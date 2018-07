Misterul cursurilor de contabilitate facute de Dragnea la o universitate fantoma din Alexandria

Solicitarea procurorilor

Foto: Solicitarea Parchetului Judecatoriei Sectorului 4

Cererea, respinsa

Cum au fost gasite actele

"P..i si mineri n-am facut"

Dosarul de licentiat

Solicitarea procurorilor de la Sectorul 4 a fost facuta intr-un dosar care-l viza pe fostul rector al universitatilor "Alexandru Ghica" si Europa Ecor, Mina-Silviu Dobronauteanu. Profesorul a fost condamnat intr-un caz care a zguduit puternic lumea universitara in 2011.Era vorba de aproximativ 15.000 de acte falsificate si sute de licentiati care si-au cumparat diplomele. Printre cei care au obtinut astfel de diplome se numara mai multi inalti functionari, primari, ofiteri de politie sau politicieni din Teleorman.Dupa terminarea procesului penal, Parchetul Judecatoriei Sectorului 4 a cerut instantei anularea a sute de acte care au fost gasite la percheziitii la sediul celor doua universitati.Era vorba de acte privind aproximativ 200 de persoane.Printre documentele pentru care se solicita desfiintarea se afla si "Situatia scolara" din anul 1999, ce poarta antetul "Fundatia Ergonom 79 - Universitatea Alexandru Ghica - Facultatea de Contabilitate si Infomatica de Gestiune - Forma de invatamant - Zi, pe numele".In 1999, Dragnea era prefect al judetului Teleorman, functie pe care a ocupat-o in perioada 1996-2000.Potrivit CV-ului oficial, Dragnea a absolvit in 1987 Institutul Politehnic, Bucuresti - Facultatea de Transporturi.In 1997 el a finalizat un curs intensiv la Scoala Superioara de Administratie Publica a Ministerului de Interne din Italia, iar in 2001 un curs postuniversitar, Managementul administratiei publice locale, la Academia de Studii Economice - Bucuresti.Procesul deschis de procurori, avand ca obiect " desfiintare inscrisuri " a demarat in iunie 2017, la Judecatoria Sectorului 4.In timpul judecarii acestei cauze, in august 2017, fostul rector Mina-Silviu Dobronauteanu s-a eliberat conditionat din penitenciar. El a cerut judecarea in lipsa a acestei cauze.Dupa patru termene de judecata, judecatorii au respins solicitarea procurorilor, ca fiind prematur introdusa.Pe de-o parte celor anchetati in dosar, iar pe de alta parte celor care figureaza pe aceste acte. La dosar, citatiile s-au intors cu mentiunile de destinatar necunoscut sau destinatar plecat din tara."Judecatorul de Camera Preliminara apreciaza ca Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 ar trebui sa verifice, in primul rand,, daca procedura de comunicare s-a realizat ori nu la adresa la care destinatarii locuiau in momentul comunicarii, in cazul unui rezultat negativ fiind necesar a se reface in mod legal procedura de comunicare, in scopul evitarii unei situatii similare", a motivat Judecatoria Sectorului 4.Povestea actelor pentru care procurorii cer desfiintarea incepe in urma cu noua ani.Pe 16 martie 2009, mascatii au perchezitionat sediul Fundatiei Ergonom 99 - una dintre entitatile sub care functiona Universitatea Alexandru Ghica, din strada Cuza Voda din Sectorul 4.O alta entitate sub care a functionat universitatea particulara a fost si Ergonom 79, spun procurorii.Surpriza politistilor a fost mare, deoarece au descoperit un numar urias de documente de studii - diplome de bacalaureat, foi matricole, certificate de competenta lingvistica, atestate etc- componente IT performante, laminatoare, hartie speciala pentru confectionat acte si o matrita timbru sec.Cea mai mare parte a documentelor ar fi fost falsificate. La finalul investigatiei, procurorii aratau ca Dobronauteanu "in mod direct, sau alte persoane din dispozitia acestuia, au falsificat mii de inscrisuri in vederea sustinerii de catre un numar de aproximativ 2.039 dea examenelor de licenta in cadrul a 14 universitati.""Candidatii" se duceau si dadeau examen cu aceste acte la una dintre facultatile acreditate, Dobronauteanu avea multe relatii in lumea academica, spun procurorii. Intr-o discutie telefonica de la 2 martie 2011, Dobronauteanu se lauda unei doamne cu ce diplome a falsificat." Ulterior, profesorul da o natura comerciala meseriei de miner: ", sa nu fie chiar miner... Poate vrea chiar mecanic... Ii dam reparator de vagonet care poate fi si la suprafata si numai stiu unde".Practic, reteaua lui Dobronauteanu intocmea acte de studii pentru amatorii de diplome: daca nu avea diploma de bacalaureaut, candidatului i se facea una, foaia matricola care atesta ca a urmat cursurile la Alexandru Ghica - de cele mai multe ori sau Europa Ecor, si adeverinta pentru competentele lingvistice.Potrivit procurorilor, actiunile de falsificare a actelor s-au derulat in perioada ianuarie 2004-martie 2009, iar inscrisurile au fost antedatate, in scopul de a atesta in mod nereal ca "absolventul" a urmat cursurile incepand cu anul universitar 2001-2002, perioada in care universitatile Alexandru Ghica si Europa Ecor erau autorizate provizoriu."La un moment dat, autorii nu au mai fost atat de, incat au completat foile matricole pentru perioade in care universitatea nu era obligata sa functioneze, deci nu putea face inscrieri pentru studenti", acuzau procurorii.