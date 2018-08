Drama ultimelor ore de viata ale lui llie Gazea, batranul care a murit dupa ce a fost gazat in Piata Victoriei. Contradictii in declaratii si legatura dintre gaze si hemoragia fatala

Nimic nu anunta nebunia ce urma sa vina

Nu avea smartphone, nu avea cont pe Facebook, nu stia sa foloseasca un computer. Fusese decenii la rand macaragiu, iar acum era un pensionar dintr-un mic oras de pe malul Dunarii care locuia intr-o casa simpla, curata, strajuita de o curte plina cu flori. Casa o cumparase in 1998, cand isi vanduse apartamentul de la bloc si se mutase in cartierul linistit de la marginea asezarii aflate la 47 de kilometri de Alexandria si 140 de Bucuresti.Avea opinii puternice si era indignat de ce se intampla in tara. Era foarte legat de nepotul sau Darius, de 12 ani, cu care petrecea foarte mult timp. Se temea pentru viitorul lui, se temea ca acesta sa nu fie obligat "sa plece printre straini ca sa-si faca un rost", povesteste sotia lui, Paula Gazea."Citea foarte mult. Toata ziua era cu o carte in mana. Pe vremea lui Ceausescu avea un caiet in care-si nota cui imprumuta cartile. Veneau oamenii la el ca la biblioteca. Dupa Revolutie n-a mai venit nimeni, nu mai citesc oamenii, au alte necazuri. Doar el ramasese cu cititul. Se uita si la televizor. Era pentru dreptate", povesteste Paula Gazea despre sotul ei, cu voce incarcata de emotie.Grupul de protestatari din orasul Turnu Magurele, judetul Teleorman, a ajuns in Piata Victoriei pe la mijlocul zilei. Era cald. Peste 20 de salvari erau deja parcate pe Bulevardul Aviatorilor, desi in Piata nu se aflau mai mult de 500 de oameni.In ciuda unei desfasurari de forte a Jandarmeriei fara precedent, atmosfera printre protestatari era prietenoasa. Erau bunici cu copii care fluturau steagul Romaniei, oameni din strainatate, unii imbracati in costume populare, altii veniti din tara, care se aciuasera la umbra in apropiere de Muzeul Antipa. Nimic nu anunta nebunia ce urma sa inceapa in cateva ore.Jandarmii incep sa atace multimea cuAtunci, un grup de cateva sute de oameni veniti pe jos din Piata Universitatii dau un tur al zonei din Piata Victoriei delimitate pentru miting, iar cand trec prin fata portii de acces spre guvern incearca sa ajunga la ea, trecand de cordonul fortelor de ordine. Nu reusesc, sunt adusi rapid in dispozitiv cateva zeci de jandarmi care imping grupul spre mijlocul pietei.De la acel moment, va incepe o continua hartuire intre jandarmi si protestatari, iar primii vor ataca constant cu gaze lacrimogene multimea tot mai nelinistita. In afara acestor ciocniri din prima linie, aflata in fata guvernului, in Piata s-au adunat mii de protestatari pasnici. Conform unor surse din Jandarmerie, la ora 21.00 au fost, cu aproximatie, 110.000 de oameni care au cerut demisia Guvernului Dancila si au strigat impotriva PSD si a lui Liviu Dragnea.Grupul de protestatari din Turnu Magurele din care facea parte si Ilie Gazea se afla pozitionat in jurul unei dubite cu statie de amplificare alaturi de care se afla si o mica scena de unde reprezentanti ai miscarii de protest transmiteau mesaje. Dubita se afla pe axul central al Pietei Victoria, destul de aproape de spatiul delimitat de jandarmi cu gradene. Aici, voluntarii imparteau apa protestatarilor veniti din tara si din strainatate.Din spate, din multime, se arunca cu cateva sticle din plastic, iar jandarmii reactioneaza si dau drumul la un jet de gaze lacrimogene asupra multimii. Domnul Ilie Gazea e lovit in plin de valul de substante iritante. Lacrimeaza, tuseste, iar in cateva minute incepe sa sangereze pe nas si pe gura. Pleaca spre ambulanta SMURD aflata in Piata, insotit de un prieten.Domnul Ilie Gazea avusese probleme cu consumul de alcool si suferea de anemie (sindrom