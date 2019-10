Procesul Dragnea versus PSD: Judecatorii resping cererea de a sesiza CCR si CJUE

Procesul

Potrivit Curtii de Apel Bucuresti, cererea de sesizare a CCR a fost respinsa deoarece norma invocata nu are legatura cu solutionarea acestei cauze.In cazul sesizarii CJUE, judecatorii au motivat ca: "intrebarile nu sunt pertinente."Judecatorii au amanat pana pe 28 noiembrie discutiile cu privire la contestatia lui Liviu Dragnea. Potrivit acestora, este necesara completarea probei cu inscrisuri.Instanta a facut o adresa la PSD pentru a comunica mai multe acte interne, printre care convocatorul de partid sau documentele legate de incetarea mandatului conducerii partidului, hotararea CEx data inainte de modificarile facute la congres. Cererile au fost facute in dosarul in care Liviu Dragnea contesta mai multe hotarari luate la congresul PSD din 29 iunie, care a avut loc dupa incarcerarea sa: modificarile facute la Statutul PSD si alegerea in functiile de conducere a partidului a presedintelui Viorica Dancila, a presedintelui-executiv Orlando Teodorovici si a secretarului general Mihai Fifor.In acest caz, Dragnea cerea sesizarea CJUE si CCR, cu privire la articolul in baza caruia doar Ministerul Public poate cere dizolvarea unui partid politic."Se creeaza o situatie discriminatorie fata de persoana fizica, reprezentantul organizatiei de partid Teleorman, care ar fi singurul sanctionat pentru fapta ilicita derulata la sediul organizatiei de partid PSD Teleorman, desi activitatea presupus ilicita a celor doua salariate s-a derulat exclusiv in interesul activitatii politice a partidului PSD," explica Dragnea, in cererea de chemare in judecata.Acest caz este in stransa legatura cu un alt dosar deschis de Liviu Dragnea, caz care a fost pe rolul Tribunalului Teleorman, declinat la Judecatoria Sectorului 1. Miza acestor demersuri este revizuirea sentintei de condamnare la 3 ani si 6 luni de inchisoare primite in dosarul angajarilor fictive la Protectia Copilului Teleorman.Motivul pentru care Liviu Dragnea contesta deciziile congresului PSD au stransa legatura cu dosarul Angajarilor fictive din Teleorman, caz in care fostul lider PSD a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare.Fostul lider PSD sustine ca, avand in vedere ca cele doua angajate de la Directia Copilului care au lucrat in realitate la PSD Teleorman au comis fapte de frauda, activitatea organizatiei judetene a fost ilicita in perioada 2006-2012, ceea ce duce, potrivit legii, chiar la dizolvarea acesteia.Este vorba despre cele doua secretare PSD care erau angajate fictiv la Directia Copilului Teleorman, condamnate in dosarul sau.Tribunalul Bucuresti a respins insa acest punct de vedere si a motivat ca procurorii nu au cerut instantei dizolvarea PSD Teleorman.