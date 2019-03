WC mobil la Camera Deputatilor: Ajuta-l pe Dragnea sa ajunga la baie!

Dragnea: Vii cu mine in baie?

Jandarmii i-au oprit sa se apropie de intrarea din Camera Deputatilor si i-au invitat sa protesteze pe trotuarul de pe partea cealalata a strazii.Pe latrina mobila sunt afisate anunturi pentru un mega protest care va avea loc pe 30 martie 2019, in Piata Victoriei. Protestatarii vor sa se duca cu WC-ul si la sediul PSD.Ideea pentru aceasta initiativa a venit dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a intrebat pe corespondentul Pro TV Alex Dima daca vine cu el in baie, cand jurnalistul i-a pus intrebari despre fondurile europene."Asa se fac interviurile? Vii cu mine in baie?", "Eu merg la baie. Hai, te rog frumos!", il invita Dragnea pe Alex Dima.Bizarul dialog a avut loc pe 15 februarie, la Camera Deputatilor, dupa ce Dragnea a participat la sedinta de vot a plenului Parlamentului pentru adoptarea proiectului bugetului de stat pe 2019.