mielodisplazic) . In luna februarie 2018, a fost la un control la Spitalul Fundeni din Bucuresti, unde a fost internat o zi. A vorbit cu medicul si "din data de 19 februarie nu a mai consumat nicio picatura de alcool", povesteste sotia sa reporterilor Ziare.com. "I-au facut o punctie pentru ca era suspect de leucemie. La analize ii iesise anemia foarte mare", dar diagnosticul nu s-a confirmat. "Cand sa plece, acum, la protest, nu mai avea pantaloni, ca se ingrasase", a adaugat Paula Gazea, sotia lui."Ilie Gazea avea ciroza hepatica si anemie", a declarat pentru Ziare.com o sursa implicata in anchetarea mortii protestatarului. "Ciroza a dat nastere varicelor esofagiene", a spus aceeasi sursa.Anemia i-a inhibat coagularea sangelui, si cu toate ca echipajul medical de pe ambulanta SMURD ii opreste sangerarea nazala, cea esofagiana continua, provocandu-i, in final, lui Ilie Gazea moartea."Numarul de persoane expuse la pulverizarea cu gaze de tip CS ce se prezinta la camerele de urgenta este in crestere. Efectele, desi, de obicei, minore si scurte, implica mai multe sisteme si pot, ocazional,De aceea este important ca personalul sa poata gestiona acesti pacienti si sa stie cand si cum sa se protejeze pe ei insisi si pe ceilalti de o contaminare ulterioara", se arata in lucrarea stiintifica "Expunerea la CS - mangement si efecte clinice" (CS exposure-clinical effects and management), autori E. Worthington si P.A. Nee, publicata in Jurnalul Medicinei de Urgenta, luna mai, 1999.Medicul Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Sanatatii si coordonator al serviciului medical de urgenta SMURD, la trei zile dupa reprimarea violenta a protestului din Piata Victoriei, declara ca:"Ne-am consultat si cu oameni din afara, si ne-am consultat cu mai multi care sunt mai experti decat noi: daca este un motiv de ingrijorare, daca trebuie sa le recomandam oamenilor sa mearga la control. Sunt tari in care astfel de substante sunt folosite saptamanal sau in fiecare luna. Am vorbit cu oameni care erau mult mai expusi decat noi la astfel de cazuistici si care stiau bine despre ce vorbesc.Ne-au zis ca, de regula, marea majoritate ramane fara efecte in cateva zeci de minute. O parte - daca s-a expus mai mult - poate sa aiba efecte mai ales la nivel laringo-faringian, poate sa ramana chiar cateva zile sau mai mult cu anumite simptome, dureri, care necesita intr-adevar urmarire medicala.Dar internarea in spital este extrem de rara si daca se interneaza, de regula nu din cauza asta, ci din alte cauze, sau daca apar persoane care aveau comorbiditati, de exemplu, astm bronsic, fiind expuse la aceste substante, sa se exacerbeze simptomatologia respiratorie". Raed Arafat facea aceste declaratii la acel moment incercand sa linisteasca lumea, fara a sti ca tocmai un "caz rar" trecuse printr-o ambulanta SMURD si fusese lasat sa plece acasa "pentru ca a refuzat internarea pe semnatura", cum a precizat mai tarziu.Ilie Gazea a fost o astfel de persoana, iar sistemul medical romanesc a ratat din nou sa salveze o viata, de data aceasta, una atacata de o institutie care are ca obiectiv "siguranta cetateanului".Ilie se lasase si de fumat: "N-a mai fumat si nu a mai baut dupa ce i s-a facut rau in luna februarie. Pentru anemie lua acid folic si vitamine. Chiar incepuse sa se ingrase", povesteste si Catalina Chitarlia, 39 de ani, fiica lui Ilie Gazea.Pe la ora opt seara, Ilie Gazea se plange de dureri abdominale. O ora mai tarziu incepe sa vomite. S-a asezat in pat, dar durerile persistau. "Se perpelea si pe o parte si pe alta. Nu putea sta locului, nu se simtea deloc bine", isi aminteste sotia.Ii curgea sange pe nas si pe gura. E momentul in care femeia o suna pe fata ei si o chema in ajutor. "Vino Catalina repede ca nu se mai poate. A cazut acolo in baie. Trebuie sa mergem la spital", isi aminteste doamna