Europarlamentarul Ana Gomes explica de ce l-a huiduit pe Dragnea: Cauti pe Google Romania si OLAF, si sunt pagini intregi

"Stiu ca ii enervez pe multi"

Ana Gomes l-a apostrofat pe Liviu Dragnea, dupa discursul pe care l-a sustinut pe scena Congresului PES (Party of European Socialists) de la Madrid. "Afara cu coruptii! Nu vrem coruptie si corupti in PES si in S&D", i-a strigat europarlamntarul, potrivit unei inregistrari video publicate vineri seara de Libertatea. "Se intoarce impotriva noastra, a socialistilor, sa continuam sa acceptam pe cineva ca Liviu Dragnea in randul nostru, cand stim foarte bine:", declara europarlamentarul, intr-un interviu pentru Libertatea. Problema, spune ea, nu este doar a Romaniei, ci a intregii Uniuni Europene, a carei credibilitate este afectata. "Socialistii nu pot inchide ochii", insista europarlamanetarul portughez.Ana Gomes da vina pe mentalitatea de membru de partid pentru faptul ca nu i s-au mai alaturat public si alti colegi."Exista o logica ce tinde sa transforme activistii si liderii in aparatcici (carieristi politici - n.red.) . Este incredibil. Cativa oameni au venit sa ma sustina dupa aceea, dar la momentul discursului nu s-au folosit de ocazie pentru a striga ce trebuia strigat. Eu o voi face. Nu imi pasa. Stiu ca ii enervez pe multi, dar vreau sa enervez", mai explica Ana Gomes.