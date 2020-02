Ion Ghizdeanu, pus sub control judiciar pentru ca a dat bani baronilor PSD. Parchet: A falsificat peste 1.000 de procese-verbale

Bani pentru baronii PSD

Zeci de milioane de lei au ajuns in Olt

Bani pe finalul guvernarii

El va fi cercetat intr-un dosar de fals intelectual in forma continuata, fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, informeaza Parchetul Judecatoriei Sectorului intr-un comunicat remisGhizdeanu a fost citat si s-a prezentat, joi, la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1, pentru a fi pus sub acuzare intr-un dosar in care se fac cercetari cu privire la presupuse fapte de falsificare a unor procese verbale de alocare a unor bani de la stat.Este vorba de alocarea de granturi pentru proiecte de dezvoltare care cuprind investitii sau lucrari de intretinere si reparatii curente din Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI), gestionat de Comisia Nationala de Prognoza, condusa de Ion Ghizdeanu."In perioada 17.09.2019 - 24.10.2019, inculpatul in calitate de presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza a falsificat cu ocazia intocmirii mai multe procese verbale in care s-a mentionat in mod mincinos ca membrii Comisiei de analiza si evaluare a proiectelor s-au intrunit, au analizat si au propus spre aprobare 1080 de proiecte, in realitate membrii comisiei nu s-au intrunit niciodata si nu au facut nicio apreciere proprie, lista cu proiectele propuse spre aprobare fiind stabilita arbitrar de catre inculpat", se arata in cuprinsul ordonantei procurorilor.FDI este un mijloc financiar gandit de fostul lider PSD, Liviu Dragnea, si de fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, prin care se acordau bani catre baronii din PSD. Ghizdeanu este considerat omul cheie al cuplului Dragnea-Valcov in implementarea politicilor economice.In decembrie 2019, Guvernul Orban a decis transferarea FDI la Ministerul Lucrarilor Publice pentru a fi desfiintat si l-a demis pe Ghizdeanu.", declara seful Cancelariei premierului, Ionel Danca.Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii verifica modul in care au fost alocate mai multe fonduri catre primarii sau judete controlate de lideri PSD locali.De altfel, saptamana aceasta, procurorii au ridicat mai multe documente din mai multe judete.Publicatia " Concret in Olt " a dezvaluit ca miercuri procurorii au cerut mai multe documente autoritatilor din Olt, privind desfasurarea a sase contracte acordate la 6 primarii.Este vorba contracte in valoare de 181 milioane de lei. Jurnalistii locali mai dezvaluie ca ancheta in acest caz a fost demarata la sesizarea Corpului de control al Ministerului Dezvoltarii.Oltul este fieful lui Darius Valcov, care a fost senator al acestui judet de doua ori si primar al orasului Slatina.Primariile de la care anchetatorii au ridicat documente sunt cele din Draganesti-Olt, Daneasa si Maruntei.Primariile mentionate ar fi efectuat plati in valoare de circa 220.000 lei catre diverse firme pentru achizitia de mobilier urban care nu ar fi fost livrat in totalitate."Astazi, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt efectueaza sase perchezitii la sediile unor administratii locale de pe raza judetului Olt, precum si la domiciliile unor persoane si sediile unor societati comerciale, intr-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu.Astfel, din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada 2009-2016, trei administratii locale din judetul Olt ar fi efectuat plati in valoare de aproximativ 220.000 de lei catre diversi agenti economici pentru achizitionarea de mobilier urban, existand suspiciuni ca bunurile nu au fost livrate in totalitate catre beneficiari", se precizeaza intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Olt.Sursele judiciare au explicat pentruca ancheta vizeaza fondurile acordate in perioada septembrie-noiembrie 2019, adica pe finalul mandatului Vioricai Dancila."A fost perioada in care liderii PSD au simtit ca s-ar putea sa piarda guvernarea si au inceput sa dea bani catre liderii PSD din teritoriu pentru a-i fideliza si sa nu paraseasca partidul," explica sursele citate.