Paula Gazea."Cand am venit, l-am gasit cazut in baie", povesteste si Catalina. Femeia a sunat la 112.Putin dupa miezul noptii, familia Gazea ajunge la Spitalul Municipal din Turnu-Magurele. "Au spus ca nu au rezerve de sange, ca nu au ce sa-i faca aici. L-au stabilizat, i-au pus perfuzie cu glucoza, si ne-au indemnat sa mergem la Alexandria", continua sa-si aminteasca doamna Gazea.ambulanta il transporta la Spitalul Judetean Alexandria. "L-au investigat la camera de garda. Apoi, l-au dus la etajul 5, la sectia de Gastroenterologie. Dupa putin timp l-au coborat la etajul 2, la sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) ", povesteste Florin Chitarlia, ginerele lui Ilie Gazea, despre cum a decurs noaptea.Paula Gazea spune ca sotul ei le-a spus medicilor din spital ca a fost in Piata Victoriei si a fost atacat cu gaze lacrimogene: "Acestia il certau: ce ai cautat acolo, tataie?". "Medicii au fost agitati si nervosi din cauza faptului ca a fost la proteste. El era mandru", a povestit Catalina, fiica lui.La ATI, starea domnului Ilie Gazea parea ca s-a stabilizat. Familia a cerut ca barbatul sa fie transferat la Spitalul Floreasca. "Un medic a spus ca a sunat, dar ca nu exista niciun pat liber", isi aminteste, plangand, Paula Gazea.Familia e convinsa ca daca Ilie ar fi fost mutat atunci la Spitalul Floreasca, ar fi avut o sansa de supravietuire. "Cu siguranta cei de la Bucuresti il primeau la urgente. Era o urgenta, il primeau undeva", repeta cu ochii in lacrimi si Catalina, fiica lui."Orice spital are obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica. Dupa stabilizarea functiilor vitale, spitalul va asigura, dupa caz, transportul obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico - sanitara de profil. Spitalul va fi in permanenta pregatit pentru asigurarea asistentei medicale in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste,si alte situatii de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor acestora", se arata in articolul 168 al Legii privind Reforma din Domeniul Sanatatii, 95/2006. Daca reprezentantii Spitalului Judetean din Alexandria decideau sa-l trimita la Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti, Ilie Gazea avea mai multe sanse de supravietuire, considera reprezentantii familiei.iar o mare parte din personalul medical a fost liber. In ziua de miercuri, lui Ilie Gazea nu i se fac investigatii medicale amanuntite pentru ca cei mai multi medici specialisti erau acasa. Este tinut in sectia ATI, conectat la aparate.medicul Livius Rares Corbu, seful sectiei Gastroenterologie din Spitalul Judetean Alexandria, il consulta pe Ilie Gazea."I-am facut endoscopie de urgenta. Am gasit niste cauze. Suferea de un sindrom emetizant, Mallory-Weiss. Am scris in foaia de observatie. Noi stim acum ca el a fost expus la gaze. Noi nu am stiut atunci asta, pentru ca nu ne-a spus nimic, nici el, nici familia", a declarat medicul Livius Rares Corbu jurnalistei Carmen Dumitrescu din Alexandria care a publicat un articol pe site-ul Realitatea de Teleorman, parte a grupului de presa din care face parte si Realitatea TV.Le-a precizat reporterilor Ziare.com ca la ora la care a realizat consultatia si analizele, nu stia ca pacientul fusese expus la gaze lacrimogene, nu a observat o tensiune arteriala marita a acestuia si nu poate sa spuna ca pacientul sau consumase alcool.Ilie Gazea "avea, exista acest sindrom Mallory-Weiss", a declarat medicul Corbu care lucreaza de 11 ani in spital si e considerat un medic foarte bun, conform declaratiei mai multor persoane din Spitalul Judetean care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Apare o mare contradictie intre declaratiile familiei si cele ale doctorului Corbu - primii sustin ca si ei si Ilie le-au spus medicilor ca acesta din urma a fost expus intens la gaze lacrimogene in Piata