Judecatorii demonteaza dezinformarile lui Dragnea si cer CSM sa apere prestigiul si credibilitatea Justitiei

FJR sustine ca se impune apararea Justitiei ca sistem, intrucat afirmatiile formulate de politician "sunt de natura sa produca un impact negativ asupra sistemului judiciar, aducand atingere independentei, prestigiului si credibilitatii in ansamblul sau.""Caracterul exacerbat al discursului politic indicat, pornind de la concepte deraspuns vindicativ al Justitiei, identificata cu asa-zisul, reprezinta un derapaj evident de la principiile democratiei si contureaza imaginea unei amenintari serioase la independenta Justitiei", arata magistratii intr-un comunicat de presa remis luniJudecatorii arata ca declaratiile sefului PSD nu ar constitui o expresie a unei simple judecati de valoare, ci ar contine afirmatii factuale, concrete, care nu corespund realitatii. Ei demonteaza alegatiile lui Liviu Dragnea.unei persoane individualizate, pentru o infractiune despre care sesustine ca nu ar fi avut prejudiciu material, desi acesta a fost retinut in hotarareapenala;a mii de persoane condamnate la pedepse cu executare, desi ar fi fostnevinovate, a mii de persoane pretins condamnate la inchisoare in baza unor probepretins falsificate, a mii de persoane condamnate la inchisoare cu executare decomplete pretins nelegal constituite sau a mii de persoane care ar fi judecate sauurmarite penal in mod nelegal;unei practici generalizate, a unor pretinse abuzuri ale procurorilor si politistilor judiciari, constand in amenintarea martorilor in prezenta avocatilor, respectiv a unei atitudini generalizate atribuite acestora, in sensul ca ar incalca legea si ar impune persoanelor cercetate reguli create de acestia;generala a deciziilor judecatorilor, cu un pretins grad ridicat decertitudine, ca fiind rezultatul unei intelegeri cu procurorul sau "securistul", bazate pe simpatii sau antipatii personale;unui grup de persoane, nedefinit, ca fiind cel care a "pus mana peJustitie" sau a "frant cu adevarat independenta Justitiei";realitatii evidente rezultate din simpla lectura a raportului MCV, in sensul ca acesta nu ar contine nicio referinta cu privire la independenta judecatorilor;unui sofism potrivit caruia, in prezent, chiar daca esti nevinovat, poti fi condamnat si ca numai in viitor poate aparea speranta unei decizii corecte, atunci cand judecatorii nu ar mai fi santajati sau amenintati.Iata principalele declaratii de ieri ale lui Dragnea care au vizat Justitia:"Am vazut, in schimb, ca Adrian Nastase a fost condamnat in Romania pe prejudiciu 0 (zero), adica ai paguba zero, dar trebuie sa mergi la puscarie pentru a da un exemplu societatii. Acestea sunt cazurile de coruptie din Romania, din acest motiv este Romania o tara corupta?Nu cumva toate aceste lucruri, toata aceasta constructie este facuta doar pentru ca oricine dintre politicieni, oricine din presa si nu numai, si din alte institutii, care ar vrea sa puna problema romaneste sa poa' sa aiba gura inchisa. Nu cumva acesta este motivul?!"(...)"Vorbim de Justitie... N-am nimic cu doamna Iohannis si va spun foarte sincer, vorbim doar despre Justitie, dar daca oricare din aceasta sala, sau eu, nu stiu, Liviu Plesoianu am fi acuzati si chemati la procurori si noi nu am merge, nici prima data, nici a doua oara...Dom'ne, eu sunt racit si Liviu are de facut o vizita in Franta, cam ce credeti ca s-ar intampla? Oricare dintre dumeavoastra. Cu duba ne-ar lua. Ce arata asta? Nu numai justitie selectiva...Tupeu! Credinta ca sunt deasupra legii".(...)"Avem, de asemenea, coruptie de putere la cel mai inalt nivel - s-a vorbit, se va mai vorbi, despre mii de oameni trimisi in inchisoare nevinovati, mii de oameni trimisi in inchisoare pe probe falsificate, mii de oameni trimisi in inchisoare de niste complete constituite nelegal. Mii de oameni care stau in continuare in procese, altii care stau in ancheta, tot nelegal. Aveti impresia cumva ca in aceasta perioada s-a schimbat ceva in atitudinea procurorilor? Nici vorba!Daca aveti sansa sa auziti ca oamenii vorbesc, nu-i mai poate opri nimeni sa vorbeasca, cum se procedeaza in continuare in anchete, o sa va ingroziti. Nu numai procurorii, si politistii judiciaristi, care ameninta martorii, pur si simplu-i ameninta, de fata cu avocatii, nu mai au nicio jena, nu mai au nicio jena... De ce? Pentru ca ei spun ca noi n-o sa avem puterea sa mergem pana la capat si ca va interveni restauratia, adica o sa se refaca statul paralel mai abitir decat a fost inainte si va aratam noi, ca noi suntem legea. Noi facem legea si voi trebuie sa o respectati, nu noi!"(...)"Pentru ei este normal sa discute procurorul cu judecatorul si cu securistul saspuna. Asa se iau deciziile, oameni buni! Nu va mai alintati! Nu va mai lasati pacaliti!"(...)"Astia-s fariseii care au pus mana pe Justitie, adica eu nu mai pot accepta toateminciunile care vin din Vest si care spun ca noi vrem sa dam legi pentru mine si pentruTariceanu, noi vrem sa dam legi care sa afecteze independenta Justitiei, independentajudecatorului, a procurorilor, nepunand mana pe un articol clar".(...)"Sa cititi raportul MCV! Eu nu am gasit niciun rand, niciun cuvant in care sa sevorbeasca despre independenta judecatorilor. Eu credeam ca asta este cel maiimportant lucru. Se vorbeste despre procurori, dar nu despre judecatori. Deci nu-iintereseaza independenta judecatorilor. Normal! Ca daca judecatorii sunt independentinu mai pot fi santajati, nu mai pot fi amenintati, atunci - cum spunea si colegul meu mai devreme - apare speranta in Romania ca te poti duce in fata instantei si sa zicem, prin absurd, macar 5 din 10 sa creada ca, daca esti nevinovat, nu patesti nimic. Nu caacuma, pentru ca aici este ... depinde unde apuci. Sunt si bancuri amare pe tema asta.Acesti procurori si acesti purtatori de epoleti au frant cu adevarat independentaJustitiei".(...) Caline, stii ca ne-a mai facut niste dosare? Iti spun azi, de ziua Vioricai. Al meu, pe vizita din America de anul trecut. Ii spun d-lui Uncheselu (procuror DNA - n.red.) sa mearga in continuare, dar ii spun unde ajunge: la un ambasador. Si sa vad daca il tin genunchii, ca daca nu, are o mare problema!"(...)"Justitia din aceasta tara trebuie resetata".I.S.