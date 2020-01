Dragnea sustine ca sta nevinovat de 8 luni la Rahova: Daca voiam sa ies, puteam sa platesc un pret, dar n-am vrut!

Procesul

"Sunt detinut ilegal"

Avocatii fostului politician au cerut instantei sa constate ca Liviu Dragnea este detinut in mod nelegal si sa-l puna in libertate. Inalta Curte urmeaza sa se pronunte in timpul zilei de joi.Completul de judecata este format din Ionut Matei, Ioana Alina Ilie si Francisca Dragomir (presedinte)."Doamna presedinte, am crezut si inca mai cred ca un om nu poate fi condamnat decat de o instanta constituita cu respectarea legii. In conditiile in care CCR a spus ca trebuie sa fie completuri specializate, nu cred ca se poate vorbi de o decizie echitabila," afirma Liviu Dragnea, din boxa arestatilor."Cu toate ca in presa s-a spus ca eu incerc sa ies cu orice pret din inchisoare, daca voiam, puteam sa platesc un pret, dar n-am vrut compromisuri. Si eu am dreptul la un proces echitabil si stau nevinovat de 8 luni la inchisoare," a conchis Dragnea.La iesirea din sala de judecata, in drum spre masina care-l ducea la Rahova, Dragnea a explicat jurnalistilor care ar fi fost acest pret: "Romania a fost pretul!"Cei doi avocati ai lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu si Corneliu Liviu Popescu, au sustinut ca Dragnea este detinut nelegal in inchisoare. Teoria lor este ca CCR a decis ca toate completurile de 3 judecatori de la Inalta Curte au fost nelegal constituite, potrivit unei hotarari luate dupa ce Dragnea a fost condmnat definitiv.Procurorul DNA a cerut respingerea cererii ca nefondata."Decizia CCR se aplica doar pentru viitor, in motivare se arata caror cazuri se aplica. Ipoteza contestatorului nu este printre acestea. Starea de detinere a detinutului Dragnea Nicolae Liviu este una legala, drept dovada sta si mandatul de executare a pedepsei," conchide DNA.Este vorba de dosarul in care Liviu Dragnea sa fie pus in libertate "de indata", deoarece nu mai poate ramane in spatele gratiilor dupa ce decizia CCR privind completurile specializate a fost publicata in octombrie 2019 in Monitorul Oficial.Din punct de vedere juridic, este vorba de contestatie la executare, facuta impotriva pedepsei definitive de 3 ani si 6 luni de inchisoare primite in dosarul Angajarilor fictive la Protectia Copilului Teleorman.Iata o poza cu Liviu Dragnea, tuns, ras si aranjat, din momentul in care a ajuns la Inalta Curte:O cerere similara a fost introdusa de Liviu Dragnea si la Tribunalul Bucuresti. Fostul lider a recuzat, miercuri, judecatorul cauzei, dar cererea i-a fost respinsa. Tribunalul a stabilit urmatorul termen pe 12 februarie.In cererea depusa pe 6 ianuarie la Inalta Curte, avocatii lui Dragnea arata motivele pentru care au formulat contestatia la executare."Din Decizia CCR nr. 417 din 3 iulie 2019 rezulta indiscutabil ca sentinta penala prin care contestatorul a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate si pe care acum o executa strict in temeiul acestei sentinte (devenite definitive prin respingerea apelurilor pe latura penala) a fost pronuntata de un complet nelegal constituit, adica de o instanta care nu este prevazuta de lege, cu violarea dreptului la un proces echitabil", se arata in cererea depusa la Inalta Curte.In cererea care e pe rolul tribunalului, Dragnea sustine ca este detinut ilegal din 10 octombrie 2019."Prezenta cerere deurmareste exclusiv incetarea starii de detentie a petentului, deci punerea sa in libertate. Ea nu vizeaza deci sub nicio forma incetarea existentei juridice (prin desfiintare, anulare, modificare etc.) sau pierderea autoritatii de lucru judecat a sentintei penale de condamnare devenite definitive. (...)Asa fiind, starea actuala de privare de libertate (detentie) a contestatorului este rezultatul sentintei pronuntate de un complet de 3 judecatori al Sectiei penale a ICCJ (devenite definitive prin respingerea apelurilor pe latura penala), care a aplicat pedeapsa pe care o executa contestatorul.Contestatorul nu se afla in executarea vreunei pedepse aplicate de Completul de 5 judecatori penal al ICCJ, intrucat decizia de apel s-a limitat la a respinge apelurile pe latura penala ale contestatorului si parchetului, facand sa devina definitiva sentinta completului de 3 judecatori al Sectiei penale a ICCJ", se arata in cererea de la Tribunalul Bucuresti.