Liviu Dragnea, inca o tentativa de a scapa de inchisoare

Liviu Dragnea a formulat prin avocati, in 22 octombrie, la instanta suprema, recurs in casatie, o cale de atac fata de condamnarea de 3 ani si 6 luni in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. De asemenea, fostul lider PSD a depus, tot la ICCJ, si o contestatie in anulare in acelasi dosar.Marti, instanta suprema judeca ambele cai extraordinare de atac.Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la inchisoare de 3 ani si 6 luni cu executare, in luna mai, in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectie a Copilului Teleorman.Potrivit legii, odata cu admiterea in principiu a cererii de revizuire sau ulterior acesteia, instanta poate suspenda motivat, in tot sau in parte, executarea hotararii supuse revizuirii.In prezent, Liviu Dragnea este incarcerat in Penitenciarul Rahova.