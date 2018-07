Euronews scrie despre masina cu numere de Suedia: Un roman a platit 640 de euro pentru mesajul "Fuck PSD"

Ziare.

com

"Placuta de inmatriculare, care se traduce prin 'Fuck PSD', a atras atentia in mod repetat echipajelor de politie, dupa cum arata fotografiile postate pe retelele sociale, insa se pare ca soferul nu a incalcat nicio lege romaneasca", scriu cei de la Euronews Publicatia arata ca Suedia le permite proprietarilor de masini sa isi personalizeze cum doresc placutele de inmatriculare. Astfel, poate fi folosita orice combinatie de 7 caractere, cifre sau litere, atat timp cat ea nu a mai fost inregistrata de altcineva. Acest serviciuEuronews a incercat sa obtina si un punct de vedere de la Politia Rutiera din Romania. Intrebat daca soferul a incalcat vreo lege, un purtator de cuvant al institutiei le-a spus sec doar ca "Politia Rutiera nu se ocupa de inmatriculari".Imaginile cu masina inmatriculata in Suedia au devenit virale pe retelele de socializare. Dovada ca nu a incalcat nicio lege rutiera sta in faptul ca a fost lasat sa plateasca rovinieta.Totodata, romanul din Suedia nu e singurul care a avut aceasta idee. Vineri au aparut imagini cu un alt conational cu aceeasi placuta de inmatriculare, doar ca obtinuta in Belgia.Totodata, mesajul a fost scris cu ajutorul unui tractor si pe un deal din apropierea Clujului. Literele sunt atat de mari trasate ca se vad din avion.