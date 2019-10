Dragnea forteaza revizuirea sentintei: Sustine ca e condamnat politic si solicita dizolvarea PSD Teleorman

Procesul

Intr-o demonstratie juridica fortata, Liviu Dragnea sustine ca desfiintarea PSD Teleorman, intr-un adevarat efect de domino, ar putea duce la desfiintarea intregului PSD.Un demers in instanta care are ca scop final declarat de catre Liviu Dragnea revizuirea sentintei primite in dosarul Angajarilor fictive la Directiei Copilului Teleorman, in care a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni inchisoare.Revizuirea este o cale de atac extraordinara. Liviu Dragnea deja a depus la Inalta Curte doua alte cai extraordinare de atac: contestatia in anulare si recursul in casatie.Procesul a fost inregistrat la Sectia I Civila de la Tribunalul Teleorman, la sfarsitul lunii septembrie, dar pe 9 octombrie a fost declinat la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, unde are sediul PSD, potrivit portalului instantelor. Este vorba despre un caz care este in stransa legatura cu un alt proces deschis de Liviu Dragnea. Cel in care contesta mai multe decizii luate la congresul PSD din 29 iunie, care a avut loc dupa incarcerarea sa: modificarile facute la Statutul PSD si alegerea in functiile de conducere a partidului a presedintelui Viorica Dancila, a presedintelui-executiv Orlando Teodorovici si a secretarului general Mihai Fifor.Potrivit actelor depuse la Tribunalul Teleorman, Liviu Dragnea vrea ca judecatorii sa constate faptele ilicite savarsite de PSD atunci cand i-au fost prelucrate datele sale personale de catre cele doua secretare PSD, angajate fictiv la Protectia Copilului Teleorman, Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica.In plus, fostul politician cere ca PSD sa-i plateasca si prejudiciul retinut de Inalta Curte in acest caz, in suma de 83.650 de lei (aproape 18.000 de euro).Potrivit lui Dragnea, cele doua secretare i-ar fi accesat ilegal datele personale."Accesarea ilegala s-a efectuat prin intermediul a doua persoane fizice Botorogeanu Adriana si Stoica Anisa Niculina, astfel cum a dedus si a statuat instanta nationala in sentinta penala nr. 377/21 iunie 2018, definitiva prin decizia penala nr. 142/27 mai 2019, pronuntata in dosarul 2401/1/2018 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cand a concluzionat ca cele doua salariate de la DGASPC Teleorman ar fi prestat activitate efectiva in incinta organizatiei de partid PSD Teleorman," explica fostul politician.Dragnea precizeaza ca a luat cunostinta de acest lucru pe 27 mai 2019, ziua in care a fost condamnat definitiv, ca cele doua secretare "."El enumera care au fost datele sale cu caracter personal, care erau in baza de date a PSD: nume, prenume, adresa, CNP, data nasterii, numar telefon, adresa de email, act de identitate, sex, nationalitate, stare civila, copii (numar si varsta), religie, statut social, permis de conducere, venituri familiale lunare, date privind activitatea socio-profesionala (studii, calificari/diploma, angajator, ocupatia, profesia), competente lingvistice, optiuni politice, domenii de interes, hobbyuri, apartenenta la alte organizatii si semnatura.Liviu Dragnea repeta instantei ca acest dosar este in stransa legatura cu cel in care contesta deciziile de la Congresul PSD, cazul 20322/3/2019. El sustine in acel caz ca PSD Teleorman ar fi trebuit dizolvat, avand in vedere ca cele doua angajate de la Directia Copilului care au lucrat in realitate la PSD Teleorman au comis fapte de frauda. Totusi, procurorii DNA care l-au investigat si trimis in judecata nu au cerut dizolvarea organizatiei judetene.De altfel, acesta a fost principalul motiv pentru care tribunalul a respins solicitarea sa. Insa procesul continua la Curtea de Apel Bucuresti.Fostul lider PSD arata ca a contestat decizia din doua motive. In primul rand, spre a constitui motiv de revizuire a sentintei de