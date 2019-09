Liviu Dragnea si copiii sai au interdictie de a intra in SUA. Fiica lui ar locui in Los Angeles

Liviu Dragnea, condamnat pentru coruptie

Alexandra Dragnea ar trai in SUA

Motivul: actele de coruptie semnificative in care a fost implicat fostul lider al PSD. Decizia este un semnal puternic dat de SUA ca sustin lupta impotriva coruptiei si sprijina statul de drept in Romania, se arata intr-un comunicat pe siteul Departamentului de Stat al SUA Astfel, potrivit sursei citate, din cauza implicarii in "fapte semnificative de coruptie", fostul presedinte al PSD, Liviu Nicolae Dragnea, "nu este eligibil pentru intrarea pe teritoriul Statelor Unite".In comunicat se mai arata ca decizia s-a luat in conformitate cu legile americane, pe baza "informatiilor credibile pe care secretarul de stat al Statelor Unite le are in privinta oficialilor administratiilor straine ca sunt implicati in fapte de coruptie".Potrivit legii americane, in momentul in care se decide desemnarea publica a unei persona non grata, secretarul de stat anunta pe canale publice sau private oficialii si membrii familiilor care intra sub interdictie.In comunicat se arata ca interdictia de a intra pe teritoriul SUA se aplica lui Liviu Nicolae Dragnea si celor doi copii ai sai, Valentin Stefan Dragnea si Maria Alexandra Dragnea."Decizia de astazi transmite un semnal puternic ca Statele Unite sunt angajate in lupta impotriva coruptiei si in sprijinirea statului de drept in Romania", se mai arata in comunicatul purtatorului de cuvant al secretarului de stat al SUA, Mike Pompeo.Pe 27 mai, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, luni, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in cazul angajarilor fictive la Directia Copilului Teleorman.Condamnarea primita de liderul PSD a reprezentat o premiera, Liviu Dragnea fiind, la momentul condamnarii, liderul celui mai mare partid din Romania, partid aflat la guvernare, dar si al treilea om in stat - avand functia de presedinte al Camerei Deputatilor.Potrivit presei, Alexandra Dragnea are 24 de ani si a terminat cursurile Facultatii de Limbi si Literaturi Straine, iar acum locuieste in Los Angeles, in Statele Unite. Alexandra este fiica lui Liviu Dragnea si a fostei sale sotii, Bombonica Prodana si este o prezenta foarte discreta in viata publica din Romania.Ziare.com a solicitat lamuriri Departamentului de Stat daca Alexandra Dragnea va fi obligata sa paraseasca teritoriul SUA in urma deciziei comunicate astazi.Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin, are 30 de ani, varsta pana la care a acumulat o avere considerabila. Potrivit presei, el este casatorit si are la activ multe afaceri infloritoare, detine case si terenuri si este finantatorul unei echipe de fotbal.