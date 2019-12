Liviu Dragnea pierde definitiv procesul in care contesta conducerea PSD

Ziare.

com

"Respinge apelurile ca nefondate. Definitiva," este minuta instantei.Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins cererea de interventie a lui Dragnea intr-un proces in care PSD solicita judecatorilor aprobarea modificarilor la statutul partidului si de inregistrare a noii conduceri, rezultate in urma congresului din 29 iunie.In timpul dezbaterilor de la Curtea de Apel Bucuresti, Dragnea a solicitat sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu mai multe intrebari. Astfel, Dragnea dorea sa intrebe CJUE daca constituie sau nu o frauda a banilor europeni activitatea unui europarlamentar, respectiv Viorica Dancila, care a angajat un asistent pe plan local, platit din bani UE, dar care nu a declarat in tara salariul real al asistentului, ci salariul minim.Dupa ce solicitarea a fost respinsa, avocatii lui Dragnea nu s-au mai prezentat la proces, el fiind reprezentat de un consilier juridic, dar care avea atributii restranse.La inceputul lunii iulie, PSD a depus la Tribunalul Bucuresti o cerere care are ca obiect "modificari acte constitutive - statut - organe de conducere", respectiv inregistrarea in Registrul partidelor politice a modificarilor de statut si alegerea noii conduceri, ca urmare a Congresului din 29 iunie, cand Viorica Dancila a fost aleasa in functia de presedinte al PSD.In cadrul procesului au fost depuse doua cereri de interventie, printre care una formulata de Liviu Dragnea, aflat in penitenciar.Cererea lui Liviu Dragnea are legatura cu dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, in care fostul lider al social-democratilor a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare. Dragnea invoca faptul ca judecatorii au decis, in privinta celor doua persoane angajate fictiv, ca a fost comisa o frauda, iar astfel activitatea PSD Teleorman, unde au lucrat efectiv cele doua, ar fi fost ilicita in perioada 2006-2012, motiv pentru care organizatia ar fi trebuit dizolvata.Fostul presedinte al PSD mai sustine posibilitatea dizolvarii PSD, deoarece la congresul din 29 iunie au votat si reprezentantii PSD Teleorman.Codrin Stefanescu, fostul secretar general al PSD, declara ca cererea de interventie a lui Liviu Dragnea nu reprezinta un act de razbunare, ci un demers care l-ar fi putut ajuta la revizuirea dosarului in care a fost condamnat."Aici nu e vorba de nicio lovitura sau de vreo razbunare a lui Dragnea. Avem de-a face cu un demers in interesul legii si al clientului, in conditiile urmatoare. (...) In acest dosar, avocatii trebuie sa faca tot ceea ce este legal si constitutional in interesul clientului lor.Acest demers vine pe baza unor legi care sunt in vigoare si nu au de-a face cu chestiuni legate de partid. Aici nu e atacat congresul, Viorica Dancila sau Fifor. E o procedura prin care DNA si Ministerul Public au facut aceasta executie. Aici vorbim probabil despre o revizuire a dosarului. Demersul avocatilor nu are de-a face cu PSD", sustinea Codrin Stefanescu.