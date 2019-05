Liviu Dragnea ar putea executa pedeapsa la Jilava, in regim semideschis

Acuzatiile DNA

Dupa aceasta etapa procedurala, lucratori din cadrul Biroului Urmariri se deplaseaza la locuinta lui Dragnea, pentru a pune mandatul in executare. Exista insa si varianta in care acesta ar alege sa se predea, informeaza News.ro.El va fi dus la Rahova, unde va sta timp de 21 de zile in carantina, dupa care, cel mai probabil, va fi transferat la Penitenciarul Jilava, unde va executa pedeapsa in regim semideschis. Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni cu executare intr-unul dintre cele mai mediatizate procese din ultimii ani, cazul angajarilor fictive la Directia Copilului Teleorman.Decizia a fost data de un complet format din 5 judecatori. Patru au fost pentru condamnare - Rodica Aida Popa, fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Luciana Mera si Simona Encean, iar cel de-al cincilea judecator - Alexandra Iuliana Rus, a fost pentru rejudecarea intregului dosar.Potrivit minutei instantei, Liviu Dragnea trebuie sa plateasca o parte din salariile incasate de cele doua secretare PSD, Anisa-Niculina Stoica si Adriana Botorogeanu, in perioada in care au fost angajate fictiv.Floarea Alesu, fosta sefa DGASPC Teleorman, Liviu Dragnea si Anisa-Niculina Stoica, trebuie sa plateasca in solidar, suma de 23.445 lei, reprezentand despagubiri civile cu titlu de daune materiale, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit de catre Anisa-Niculina Stoica.Floarea Alesu, fosta sefa DGASPC Teleorman, Liviu Dragnea si Adriana Botorogeanu, trebuie sa plateasca in solidar, suma de 60.205 lei, reprezentand despagubiri civile cu titlu de daune materiale, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit de catre Adriana Botorogeanu.Dragnea a fost acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii Directiei de Protectie a Copilului Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua membre PSD: Adriana Botorogeanu (51 de ani) si Anisa-Niculina Stoica (46 de ani).Pentru ca pesedistele nu au dat in toti anii in care au fost angajatele Directiei nicio zi pe la birou, desi aveau contract de munca in regula, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit, arata procurorii."Timp de 8 ani si jumatate si 4 ani si jumatate, nimeni nu a vazut ca cele doua secretare lipseau de la munca? In conditiile in care daca alti functionari lipseau 10 minute erau sanctionati!", spunea procurorul DNA, la ultimul termen din proces, pe 20 mai.