PSD a scapat de Dragnea, dar noi nu am scapat de Dragnea din romani. De ce sunt periculoase reziduurile totalitare?

Un cadou simbolic pentru Trump

Si romanii ar da uitarii crimele trecutului

China si Romania, la fel

Va propun 10 secunde de reculegere.Pe primele 7 le dedic eroilor debarcati acum 75 de ani in Franta. Pe celelalte, studentilor martirizati de China comunista acum 30 de ani.Desi au contribuit decisiv la victoria asupra beznei hitleriste, multi militari britanici si americani, crestini si evrei nu s-au mai intors acum trei sferturi de veac acasa, spre a lumina cu viata lor sufletele mamelor, nevestelor si copiilor lor.Dar barbatia faptelor lor de arme rezista timpurilor. Ca si vitejia martirilor altei lupte pentru libertate. Care insa nu s-a incheiat glorios, precum cel de-al Doilea Razboi Mondial, desi jertfa studentilor chinezi masacrati de lideri comunisti asasini, in Piata Tianenmen, acum exact trei decenii, n-ar trebui si nu va fi pana la urma inutila, chiar daca Beijingul mizeaza din rasputeri pe refularea curajului si martiriului acestor tineri "contrarevolutionari".Fiindca, desi exista in natura omului tendinta de-a da uitarii amintiri culpabilizandu-i neajunsurile si de a expulza din suflet actualizarea unui trecut cu atat mai sumbru, cu cat ii provoaca tristete si rusinea de a nu fi fost la inaltime, e in ADN-ul nedreptatii si crimei sa nu ne dea pace.Caci e in firea nevinovatului sange varsat sa strige, biblic, din pamant. Si in a memoriei neglijate sa provoace dezastre. Iata, deci, la ce ajuta memoria.Iata cui prodest. Iata la ce ne foloseste sa ne obosim si sa ne iritam, neuitand capitolele cele mai negre ale istoriei noastre. De pilda, cosmarul totalitarismului comunist. Sau infernul nazist, rau radical intuit printre primii de Churchill, lucidul si curajosul premier britanic care, odata dumirit, avea sa-si converteasca intelepciunea in actiune global izbavitoare.El e autorul memoriilor daruite presedintelui american de catre regina Regatului Unit. Simbolicul cadou regal, trimitand la cea mai ampla victorie anglo-americana din istorie, i s-a inmanat lui Donald Trump in ajunul ceremoniei de la Portsmouth, dedicata memoriei celor 150.000 de militari aliati care, debarcand la 6 iunie 1944 in Normandia, aveau sa elibereze Franta. Apoi Europa. Apoi lumea. Si, nu in ultimul rand, China.Care, apoi, avea sa se vada comunizata, supusa celor mai fioroase incercari din multimilenara istorie a Imperiului de Mijloc si lipsita de sansa unui prezent demn.Ce-l compromite? Nu e China o putere ascendenta, cu o economie in fata careia palesc atatea? O fi. Dar pretul prosperitatii ei e piperat. Si va ajunge excesiv. Pentru ca liderii comunisti ai capitalismului chinez nu se multumesc sa fie succesorii si profitorii impenitenti ai celor care au ucis o uriasa multime de oameni, la 4 iunie 1989.Odata cu ei au asasinat minunatul vis de libertate al celui mai bun segment al propriului popor. Succesorii asasinilor si-au cumparat sustinerea mituind si anesteziind natiunea prin prosperitate. Au corupt-o cu o bunastare obtinuta nu doar prin reforme, ci si mafiot, prin furt si plagiat.Au spertuit-o printr-o abundenta conditionand uitarea sacrificiului studentilor, zdrobiti de senilele tancurile si de cruzimea ucigasilor nomenclaturisti, ori analfabeti si ciomagari de epoca de piatra.Multi ar da uitarii nefacutele comunismului romanesc, cu tot cu martiriul celor care, inspirati de eroismul chinezilor si est-europenilor, au iesit in strada sa dea jos regimul Ceausescu si au devenit tinta Securitatii in decembrie 89. Sau victimele ortacilor rinocerizati, in mineriade.Nu putini ar sterge cu placere din memorie si faradelegile regimului Dragnea. De pilda, gazarea si maltratarea romanilor pasnici la 10 august 2018. De pilda, ordonantele de urgenta samavolnice, distrugand independenta justitiei, si prin moartea ei, statul de drept. Ori furtul de voturi in diaspora si acasa.Ori propaganda salbatica a Antenei 3, televiziunea turnatorului Securitatii si infractorului demonizandu-i pe romanii care n-au acceptat delirul xenofob si conspirationist al infractorului, menit sa acopere tentativa evitarii puscariei si a promovarii furtului aparat de-o vesnica imunitate.De Dragnea ca lider PSD, in extremis, s-a scapat. Nu insa si de Dragnea din romani. Nu si de comunismul din romani.De ce sunt periculoase reziduurile totalitare? Rusia lui Putin si China contemporana ca si Romania dragniota ilustreaza elocvent efectele crimei amanarii la calendele grecesti a bataliei decisive cu extremismul, a elucidarii si pedepsirii la timp a delictelor lui, in ideea ca e mai comod sa fie date uitarii.Or, nelegiurile comise bantuie generatiile urmatoare. In China comunista obliterarea memoriei masacrului, reclamata de regim in numele belsugului si armoniei, merge mana in mana cu edificarea unui stat totalitar care depaseste net chiar si imaginatia unui George Orwell.Cu ajutorul digitalizarii si al retelelor sociale s-a edificat si se amelioreaza perpetuu, in China, un stat al supravegherii si cenzurii totale, ca si al controlului absolut, cum nu s-a mai vazut in istorie.E vorba de un rai al politiei politice perfect compatibil cu paradisul cleptocratic cladit de Liviu Dragnea in Romania, pe baza iertarii crestine a pacatelor Securitatii si nomenclaturii comuniste.Daca Dragnea n-ar fi ajuns dupa gratii, acest infern s-ar fi consolidat rapid prin masuri si mai ample, decat cele existente, de monitorizare si control ale romanilor de pretutindeni. Sa ne intelegem.Carentele de memorie (incluzand amnezia privind Holocaustul) nu-i ameninta doar pe romani. Cu perpetuarea mitului Europei unite ca garantie a unei paci aparate in fapt de americani si de NATO, ori a celui gaullist al Frantei care s-ar fi eliberat, chipurile, "singura", cand, in fapt, s-a vazut izbavita de anglo-americani, se eternizeaza minciuni care divizeaza si anemiaza Europa.Si o determina sa se aranjeze confortabil nu doar cu propria situare gresita in istorie, ci, la fel de sinucigas, cu tiranii care-si bat joc de om si de drepturile lui.Exista, iata, si in Vest destui care nu inteleg ca a nu uita, a restabili adevarul si a face dreptate e mai mult decat generozitate fata de nevinovatii victimizati.E o sansa de renastere. E preambulul politic al satisfacerii unui elementar simt etic, fara de care nu e viitor. E simtul ultragiat al dreptatii, e nevoia osandirii, fie si doar simbolice, a nelegiuirilor trecutului, astfel incat sa fie posibile o asumare onesta, o asanare eficienta a societatilor corupte de dictatura si debutul unui consens national.Cu pupatul pietii endependenti nu se realizeaza unirea. Se prelungeste injustitia si se pregateste terenul unui nou infern, mai teribil decat ne putem imagina.