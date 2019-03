Procesul in care a fost schimbat completul lui Dragnea: Nereguli in serie privind repartizarea dosarului la Curtea de Apel Bucuresti

Completurile de 5 judecatori, suspendate

Neregulile repartizarii aleatorii

Dosarele, in serie

Decizia Colegiului CAB

Colegiul CAB a decis doua lucruri:

Cine raspunde

Controlul IJ

Cazul a fost inregistrat initial cu obiect "anulare rezolutie Inspectia Judiciara" si ar fi trebuit judecat de un complet specializat in astfel de litigii. Sase astfel de completuri sunt la CAB, insa Completul 17 Fond, judecator Vasile Bicu, nu este printre ele.Vasile Bicu candideaza la ICCJ, iar recent a dat o decizie intens mediatizata: a suspendat decretul lui Klaus Iohannis prin care generalul Nicolae Ciuca era numit la sefia Armatei.Este vorba de dosarul in care CAB a admis solicitarea lui Liviu Dragnea de a anula Hotararea nr. 137/2018 a Colegiului de conducere al ICCJ, in baza careia au fost trase la sorti completurile de cinci judecatori. Mai mult, Hotararea 137/2018 a fost suspendata pana la solutionarea definitiva a cauzei.Decizia a fost data in final de judecatoarea Alina Ghica, care l-a inlocuit pe Vasile Bicu cu doua zile inaintea pronuntarii. Dupa aceasta decizie, Liviu Dragnea a scapat de judecatorii Rodica Cosma, Horia Valentin Selaru, Cristina Simona Nenita, Francisca Maria Vasile si Ioana Alina Ilie si a fost necesara o noua hotarare de Colegiu si o noua tragere la sorti, care i-a adus lui Liviu Dragnea a treia varianta de complet, la care acum nu vrea sa renunte."Sefa Inaltei Curti ar putea sa invoce in faza de recurs incalcarea repartizarii aleatorii", sustin sursele citate. Potrivit portalului instantelor , Inalta Curte si Colegiul de Conducere al Inaltei Curti nu au declarat recurs impotriva acestei decizii.Potrivit G4media.ro , dosarul lui Liviu Dragnea, care avea numarul 7249/2/2018, a fost inregistrat initial, la data de 5 octombrie 2018, avand ca obiect "anulare rezolutie Inspectia Judiciara". In mod evident, dosarul nu are nici o legatura cu Inspectia Judiciara.Dosarul ajunge astfel la Completul 17 Fond, format din judecatorul Vasile Bicu. Ulterior, pe portalul Curtii de Apel apare o modificare: dosarul numarul 7249/2/2018 nu mai are ca obiect "anulare rezolutie Inspectia Judiciara", ci "anulare act administrativ".Patru dosare care initial aveau ca obiect "anulare rezolutie Inspectia Judiciara", printre care si cel al lui Dragnea (7248/2/2018, 7249/2/2018, 7250/2018 si 7151/2/2018), au fost repartizate pe 5 octombrie la Completul 17 Fond.Toate au numere consecutive, nu au ca obiect anularea actelor Inspectiei Judiciare si au fost repartizate Completului 17 Fond/ Vasile Bicu. Ulterior, obiectul acestora s-a schimbat in "anulare act administrativ".Potrivit unor avocati consultati de G4Media.ro, simpla modificare a obiectului actiunii determina sistemul informatic de repartizare aleatorie ECRIS sa restranga plaja completurilor carora li se repartizeaza un dosar.Astfel, din peste 30 de completuri clasice, plaja de repartizare se restrange la 8 completuri specializate pe anularea rezolutiilor Inspectiei Judiciare. Cu alte cuvinte, un dosar ar putea fi dirijat catre anumite completuri.Dar asta nu este totul. Surse din magistratura au explicat pentru Ziare.com ca aceasta repartizare s-a facut catre Completul 17 Fond de la CAB in contextul in care acest complet nu trebuia sa solutioneze procese avand ca obiect "anulare rezolutie Inspectia Judiciara".Pe 14 martie 2017, Colegiul de Conducere al CAB a decis ca in cadrul Sectiei de contencios-administartiv sa se formze completuri de judecata specializate in materia litigiilor avand ca obiect anularea rezolutiilor emise de Inspectia Judiciara.Decizia Colegiului poate fi accesata pe site-ul CAB. - La nivelul sectiei exista practica neunitara in privinta solutionarii acestui tip de litigii;- Nu fusesera puse de acord dispozitiile Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii cu o decizie a CCR din 2014.- Numarul cauzelor cu acest obiect este in crestere fata de perioadele anterioare (2013 - 38 cauze; 2014 - 80 cauze; 2015 - 159 cauze; 2016 - 187 cauze).1. A aprobat in cadrul Sectiei a VIII-a contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, infiintarea completelor de judecata specializate in materia litigiilor de munca avand ca obiect anularea rezolutiilor emise de Inspectia Judiciara, incepand cu data de 3 aprilie 2017, dupa cum urmeaza:* C 34 FIJ - judecator Cirjan Raluca Maria;* C 28 FIJ - judecator Severin Daniel Gheorghe;* C 4 FIJ - judecator Sutu Alina;* C 29 FIJ - judecator Podaru Corina;* C 32 FIJ - judecator Draghici Daniel;* C 25 FIJ - judecator Visan Doina2. A dispus configurarea obiectului "anularea rezolutiei Inspectiei Judiciare" in Aplicatia Ecris.Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca din decizia Colegiului de Conducere CAB rezulta ca trebuia sa existe completuri distincte in programul informatic Ecris cu denumire FIJ. Acestea ar fi aparut pe portal.", explica sursele citate.Daca un dosar era repartizat cu obiect "anulare rezolutie IJ " pe un complet specializat, distinct, cum sunt cele denumite "FIJ", pe urma nu mai putea fi schimbat obiectul, pentru ca se vedea pe portal, la avizier etc., ca obiectul nu corespunde specializarii completului, deci ca e o neregula cu repartizarea.Pe 5 februarie, Inspectia Judiciara a anuntat ca efectueaza un control la Curtea de Apel Bucuresti care vizeaza modul in care au fost repartizate dosarele si pentru a se identifica eventualele vulnerabilitati ale programului ECRIS, prin care cauzele sunt repartizate aleatoriu.Recent, presa a mediatizat doua decizii cu impact date de Sectia de contencios -administrativ de la Curtea de Apel Bucuresti, in care a fost fortat modul de repartizare al dosarelor.- Suspendarea completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte, decizie data de magistratul Alina Ghica, delegata ca vicepresedinte al instantei.- Suspendarea decretului de numire a sefului Armatei, generalul Nicolae Ciuca, decizie data de judecatorul Vasile Bicu, cel care candideaza pentru un post la Inalta Curte.