Dragnea vrea sa sesizeze CJUE si CCR in procesul in care contesta numirea Vioricai Dancila la sefia PSD

Magistratul care solutioneaza acest dosar a amanat insa procesul pana pe 31 octombrie, cand vor fi discutate solicitarile lui Dragnea, dar si intampinarile depuse de PSD in acest dosar. Instanta a cerut ca pana la urmatorul termen avocatii sa depuna toate documentele pe care vor sa le invoce.Fostul lider al PSD a facut apel la sentinta Tribunalului Bucuresti prin care i-au fost respinse contestatiile la Statutul PSD si alegerea in functiile de conducere a partidului a presedintelui Viorica Dancila, a presedintelui-executiv Orlando Teodorovici si a secretarului general Mihai Fifor. Este vorba de decizii luate la congresul PSD din 29 iunie.Motivul pentru care Liviu Dragnea contesta deciziile congresului PSD au stransa legatura cu dosarul Angajarilor fictive din Teleorman, caz in care fostul lider PSD a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare.Fostul lider PSD sustine ca, avand in vedere ca cele doua angajate de la Directia Copilului care au lucrat in realitate la PSD Teleorman au comis fapte de frauda, activitatea organizatiei judetene a fost ilicita in perioada 2006-2012, ceea ce duce, potrivit legii, chiar la dizolvarea acesteia.Este vorba despre cele doua secretare PSD care erau angajate fictiv la Directia Copilului Teleorman, condamnate in dosarul sau.Tribunalul Bucuresti a respins insa acest punct de vedere si a motivat ca procurorii nu au cerut instantei dizolvarea PSD Teleorman.