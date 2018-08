Fiul lui Dragnea s-a mutat intr-o casa parohiala din Bucuresti. Precizarile BOR

Ziare.

Viitorul socru al lui Valentin Dragnea este preot si a facut actele la politie pentru ca fiul sefului PSD sa se mute in casa lui parohiala din strada Dr. Mihail Obedenaru Gheorghiade, din sectorul 5 al Capitalei.Vineri, Biserica Ortodoxa prin Arhiepiscopia Bucurestilor a transmis ca preotul a facut toate demersurile legale, fara sa ceara acordul parohiei si fara a instiinta Centrul eparhial.Potrivit Arhiepiscopiei Bucurestilor, casele parohiale sunt folosite in special de preotii slujitori ai parohiilor respective si de familiile lor (potrivit Statutului pentru Organizarea si Functionarea Bisericii Ortodoxe Romane), iar preotul Dionis Tatulescu, cleric al Parohiei Sfantul Elefterie - Nou, cu acordul parohiei si al Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucurestilor, locuieste in casa parohiala din strada Dr. Mihail Obedenaru Gheorghiade, nr. 1, impreuna cu familia sa (sotia si cele doua fiice ale sale).Arhiepiscopia Bucurestilor precizeaza ca una dintre fiicele preotului Dionis Tatulescu urmeaza sa se casatoreasca in luna august cu Valentin Dragnea, fiul liderului PSD."Fara a solicita acordul Parohiei Sfantul Elefterie - Nou si fara a instiinta Centrul eparhial, preotul Dionis Tatulescu a realizat demersurile legale, astfel incat viitorul sau ginere, domnul Valentin Dragnea, si-a stabilit domiciliul in casa parohiala de la adresa mentionata, cu scopul de a se oficia casatoria sa civila in Municipiul Bucuresti", arata Arhiepiscopia Bucurestilor.Aceeasi sursa mentioneaza ca in casa parohiala Sfantul Elefterie Nou nu isi desfasoara activitatea nicio societate comerciala, locuinta nefiind sediul social pentru vreo firma si nu se justifica nicio invinuire a Bisericii Ortodoxe Romane privind domiciliul actual al fiului liderului PSD.