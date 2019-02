Dragnea vrea sa oblige BNR sa aduca in tara aurul depozitat in strainatate. Asa a vrut si Maduro in Venezuela

Maduro tocmai ce a vrut sa faca acelasi lucru

De ce tin tarile rezerva de aur in afara tarii

"Apreciem ca se poate modifica politica BNR privind constituirea si administrarea depozitelor de aur, detinute in tezaurul propriu sau in strainatate, ca parte a rezervelor constituite din aur si operatiuni externe. Din informariile detinute, in prezent, rezerva de aur constituita de BNR potrivit dispozitiilor legale, se gaseste in proportie de 65% in strainatate.Pentru aceasta cantitate de aur BNR nu mai realizeaza niciun fel de venituri ci, dimpotriva, achita contravaloarea costurilor de depozitare. Nimic din situatia economica a Romaniei nu mai justifica pastrarea unei asemenea cantitati de aur ca rezerva in strainatate, cu costurile aferente, deloc de neglijat, in conditiile in care aceasta rezerva poate fi pastrata si suplimentata, in mod corespunzator, in depozite in tara", arata cei doi in expunerea de motive."De asemenea, propunem instituirea obligatiei de informare de indata a Parlamentului si Guvernului, de catre BNR, in cazul in care exista pericolul diminuarii rezervelor, pana la un nivel care ar periclita tranzactiile internationale ale statului, precum si in cazul in care diminuarea s-a produs", incheie cei doi.Potrivit Digi24, la nivel global, ultimul care a cerut repatrierea aurului de la Banca Angliei a fost dictatorul venezuelean Nicolas Maduro.Amintim ca, la sfarsitul lunii ianuarie, Bloomberg anunta ca presedintele contestat al Venezuelei Nicolas Maduro a cerut sa retraga aur de 1,2 miliarde de dolari din rezerva ce valoreaza aproximativ 8 miliarde de dolari.Insa Banca Angliei i-a blocat cererea, dupa ce oficialii americani au facut apel la guvernul de la Londra sa apere rezervele Venezuelei de interesele conducatorului pe care putine state il mai recunosc drept legitim.Daniel Daianu, membru in Consiliul de Administratie al BNR, se afla in studioul Digi24 cand a fost descoperit acest proiect de presa. Acesta a explicat de ce aurul este tinut in afara."Aurul Romaniei trebuie sa fie cat mai bine protejat. Rezervele Romaniei sunt plasate astfel incat ele sa fie protejate si ca valoare, si fizic. Viata unei tari poate cunoaste si momente mult mai dramatice decat cele pe care ni le imaginam dupa 3 decade de tranzitie intr-o Europa care nu a cunoscut un razboi mare european. Traim vremuri care nu devin mai benigne, dimpotriva, mai periculoase.Poti sa faci cu aurul operatiuni mai mult sau mai putin riscante, punctul meu de vedere e ca e mai bine sa nu faci operatiuni. Eu cred ca important pentru Romania e sa facem plasamente acolo unde avem certitudinea, pe baza unei analize geopolitice, ca sunt protejate mai bine.Se poate intreba: n-ar fi protejate in Romania? Nu as vrea sa fac un scenariu. Daca ceea ce inseamna NATO ar asigura aurul si pe teritoriul Romaniei, in totalitate, ai zice ca s-ar putea imagina asa ceva, dar nu cred. Germania, Austria au repatriat o parte din aur, dar o parte mica in raport cu cat detin", a explicat Daianu.