Presa din SUA scrie ca Dragnea s-a dus la investirea lui Trump pentru a-i facilita unui milionar american afaceri cu statul roman

Cel care a semnat invitatia celor doi romani la Washington este Elliot Broidy, un cunoscut lobbyst american care in ultimii ani a investit masiv in industria de aparare, informeaza jurnalistii americani Ben Wieder si Peter Stone.Intr-o investigatie publicata pe McClatchydc.com , cei doi descriu modul in care Elliot Broidy a ajuns sa se imbogateasca furnizand servicii de informatii bazate de inalta tehnologie catre Armata Statelor Unite. Ulterior, acesta a dorit sa investeasca si in strainatate. A cautat state in care bugetul pentru Aparare urma sa creasca si asa a hotarat sa initieze o investitie in tara noastra.Pe Dragnea l-ar fi invitat la investirea lui Donald Trump pentru ca, potrivit unui expert citat de publicatia americana, "nu puteai obtine un contract in Romania fara aprobarea lui".Iata un fragment din articolul publicat de presa americana:"Faptul ca Broidy i-a invitat pe romani la inaugurare pare sa fi fost unul dintre numeroasele sale eforturi de a obtine noi contracte in SUA si in strainatate pentru societatea Circinus LLC pe care o cumparase pe tacute in 2015.Mica firma cu sediul in Virginia e specializata in oferirea de servicii de informatii bazate de inalta tehnologie pentru armata.Cumpararea acestei societati a facut parte dintr-o strategie mai ampla a lui Broidy privind lupta impotriva terorismului, sustine purtatorul acestuia de cuvant, Ron Bonjean.'Incepand cu 9 septembrie 2011, Elliott Broidy a fost un sustinator infocat al luptei impotriva terorismului, inclusiv al canditatillor care sa protejeze tara si pe americani de teroristi', a spus Ron Bonjean. (...)In 2014, inainte ca Broidy sa cumpere Circinus, compania castigase o pozitie privilegiata in vederea participarii la un contract in valoare de 7,2 miliarde de dolari pentru furnizarea de asistenta pentru Centrul de Comanda pentru Informatii si Securitate Nationala al Armatei americane.Dar aceasta calitate nu-i garanta companiei ca va primi contracte bine platite, ci doar ca va avea posibilitatea sa concureze pentru ele.Broidy era insa bine pozitionat pentru a beneficia de pe urma acestor contracte in momentul in care noul presedinte a cerut o crestere 'istorica' a cheltuielilor de aparare".Publicatia americana descrie in continuare modul in care compania Circinus LLC a platit lobbysti, iar Elliot Broidy a dat mai multi bani la partide pentru a castiga contracte. Strategia a functionat, iar in scurt timp Circinus a castigat contracte de peste 17 milioane de dolari.In luna mai 2017, in Romania s-a deschis o filiala a Circinus LLC, numita Circinus Defence SRL.Potrivit jurnalistilor americani, Brody s-a intalnit si cu ministrul Apararii, Mihai Fifor, in timpul vizitei acestuia in Statele Unite din luna septembrie a anului trecut. De asemenea, directorul executiv al Circinus LLC, Alan Blaine Stone, a venit la Bucuresti in luna urmatoare unde a participat la o receptie cu oficialitati din tara noastra, mai informeaza publicatia.Circinus Defence SRL ar fi incheiat un parteneriat cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, sustin jurnalistii americani. Acestia n-au reusit insa sa afle daca Circinus Defence SRL si ICI Bucuresti au si castigat contracte in Romania.