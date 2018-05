Galateanul care i-a dus bere lui Dragnea a ajuns la Euronews. A plecat definitiv din tara la doar 3 zile dupa intalnire

Intalnirea

Galateanul le-a spus jurnalistilor de la Euronews ca a vrut sa aiba o discutie cu cel mai puternic politician din tara, sa vada daca se razgandeste in ceea ce priveste plecarea din Romania."Am vrut sa am o discutie cu persoana care conduce de facto tara asta, sa vad daca ma poate face sa am dubii privind dorinta de a parasi Romania. Am realizat ca lucrurile vor merge din ce in ce mai rau si trebuie sa vin cu o solutie de dragul copiilor mei.Decizia de a parasi tara a fost una dificila, insa intalnirea cu domnul Dragnea m-a convins ca este una buna", a declarat Bogdan Lungu pentru Euronews.La trei zile dupa ce a avut loc intalnirea cu presedintele Camerei Deputatilor, Bogdan Lungu a publicat o fotografie pe pagina personala de Facebook in care apare in fata cladirii Empire State Building, din New York, la care a atasat o descriere: "Am plecat, asa cum am promis. Nu cred ca ma voi mai intoarce vreodata in Romania".Amintim ca Bogdan Lungu a venit, in 7 mai, la Bucuresti, pentru a-i aduce o naveta cu bere lui Liviu Dragnea dupa ce a pierdut un pariu cu acesta In jurul orei 16:50, galateanul a ajuns la sediul PSD din soseaua Kiseleff, cu o naveta cu bere, s-a asezat la masa din foisorul din curte si l-a asteptat pe liderul PSD sa vina cu micii.Jurnalistii aflati la fata locului l-au asaltat cu intrebari pe Bogdan Lungu, care a marturisit ca nu este "un sustinator" al lui Dragnea si ca a iesit in strada sa protesteze fata de masurile luate de Guvern, in repetate randuri. La un protest, acesta a fost prezent cu intreaga familie.El a mai spus atunci ca este suparat pe liderul PSD din cauza ca nu s-a tinut de promisiuni si nu a fost construit nici macar un kilometru de autostrada pana acum, asa ca nu va accepta "pomeni electorale" si nu va manca nici macar un mic.Barbatul a mai spus ca sta doua zile in Bucuresti, dar ca a trebuit sa isi amane o vacanta programata cu familia pentru a-si onora pariul.Dupa ce a ajuns in foisor si liderul PSD, galateanul s-a incumetat si a pus un nou pariu, tot pe o lada cu bere: ca guvernarea PSD nu va face mai mult de 150 de km de autostrada dati in folosinta pana in 2020.Dragnea a acceptat pariul si i-a spus galateanului sa nu il mai certe: "Destul ma cearta Iohannis, eu va spun ca facem mai mult. Daca facem, mancati mici?", i-a replicat presedintele Camerei Deputatilor, dupa care si-a turnat un pahar cu bere."In mod onorabil s-a tinut de pariu si a venit. Pentru mine conteaza foarte mult, e un om de foarte mare caracter", a spus Liviu Dragnea intrebat de jurnalisti ce parere are despre Bogdan Lungu.Curtea sediului PSD a fost inchisa in aceste momente, pentru ca liderul partidului nu si-a dorit ca evenimentul sa fie unul public, mai ales ca pe Facebook isi anuntasera prezenta mii de oameni, la un eveniment intitulat sugestiv "Gratar la Dragnea".Jurnalistii care au intrat in curte au fost serviti si ei cu mici de liderul PSD, care a marturisit ca micii sunt de la fiul sau, care are o ferma de porci la Salcia.Cand s-a intors din minivacanta de 1 Mai, Liviu Dragnea a publicat un mesaj pe Facebook in care a precizat ca "se circula destul de bine, tinand cont de numarul urias de masini" El a primit cateva comentarii, la care a si raspuns, insa un internaut nu a crezut ca Dragnea este cel care publica mesajele, asa ca l-a provocat pe liderul PSD sa isi faca un selfie, pentru a demonstra acest lucru."Daca asta care caraie aici este mustaciosul, eu dau o naveta cu bere!! Ba livache, bro, fa un selfie si fa-mi in ciuda!!: )): )) Du te draq de troll...".Presedintele Camerei Deputatilor nu a ezitat, asa ca a postat un selfie din masina si a scris: "Cum ramane cu naveta?"."Eu ma tin de promisiune!!!! Dau o naveta cu bere! Unde?!?!", a intrebat internautul. Dragnea i-a raspuns ca el aduce micii."Saptamana viitoare, la sediul PSD! Eu aduc micii! Luni la 17:00, va astept la sediul PSD din Kiseleff!", i-a scris liderul PSD.