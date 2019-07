Protest in fata la Rahova. 15 oameni il vor pe Dragnea lider: M-am saturat sa fiu condus de zdrentele securiste (Video)

Se cere anchetarea judecatorilor

Sursa: Ziare.com

Protestul a fost anuntat ieri pe Facebook de fostul parlamentar PDL, Gelu Visan. "Cerem:Libertate pentru Dragnea! Sa fie eliberat din inchisoare! Sa fie rejudecate procesele lui Liviu Dragnea si ale tuturor detinutilor politici! Eliberarea tututor detinutilor politici din Romania!", a fost anuntul fostului parlamentar.Inainte de a fi condamnat, Dragnea spunea ca in caz ca ajunge in penitenciar, colegii de partid i-au promis ca vin sa-l scoata. "Multi mi-ati spus: Liviule, nu te lasa! Mi-a mai zis cineva tot aici:. Sper sa nu ajungem acolo pentru ca asta e dorinta de zi si noapte a lui Iohannis, pentru ca e ingrozit de noi", a afirmat Liviu Dragnea.Gelu Visan a explicat numarul mic de oameni care a venit astazi in fata Penitenciarului Rahova prin faptul ca oamenilor le este frica si ca traim intr-o perioada similara cu cea din anii '50.Protestarii au mesaje cu "Judecatorii ICCJ, anchetati pentru abuz in serviciu" sau "Cerem rejudecare proces Dragnea".Ei scandeaza: "", "" si "". O parte dintre protestatari au participat si la mitingurile din fata Inaltei Curti, care aveau loc la termenele de judecata din dosarul lui Liviu Dragnea, sau in fata Palatului Cotroceni, unde protestau impotriva lui Klaus Iohannis."Este detinut politic fiindca a fost condamnat de completuri ilegale", spune unul dintre protestatari."Am venit sa-l sustin pe Liviu Dragnea. M-am saturat ca de 20 de ani sa fiu condus de zdrentele securiste. Nu am sentimentul ca traiesc intr-o tara libera", spune un alt protestatar."Am venit pentru a-l sustine pe Liviu Dragnea, pentru ca a vrut sa faca ceva pentru poporul roman. A vrut sa faca ceva care a deranjat atata mafia locala cat si cea internationala", explica un alt protestatar.Numarul partipantilor la miting este mai mic decat numarul jurnalistilor care transmit din fata Penitenciarului Rahova.La finalul protestului, oamenii au strigat: "Si noi suntem Liviu!"