Dragnea insista in cererea de dizolvare a PSD: Vrea ca partidul sa-i plateasca si prejudiciul din dosarul Angajarilor fictive

Urmeaza o noua declinare?

Liviu Dragnea vs. PSD

Miza lui Dragnea: revizuirea sentintei

In aceasta situatie, PSD ar trebui sa-i plateasca prejudiciul din dosarul Angajarilor fictive, caz in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare.Este vorba de un proces care a fost deschis la Tribunalul Teleorman, dar care a fost declinat la Judecatoria Sectorului 1, instanta pe raza careia are sediul PSD.La termenul de marti, judecatorul a aratat ca Liviu Dragnea a trimis mai multe concluzii scrise, in care isi mentine solicitarile si cere judecarea in lipsa. Magistratul a calificat cererea lui Liviu Dragnea drept o solicitare de dizolvare a PSD.Asa ca Judecatoria Sectorului 1 a pus in discutie necompetenta acestei instante, deoarece cererile de dizolvare a formatiunilor politice sunt solutionate de Tribunalul Bucuresti.Prezent in sala de judecata, avocatul PSD a fost de acord cu acest punct de vedere. Initial, acesta solicitase separarea cazului in doua dosare: o parte la Tribunalul Bucuresti, iar partea in care Liviu Dragnea cere plata prejudiciului sa fie declinata la Judecatoria Alexandria.Este vorba despre un caz care este in stransa legatura cu un alt proces deschis de Liviu Dragnea. Cel in care contesta mai multe decizii luate la congresul PSD din 29 iunie, care a avut loc dupa incarcerarea sa: modificarile facute la Statutul PSD si alegerea in functiile de conducere a partidului a presedintelui Viorica Dancila, a presedintelui-executiv Orlando Teodorovici si a secretarului general Mihai Fifor.Potrivit actelor depuse, Liviu Dragnea vrea ca judecatorii sa constate faptele ilicite savarsite de PSD atunci cand i-au fost prelucrate datele sale personale de catre cele doua secretare PSD, angajate fictiv la Protectia Copilului Teleorman, Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica.In plus, fostul politician cere ca PSD sa-i plateasca si prejudiciul retinut de Inalta Curte in acest caz, in suma de 83.650 de lei (aproape 18.000 de euro).Intr-o demonstratie juridica fortata, Liviu Dragnea sustine ca desfiintarea PSD Teleorman, intr-un adevarat efect de domino, ar putea duce la desfiintarea intregului PSD.Este un demers in instanta care are ca scop final declarat de catre Liviu Dragnea revizuirea sentintei primite in dosarul Angajarilor fictive la Directiei Copilului Teleorman, in care a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni inchisoare.Revizuirea este o cale de atac extraordinara. Liviu Dragnea deja a depus la Inalta Curte doua alte cai extraordinare de atac: contestatia in anulare si recursul in casatie.