Victoriei, pe cand medicul Corbu sustine ca nu a stiut de aceasta situatie."Aparitia sindromului Mallory-Weiss este asociata multor cauze cum ar fi varsaturi produse de presiunea intracraniana crescuta, sarcina, medicamente citotoxice si substante expectorante. Alte evenimente recurente recunoscute includ... sughitul,sforait si traumatisme abdominale. Proceduri medicale si chirurgicale folosite in tratarea bolnavilor, inclusiv gastroscopia, aspiratia transtraheala si masajul cardiac extern, pot duce la aparitia sindromului, dar putem gasi descrierea aparitiei acestuia si in absenta vomei precedente, ca forma a unei complicatii postoperatorii" se arata in studiul "Moartea subita provocata de sindromul Mallory-Weiss, nedetectat initial" (Sudden postoperative death caused by unheralded Mallory Weiss tears), autori G.M. Humphrey, E.W. Benbow si W.F. Tait, publicat in Jurnalul de Patologie Clinica, septembrie 1991."Sindromul Mallory-Weiss se caracterizeaza prin sangerari gastrointestinale superioare secundare a laceratiilor longitudinale ale mucoaselor (cunoscute sub numele de lacrimi Mallory-Weiss) la jonctiunea gastroesofagiana sau cardia gastrica. Descrierea initiala de catre Mallory si Weiss in 1929 a implicat pacienti cu spasme vomitive si varsaturi persistente ca urmare a unui exces alcoolic. Cu toate acestea,Factorii de precipitare includ..., traumatisme abdominale abrupte si resuscitare cardiopulmonara. In cateva cazuri, nu poate fi identificat niciun factor aparent precipitat. Un studiu a aratat ca 25% dintre pacienti nu au avut un factor de risc identificabil", se arata in prezentarea facuta sindromului Mallory-Weiss pe Medscape , cel mai mare portal medical din lume.Pe certificatul medical constator al decesului domnului Ilie Gazea, medicul primar legist Relu-George Calota a trecut urmatoarele cauze:Aceasta sintagma inseamna aparitia "sindromului de disfunctie multipla de organe (MODS) . Este intalnit frecvent si reprezinta complicatia finala a starilor grave (critice), fiind una dintre cele mai dese cauze de mortalitate din unitatile de terapie intensiva (ATI) ", se arata in studiul "Sindromul de disfunctie multipla de organe (MODS) de etiologie non-septica pe fundalul de Sindrom de CID (Sindromul de coagulare intravascular diseminat) Decompensat. Caz clinic" "Mielodisplazia se caracterizeaza prin numarul scazut de globule rosii (anemie), de globule albe (leucopenie) cu predispozitie spre infectii, si de trombocite (trombocitopenie) . Este considerata o afectiune pre maligna, la un grup de pacienti evoluand spre leucemie acuta mieloida (LAM) ", se arata in descrierea de pe platforma on-line ROMedic. Conform actului oficial semnat de un legist, Ilie Gazea nu a decedat nici de ciroza hepatica, nici de cancer in faza terminala, nici in urma intoxicarii cu alcool, cum au declarat sub protectia anonimatului reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica Teleorman, in incercarea de a-l discredita pe protestatarul anti-PSD din Turnu Magurele, atacat cu gaze lacrimogene de catre jandarmi la manifestatia din Piata Victoriei.In urma lui a ramas o sotie indurerata, un fiu, o fiica, un ginere si un nepot care sunt hotarati sa lupte pana la capat pentru aflarea adevarului.Darius, nepotul de 12 ani "il batea la cap sa mearga si el in Piata Victoriei. Ilie l-ar fi luat, dar ii era teama. Mi-a spus inainte de a pleca la Bucuresti ca spera ca de data asta sa se schimbe ceva", a povestit printre lacrimi doamna Paula Gazea.Ca un paradox, fostul macaragiu din Turnu Magurele, judetul Teleorman, care a lucrat in anii '70 la ridicarea Salii Polivante si a iesit la pensie dupa ce a terminat ridicarea Stadionului National, a fost gazat de regimul politic al lui Liviu Dragnea, un politician care a venit la putere, folosind averea si influenta acumulate in judetul Teleorman.