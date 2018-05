Fotografia zilei: Liviu Dragnea, pe terasa hotelului Bellevue din Berna

(Foto: Facebook/#RezistZurich)

"Va fi doar o strangere de mana"

"Cate sucuri se pot lua aici cu cei 10 lei in plus la pensie?", a comentat #RezistZurich pe pagina de facebook.SI alti romani din Elvetia au publicat pe facebook fotografii cu Liviu Dragnea.Fotografia este insotita de mesajul: "Azi, cand CCR a ingenunchiat Justitia, Daddy ia masa la cel mai luxos Hotel din Berna!"Liviu Dragnea si-a programat vizita oficiala in Elvetia exact in ziua in care judecatorii urmau sa dea sentinta in dosarul angajarilor ilegale in care liderul PSD a fost acuzat de abuz in serviciu. Completul de judecata a amanat decizia pentru data de 8 iunie.Mai multi romani care traiesc si lucreaza in Tara Cantoanelor au protestat fata de aceasta vizita, iar unii parlamentari considera ca un oficial strain, condamnat pentru coruptie, nu ar trebui primit.Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor din Romania, avea intalniri programate cu Ignazio Cassis, prim-ministrul Elvetiei, si cu presedintele Alain Berset."Acest fapt cere respectarea unui protocol diplomatic, dar, conform declaratiei unui putator de cuvant, nu va fi decat o strangere de mana", se anunta intr-un articol publicat pe site-ul SRF, televiziunea publica elvetiana.Dominque de Bumman, presedintele Parlamentului Elvetiei, s-a aratat deranjat de discutiile aparute in spatiul public despre intalnirea cu Liviu Dragnea, "o persoana care incearca slabirea legilor anticoruptie din Romania", cum l-a caracterizat presa locala.Acesta a comentat vizita politicianului roman ca pe o intalnire "cu o persoana care este presedintele parlamentului din tara sa. Punct. Nu este nimic altceva de adaugat", scrie SRF, postul public de televiziune din Elvetia.(I.S.)