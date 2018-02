Investitorii americani au tras un semnal de alarma legat de investitiile din Romania, Dragnea le cere mai multi bani

Ziare.

Amintim ca luni Camera de Comert Romano-Americana a avertizat ca investitiile in Romania sunt la cel mai slab nivel din ultimii 12 ani Calculele AmCham arata ca in 2017 Romania a alocat pentru investitii cel mai mic procent din PIB din ultimii 12 ani. Comparativ cu 2016, bugetul pentru investitii al Romaniei a fost anul trecut cu 9,6% mai mic. In consecinta, investitiile anuntate la inceputul lui 2017 s-au realizat doar in proportie de 67,7%, arata AmCham.In aceste conditii, Liviu Dragnea a spus marti ca americanii ar trebui sa investeasca mai mult in tara noastra."Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic pentru ca eu sunt in continuare nemultumit de faptul ca in cadrul acestui parteneriat strategic cu SUA - foarte important pentru Romania, vital pentru Romania - este dezvoltata in ultimul an foarte bine componenta militara si de securitate nationala - ceea ce este foarte bine pentru noi - dar este foarte putin dezvoltata componenta economica", a afirmat liderul PSD, intrebat despre intalnirea avuta, marti, cu ambasadorul Klemm.Romania nu a castigat din punct de vedere economic atat cat ar fi putut sa castige, a spus Dragnea: "".Intrebat daca sunt companii americane care s-au aratat interesate sa vina in Romania, Dragnea a spus ca a avut o intalnire cu un vicepresedinte de la Universal Studios care si-a exprimat dorinta de a incepe sa faca productii cinematografice in Romania."Pentru noi ar fi un avantaj foarte mare din punct de vedere financiar si nu numai. I-am spus ca din partea noastra e o deschidere totala pentru asta. L-am asigurat ca voi avea o discutie cu primul-ministru si cu ministrul Culturii, urmand ca undeva in doua-trei saptamani sa vina o echipa din partea dumnealor ca sa aiba niste discutii aplicate cu Executivul si nu numai.Pentru noi ar fi un lucru foarte bun. Am discutat si subiectul asta cu domnul ambasador Klemm si dumnealui a avut o discutie in aceasta dimineata cu acel vicepresedinte", a spus Dragnea.Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a dus marti la Parlament, unde a avut o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Intalnirea a inceput in jurul orei 11:00 si a durat aproximativ o ora, avand loc in biroul lui Liviu Dragnea din Camera Deputatilor.Prezenta a fost si Ana Birchall, vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice.