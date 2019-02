Guvernul Dancila escaladeaza conflictul cu Uniunea Europeana. Ce vrea de la UE si de ce a creat "cazul Kovesi"

miza puterii politice de la Bucuresti: demararea procedurii de activare a Articolului 7 in cazul Romaniei.

De ce Guvernul de la Bucuresti a decis (in numele Romaniei) sa sfideze institutiile Uniunii Europene?Registrul in care se poarta dezbaterea este cel mai adesea cel al iliberalismului de orgine est si central-european , cu Ungaria cap de lista.Tehnic vorbind, cazul Romaniei vine dupa ce Uniunea si-a pus problema activarii Articolului 7 pentru Varsovia si Budapesta. Pentru Bucuresti, insa, nu a fost demarata aceasta procedura si nu pentru ca lucrurile ar sta mai bine in ceea ce priveste statul de drept, ci pentru ca sunt din cu totul alt discurs. Guvernul PSD/ALDE functioneaza ca un stat in stat, iar oficialii europeni nu au instrumente politice sa pedepeseasca abuzurile de putere ale acestuia, fara a afecta societatea.Or, tocmai asta pare a fi1. Din capul locului, adica de cand a inceput asaltul fara intoarcere asupra Justitiei, PSD/ALDE si-a construit un mesaj nu atat eurosceptic (vezi cazul premierului italian Conte sau al ungurului Viktor Orban), cat eurofob.Asta pentru ca social-democratii ramasi la ordinele lui Liviu Dragnea nu au aparatul critic necesar pentru a dezvolta o ideologie a contestarii Uniunii Europene, asa ca lupta lor e in arena mica, acolo unde, cred ei, pot jongla cu sentimentele primare ale oamenilor: ura, resentimentul, furia, invidia, frica atavica. Toate acestea, indreptate contra institutiilor europene.Daca UE, GRECO, Comisia de la Venetia, Frans Timmermans, Manfred Weber (PPE), Comisia Europeana, Ska Keller (Grupul Verzilor), Guy Verhofstadt (ALDE) si-ar fi intors privirea si ar fi lasat gruparea Liviu Dragnea sa macelareasca institutiile statului de drept si societatea civila, fara sa spuna nimic, atunci PSD/ALDE nu ar fi fost nevoit sa construiasca acest mediocru si riscant discurs eurofob.2. Cum instrumentul prin care gruparea Liviu Dragnea si-ar putea asigura libertatea, puterea si influenta este Guvernul, aceasta a devenit varful de lance al atacurilor eurofobe.Cu o mana Guvernul asigura cadrul pseudo-legal care sa serveasca unor interese personale, iar cu cealalta forteaza o atitudine severa din partea Uniunii Europene.In pofida unui discurs cu puternice accente antieuropene, sfidator, provocator, cu batai din calcai si aratari cu degetul pe care Viorica Dancila l-a rostit de doua ori in plenul Parlamentului European, eurodeputatii nu au demarat procedura de activare a Art. 7 pentru Romania.Or, tocmai asta a incurcat campania de la Bucuresti, cu sau fara influente de la Moscova: UE a decis sa se pozitioneze de partea Romaniei, asta insemnand contra Guvernului. Cu alte cuvinte,- iata un titlu extrem de util naratiunii pe care si-a construit-o Liviu Dragnea. O naratiune care ar pune paie pe foc la Bucuresti si de care ar profita pe deplin Vladimir Putin.3. PSD forteaza escaladarea conflictului cu UE, creand "cazul Kovesi"Cum Uniunea Europeana, prin institutiile si liderii ei, a transmis cat se poate de transant ca face diferenta intre Guvernul confiscat de Liviu Dragnea si Romania, PSD forteaza arena, pentru a obtine un razboi pe care sa-l poarte in propriii termeni: antagonizand societatea, jucand tabere, infuzand ostilitati ireconciliabile.Asa a devenit Laura Codruta Kovesi noul teren experimental, pe modelul referendumului (aparent) pentru redefinirea familiei.Sigur, PSD/ALDE are toate motivele sa o urasca pe Laura Codruta Kovesi, dar resentimentul pur nu l-ar face pe Dragnea sa riste. Toata aceasta ofensiva din ultimele zile, cu Kovesi pusa sub acuzare cu niste argumente ilare si intr-o campanie photoshopata, nu e doar de dragul de a o pedepsi pe fosta sefa a DNA si nici nu are legatura cu erorile - pentru ca au fost - din mandatul ei la sefia institutiei anticoruptie.Miza e mai serioasa chiar decat functia pe care Kovesi - candidat roman, dar nu din partea Romaniei - ar putea sa o obtina la nivel european.Urmeaza cateva seturi de alegeri, la Bucuresti, dar sa nu ignoram atat de usor alegerile de duminica, de la Chisinau, alegeri care au potentialul de a defini o noua realitate geopolitica.Fragmentarea sociala in jurul asa-zisului caz Kovesi, numai bun pentru a mentine dezbaterea in registrul simpatiilor/antipatiilor, urilor/cautionarilor, si eurofobia pe care o joaca PSD/ALDE fac parte dintr-o strategie de care Kremlinul e singurul care poate profita, pentru ca, altminteri, nici Dragnea nu este nemuritor, dar nici societatea romaneasca nu are resurse infinite de a rezista.