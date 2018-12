Instanta desfiinteaza cursurile de contabilitate facute de Dragnea la o facultate-fantoma din Alexandria

"Am acumulat cunostintele"

Pe langa foaia matricola emisa pe numele lui Liviu Dragnea, Judecatoria Sectorului 4 a anulat zeci de acte scolare, foi matricole, adeverinte, atestate sau diplome, emise de doua universitati din Alexandria (Teleorman) si "Alexandru Ghica" si Europa Ecor. Acestea erau emise pe numele a aproximativ 200 de persoaneFoaia matricola emisa pe numele lui Liviu Dragnea a fost descoperita de anchetatori intr-un dosar privind o facultate fantoma care emitea diplome universitare.Este vorba de "Situatia scolara" din anul 1999, ce poarta antetul "Fundatia Ergonom 79 - Universitatea Alexandru Ghica - Facultatea de Contabilitate si Infomatica de Gestiune - Forma de invatamant - Zi, pe numele Dragnea Liviu Nicolae".Audiat la DNA, politicianul confirma ca a fost la facultatea de contabili, dar in perioada 2003-2004 si nu-si mai aduce aminte mare lucru.De ce nu a dat examenul de licenta? "Dupa incheierea ultimului an de studii, nu am sustinut examenul de licenta, deoarece scopul meu fusese atins, respectiv acumularea de cunostinte, si personal nu aveam nevoie de nicio diploma in domeniul de specializare", a declarat Dragnea.