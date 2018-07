Dragnea: Se va modifica Legea offshore. Noua formula de calcul a pensiilor si revelatia liderului PSD

Acum am inteles de ce vor astia sa nu mai fim noi (la putere - n.r.) . Incepand cu 2021, cand pensionarii vor avea o pensie decenta si sanatoasa, cand salariatii vor avea salarii mari, cand firmele o vor duce bine, cand fermele se vor dezvolta. Atunci romanii vor fi fericiti, vor avea bani, vor fi mai greu de manipulat. Este greu de insamantat atunci samantele urii. De asta mi se intampla mie ce mi se intampla. Atunci, mi-am dat seama de ce mi se intampla mie. Ei nu vor ca oamenii sa traiasca bine. Asta nu este magie, este economie pura."

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a facut mai multe precizari in aceasta seara despre proiectele care urmeaza sa fie discutate in aceasta vara in Guvern - este vorba despre proiectul privind noua lege a pensiilor, dar si un proiect de ordonanta de urgenta, privind legea offshore. Dragnea a exclus ca se vor discuta in sedinta de guvern modificari ale legislatiei privind Justitia, deoarece acestea s-ar afla la Curtea Constitutionala, cu termen in toamna."Se fac discutii acum pentru o posibila Ordonanta de Guvern in ceea ce priveste legea offshore. Eu am spus, dupa adoptarea legii in Comisia de specialitate din Camera Deputatilor, s-au facut modificari pana in ultimele minute, au fost discutii si dezbateri. Ceea ce am pus in textul legii nu este foarte bine definit in anexa in care se stabilesc formulele de calcul. Ma intereseaza ca ceea ce s-a decis politic ca si principii sa fie puse foarte clar si riguros in formule si in texte, pentru ca este o lege de importanta uriasa pentru Romania si e bine sa nu existe dubii, pentru ca orice dubiu poate fi exploatat oricand de cineva cu rea credinta, dintr-o parte sau alta. Vorbim de resursele Romaniei, vorbim de peste 400 de miliarde de metri cubi de gaze cel putin, vorbim de zeci de miliarde pe care trebuie sa le castige statul roman si vorbim de castigarea pentru prima data a independentei energetice", a sustinut liderul PSD."Asteptam motivarea CCR pentru Fondul Suveran de Investitii", a mai spus Dragnea, despre o alta tema de discutii in Guvern."Dupa decizia CCR privind Fondul suveran de investitii, asteptam motivarea cu foarte mare atentie si noi nu o sa o citim o luna, o sa o citim cat de repede se poate pentru a vedea ce ne spune CCR sa facem, sa vedem care este calea de urmat. Trebuie sa citim cu atentie", a afirmat liderul PSD."Va spun foarte sincer ca nu am nicio discutie nici cu doamna prim-ministru, nici cu domnul Tariceanu despre remaniere, nici toti trei la un loc. Nu stiu daca va avea loc o discutie despre remaniere. Vom avea o evaluare a modului in care este aplicat programul de guvernare, nu pe cazuri concrete", a spus Liviu Dragnea.- S-au spus mii de minciuni, fara jena, fara sa le crape obrazul. Sunt cateva reglementari care se introduc in aceasta lege.- Este o lege a justitiei sociale. Nicio pensie nu scade. Toate pensile vor creste.- Recompenseaza mai bine munca. A fost un sistem alandala care a fost completat. Mareste ritmul de crestere al pensiilor si vor creste in continuare.- Introducem principiul contributivitatii, cat contribui la pensie, asa o sa ai si pensia. Pentru cei care lucreaza la companii, care nu le platesc asigurarile sociale, vor avea probleme. In fiecare an vor fi anuntati. Sunt companii care nu platesc contributiile sociale.- Trebuie sa fie o lege corecta si justa. Erau 2 milioane de romani pentru care nu se plateau contributiile, acum li se platesc.- Care este noua formula de calcul, asta schimba tot: numarul de puncte care este inmultit cu valoarea punctului de referinta. Valoarea punctului de referinta va creste in fiecare an, corelat cu rata inflatiei.Aceste lucruri vor intra in vigoare din 2021. Este nevoie de recalcularea tuturor pensiilor, este imposibil la ce infrastrcurua avem acum. Trebue recalculate toate pensiile. Sunt 5,2 milioane de pensioanri. Vor mai fi prevederi din lege care vor intra in vigoare mai devreme.O sa avem toata vara la dispoztie sa discutam despre lege. Este important pentru toti, si pentru cei care lucreaza. Ajungi, cum-necum, la pensie.Dragnea prezinta mai multe date potrivit carora valoarea punctului de pensie din 2016, o sa fie dublata pana in 2020. Politcianul arata ca in 2019, pensia minima o sa fie de 709 lei. Dragnea a venit cu hartii si tabele gata scrise, pe care le prezinta realizatorului TV.Astfel:Formula de calcul a pensiei: Pensia = Nr puncte x valoarea punctului de referinta (VPR)VPR = 1875/25 (nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevazute pana acum) = 75 lei75 de lei va fi punctul de pensie din 2020 si se va actualiza anual cu rata inflatieiCum va creste pensia minima:2016 - 400 lei2017 - 520 lei2018 - 640 lei2019 - 704 lei2020 - 775 lei- Liderul PSD a prezentat si o evolutie a salariilor minim net si mediu care sunt in crestere. "Asta inseamna mai multi bani in buzunarele romanilor", a spus Dragnea.- Politicianul arata ca somajul a scazut deoarece s-au creat mai multe locuri de munca: "discutam pe cifre, doamna."- Investitiile din anul acesta vor fi mai mari decat in 2016. Nu stiu daca am acum datele la mine. Haideti sa ne uitam la salariu, deci romanii vor avea bani mai multi. Vorbim de net, bani in mana. La pensionari sunt cresteri spectaculaose. Nimeni nu a avut curaj sa faca asa ceva in nicio tara. Sa nu uitam de unde am plecat. Cat s-au chinuit. Oamenii astia s-au chinuit mult.- Cand ma pragateam de emisiune mi-am dat seama.- continua -