condamanare. Dar aceasta revizuire ar putea fi ceruta chiar de procurori. Asta deoarece procurorii nu au solicitat dizolvarea PSD Teleorman.," se arata in cererea de chemare in judecata.," scrie Liviu Dragnea.Pe de alta parte, mai arata Dragnea, Ministerul Public ar fi obligat sa analizeze, anterior calificarii de fapte de coruptie, daca a existat sau nu consimtamantul dat de cele doua salariate de a desfasura activitate efectiva in sediul organizatiei de partid Teleorman.In plus, daca exista sau nu contract in forma scrisa, in care PSD sa fi desemnat acele persoane imputernicite care sa opereze in baza de date a partidului pe baza de user si parola.Intr-o demonstratie juridica complicata, fostul politician sustine ca, daca la Congresul PSD a votat organizatia PSD Teleorman, aceasta conduita echivaleaza cu "."In acest context, Dragnea cere sesizarea CJUE si CCR, cu privire la articolul in baza caruia doar Ministerul Public poate cere dizolvarea unui partid politic.," explica Dragnea.Dragnea precizeaza ca, in prima ipoteza, in care instanta constata fapta ilicita a PSD in materia datelor personale savarsita in dauna sa, "", cu acceptul PSD, este un motiv de revizuire al sentintei sale.In cazul celei de-a doua ipoteze, aceea ca dupa administrarea probelor rezulta fara dubiu ca cele doua salariate nu au prestat nicio activitate efectiva in incinta organizatiei de partid PSD Teleorman, ar interveni o noua situatie.Aceasta ar putea duce la premisele initierii unui dosar penal la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala. Motivul: procurorii care l-au acuzat in dosarul Angajarilor fictive ar fi falsificat probe pentru a-l inlatura din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, pe care a detinut-o pana in 27 mai 2019 si a-l priva de libertate.," sustine Dragnea."In ambele ipoteze juridice indicate mai sus, am avut in vedere faptul ca Ministerul Public in cadrul dosarului 20322/3/2019 nu a recunoscut ca fiind fapte de coruptie activitatea efectiva prestata de doua salariate, asa cum au dedus si apoi s-a statuat definitiv in data de 27 mai 2019, dosar 2401/1/2018, intrucat acelasi Minister Public, operand discriminarea mea pe criterii politice, a inteles sa nu isi exercite obligatiile constitutionale din art. 13.1 alineat 1 din Constitutie Art. 46 alineat lite ra (b) si (c) si alineat 2 din Legea nr. 14/2003, in ceea ce priveste organizatia de partid PSD Teleorman si/sau partidul politic PSD insusi.," explica Dragnea.In dosarul de la Tribunalul Teleorman, PSD a depus o intampinare in care cere respingerea cererii lui Dragnea de dizolvare a formatiunii politice si respingerea solicitarii de a-i achita prejudiciul din dosarul Angajarilor fictive.In sprijinul solicitarilor, PSD citeaza din declaratiile uneia din secretarele PSD, Anisa Stoica, care au fost mentionate in motivarea condamnarii.," spunea Stoica.Mai mult, arata PSD, Inalta Curte a retinut ca Anisa Stoica si-a desfasurat activitatea "" chiar la propunerea lui Dragnea."Date fiind acestea, rezulta in mod neindoios ca sustinerile reclamantului din cuprinsul cererii de chemare in judecata sunt vadit neintemeiate, acesta avand cunostinta de faptele criticate inca de la nivelul anului 2006 sau luand la cunostinta de acestea cel mai tarziu la data de 18 decembrie 2012.In consecinta, la momentul actual, dreptul material la actiune pentru orice prejudiciu posibil pe care reclamantul l-ar fi putut invoca s-a prescris," explica PSD.La sfarsitul lunii septembrie, Dragnea a trimis la Tribunalul Teleorman mai multe precizari si solicitari. Pe 9 octombrie, judecatorii au invocat din oficiu exceptia necompetentei materiale.Cauza a fost declinata la Judecatoria Sectorului 1. In primul rand, deoarece acolo are sediul PSD. In al doilea rand, pentru ca valoarea obiectului cauzei deduse judecatii - 83.650 de lei, atrage competenta unei judecatorii. Daca valoarea era mai mare de 200.000 de lei, competenta ar fi apartinut Tribunalului Bucuresti.