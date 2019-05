Dorina Rusu, membru CNA, acuza TVR ca a facut campanie pentru Liviu Dragnea, sfidand legea

Ziare.

"Aparitia presedintelui PSD Liviu Dragnea, pentru a doua oara in aceasta campanie electorala, la emisiunea "Viata satului" de la TVR, este cea mai grava sfidare a legii din partea televiziunii publice.Dupa ce in "Viata satului" de duminica trecuta, prin prezenta in emisiune a lui Liviu Dragnea si a lui Petre Daea,TVR a facut campanie electorala pentru Partidul Social Democrat fara sa marcheze emisiunea ca atare si fara a asigura echidistanta si pluralismul de opinii, incalcand deliberat legislatia electorala, acum revine cu aceeasi incalcare, aratand ca pentru conducerea TVR nu conteaza legea, ci slugarcinia fata de seful partidului de la putere", a precizat Dorina Rusu, intr-un comunicat remisConducerea TVR si realizatorii emisiunii "iau legea in bataie de joc cand il invita pe Liviu Dragnea pentru a-si face campanie electorala intr-una din emisiunile cu cea mai mare audienta ale postului public. TVR face jocuri politice care o indeparteaza total de misiunea sa de a servi interesul public si o transforma in instrumentul PSD".Dorina Rusu conchide ca TVR a redevenit ceea ce era in 1990, "cand slujea interesele FSN".Rusu a precizat ca articolele incalcate din Decizia 308 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare sunt:Art. 11 - Emisiunile de promovare electorala vor fi identificate ca atare, in cazul posturilor de radio, si, respectiv, semnalate prin marcajul "promovare electorala", afisat in mod vizibil pe toata durata difuzarii, in cazul posturilor de televiziune. Art. 12 - (1) In perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii competitorilor electorali nu pot fi producatori, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici si privati.(2) Candidatii care detin functii publice pot avea interventii in direct sau inregistrate si in alte emisiuni decat cele prevazute la art. 7, strict in probleme legate de exercitarea functiei lor; in aceste situatii radiodifuzorii au obligatia sa ia masuri pentru asigurarea echidistantei si a pluralismului de opinii.Platoul de filmare al emisiunii "Viata satului" de la TVR a fost pregatit pentru a-i gazdui pe liderul PSD, Liviu Dragnea si pe ministrul Agriculturii, Petre Daea. Emisiunea a fost filmata in localitatea Poiana Sibiului, departe de ochii presei locale si ai activistilor civici, a scris Turnul Sfatului.Liviu Dragnea a participat, si duminica trecuta, alaturi de ministrul Petre Daea, la emisiunea "Viata Satului" la TVR. In emisiune, Dragnea a anuntat ca va depune la Parlament legea dublului standard, iar cei care vor mai aduce in Romania produse de calitate mai proasta decat in tara lor, "vor plati ca sa-i usture