Dragnea il acuza pe Maior ca s-ar implica in discutiile din PSD: Crede ca si acum este seful SRI

"Domnul Maior crede ca si acum este seful SRI. Face jocuri, discutii, cu oamenii din PSD, din toate sferele. Asa mi-a spus cineva alaltaseara. A fost in perioada asta in Romania si au fost tulburari in partid. Marcam o coincidenta", a afirmat liderul PSD.El si-a exprimat speranta ca Guvernul sa decida rechemarea lui Maior."Daca Guvernul incepe procedura de rechemare a domnului Maior, si sper sa inceapa, sunt convins ca domnul Iohannis il va tine in brate", a afirmat Liviu Dragnea.