Dragnea ramane in inchisoare. Inalta Curte a respins recursul in casatie facut de fostul lider PSD

Decizia a fost luata in unanimitate de completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.In urma cu o saptamana, fostul lider PSD - aflat in detentie din 27 mai in urma condamnarii la trei ani si jumatate de inchisoare - a aparut in fata judecatorilor si le-a spus din nou ca este nevinovat.Avocatul lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a precizat ca a formulat recurs in casatie intrucat la judecarea dosarului "s-a aplicat in mod gresit legea, in mod rasturnat", iar Liviu Dragnea a refuzat sa plateasca un prejudiciu intrucat s-a considerat nevinovat, noteaza News.ro.In 14 ianuarie, Liviu Dragnea a aparut in fata judecatorilor si a stat mai putin de o ora la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Magistratii au amanat pronuntarea pentru 21 ianuarie.Dragnea a recurs la doua cai extraordinare de atac - contestatia in anulare si recursul in casatie.In 10 decembrie 2019, ICCJ i-a respins contestatia in anulare, insa i-a acceptat recursul in casatie, dar i-a respins cererea de suspendare a executarii pedepsei.In acest dosar, Dragnea a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in 15 iulie 2016, pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.