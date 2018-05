Dragnea se lauda la Reuters ca va continua sa reduca taxele si sa creasca salariul minim. Ce zice despre pensiile private

Guvernul a provocat incertitudine printre investitori

De asemenea, spune ca ar putea deveni optionale contributiile la fondurile private de pensii si anunta ca majoritatea companiilor de stat vor fi listate la bursa.Guvernul roman isi va mentine politica de reducere a taxelor si de crestere a salariului minim si a pensiilor pana in 2020 in incercarea de a imbunatati standardul de viata, a mai sustinut presedintele PSD pentru Reuters.De asemenea, in privinta contributiilor la sistemul privat de pensii, Dragnea a afirmat ca Guvernul ar putea decide ca acestea sa devina optionale, in conditiile in care in prezent sunt obligatorii pentru persoanele care in 2008 aveau sub 35 de ani, iar orice modificare ar putea afecta piata de capital, avand in vedere ca fondurile de pensii se numara printre cei mai mari investitori.Dragnea este vazut drept cel mai puternic politician din Romania, desi nu poate deveni premier din cauza unei condamnari pentru fraude electorale, comenteaza Reuters."Necesitatea relaxarii fiscale, atat pentru sectorul privat, cat si pentru angajati, a fost stringenta. Si va continua, pentru ca", a declarat liderul PSD pentru Reuters, adaugand ca vor continua si investitiile pentru a genera venituri la buget si ca actiuni ale companiilor de stat vor fi vandute pe bursa de la Bucuresti in urmatorii doi ani.si a redus intr-un final impozitul pe venit si contributiile de asigurari sociale, care au fost transferate la angajat, comenteaza Reuters, citand apoi declaratia lui Dragnea: "Nu am putut astepta ani de zile pentru a face shimbarile pe care le-am promis prin programul nostru".De asemenea, Livu Dragnea afirma ca Guvernul isi va respecta tinta de deficit fara alte masuri suplimentare si sustine ca va fi o crestere economica de 5,5%, in pofida unei cresteri mai mici decat se astepta in primul trimestru, respectiv de 4%, precizeaza Reuters, comentand ca masurile fiscale deja adoptate au provocat ingrijorarea Comisiei Europene cu privire la posibilitatea ca tintele bugetare sa nu fie respectate., iar TVA va fi redusa la 18%, nefiind insa sigur daca acest lucru se va intampla anul viitor sau in 2020.El a mai anuntat si intentia Guvernului de a reduce impozitul pe profit in 2020, de la 16% la 10% pentru companiile cu o cifra de afaceri mai mare de un milion de euro.Conform lui Dragnea,, inclusiv de scutire de impozitul pe venit a angajatilor din domeniul pietei de capital si al brokerajului. Totodata, este analizata si decizia de a elimina taxa de 5% pe dividende.El a adaugat ca"Vorbim despre un nivel al salariilor si pensiilor care poate parea ridicol in Occident", a spus Dragnea, adaugand ca "au fost prea multi ani de austeritate".El a calmat temerile privind potentialul impact al unor stimulente asupra inflatiei.Dragnea a mai afirmat ca Guvernul intentioneaza sa se concentreze pe stimularea veniturilor prin investitii, promovarea schemelor de ajutor, utilizarea fondurilor europene si initierea parteneriatului public - privat pentru lucrarile de infrastructura, precum si listarea la bursa a companiilor de stat."Incepand cu 2019 - 2020, o majoritate covarsitoare a companiilor de stat vor fi listate la bursa", a spus Dragnea.In ceea ce priveste informatiile referitoare la suspendarea contributiilor la Pilonul ll de pensii, negate ulterior de reprezentantii Executivului, Liviu Dragnea a declarat: "Am anuntat ca vrem sa prezentam o analiza riguroasa in 2018 a tuturor datelor necesare ca romanii sa inteleaga daca si cat pot castiga din sistemul de pensii, acordandu-le posibilitatea sa opteze in cunostinta de cauza".