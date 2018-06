Dragnea refuza sa spuna cine a platit cheltuielile iubitei sale in Elvetia

Ziare.

com

Liderul PSD s-a limitat doar la a spune ca nu e este vorba despre o institutie publica."Nicio institutie a statului nu a platit. Nici din Romania, nici din Elvetia", a raspuns Dragnea, vizibil surprins de intrebarea primita.Mai mult, jurnalistii au vrut sa afle si in ce calitate l-a insotit Irina Tanase in Elvetia, dar nu au primit niciun raspuns din partea lui Dragnea."Da, vad ca nu va intereseaza ce am facut acolo, va intereseaza doar aceste lucruri. Am inteles", a adaugat liderul PSD.Intrebat daca si-a cumparat vreun ceas din Elvetia, dupa vizita facuta la fabrica Ulysee Nardin, Dragnea a raspuns: "Nu am cumparat ceas, stiti ce preturi sunt?"Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a fost zilele trecute intr-o vizita oficiala in Elvetia, fiind insotit de iubita sa, Irina Tanase Tanara a postat fotografii pe Instagram de la fabrica de ceasuri Ulysee Nardin.Iubita liderului PSD a devenit cunoscuta marelui public, dupa ce l-a insotit pe Liviu Dragnea la congresul extraordinar al partidului din 10 martie, ea stand in primul rand, intre Viorica Dancila si Gabriela Firea. Dupa cateva zile, Dragnea a fost intrebat daca urmeaza sa isi oficializeze relatia cu iubita sa, liderul PSD raspunzand ca nu a cerut-o pe aceasta in casatorie."Pur si simplu, am decis sa fie langa mine la congres. S-a vorbit despre acel inel, nu sunt zgarcit, dar nu este un inel scump. I l-am daruit, dar nu este un inel de logodna", a afirmat Dragnea.