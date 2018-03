Dragnea explica de ce au lipsit pesedistii din Parlament la discursul lui Isarescu si spune ca a primit raspuns la scrisoarea trimisa BNR

Ziare.

"Eu nu vreau sa intru in dialog cu domnul guvernator. Am vorbit cu el la telefon, mi-a zis ca mi-a raspuns la scrisoare. O sa studiez (raspunsul - n.red.) azi sau maine. Nu am avut timp aseara (miercuri seara - n.red.). Totul va fi facut public. Si ce i-am scris eu, si ce mi-a raspuns el. Atunci vom discuta detaliat", a spus Liviu Dragnea.De asemenea, referitor la faptul ca senatorii PSD nu au participat astazi la discutiile din Parlament pe tema evolutiei inflatiei, in cadrul carora Isarescu a tinut un discurs , Dragnea a negat ca ar fi vorba de un boicot, pentru ca "BNR este sprijinita": "Ce boicot? Nu boicotam BNR. O sprijinim de 28 de ani. Inteleg ca e stabilitate, ca e acelasi guvernator"."Poate, nevazand raspunsul la scrisoare si nefiind lamuriti cu intentia BNR de a face parte dintr-un program national de dezvoltare si sprijin al cresterii economice din Romania, au avut rezerve (pesedistii - n.red.) ", a spus Dragnea, aflat in Focsani la inaugurarea unui bazin de inot.Intrebat de jurnalisti ce parere are de faptul ca Mugur Isarescu a spus in Parlament ca "adevarata inflatie a fost ecranata de masurile fiscale", Dragnea a sustinut ca nu e adevarat, dar e dispus sa dezbata cauzele."Politica monetara trebuie realizata in urma unui dialog constant cu Parlamentul si Guvernul. Noi suntem dispusi sa dezbatem motivul pentru care s-a marit inflatia si cum influenteaza politica de refinantare si ce efecte are asupra activitatii economice in general".In 20 februarie, Liviu Dragnea a anuntat ca ii va scrie lui Mugur Isarescu , pentru a obtine cateva raspunsuri privind cresterea inflatiei . Totodata, acesta a mai spus ca vrea sa vada si care a fost implicarea BNR.Amintim ca rata anuala a inflatiei a urcat in luna ianuarie la 4,32% , cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum, arata primele estimari publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).Astfel, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat la gaze (3,79%), legume si conserve de legume (3,23%), fructe proaspete (3,1%) si citrice si alte fructe meridionale (2,58%). Pretul combustibililor a crescut, in ultima luna, cu 2,42%. Si pretul serviciilor a crescut, cu 0,9% fata de luna ianuarie 2017.