Scandalul de la Topoloveni: Jandarmeria a amendat cu 1.000 de lei un jurnalist care transmitea de la protest

Sursa: Facebook/ Traian Paparete

"A fost suprins de organele de jandarmerie pe strada Calea Bucuresti in fata Casei de Cultura Topoloveni in timp ce participa la desfasurarea unei adunari publice nedeclarate si neinregistrate impotriva," se arata in procesul verbal al agentului constatator.Potrivit procesului verbal, Traian Paparete a fost condus la sectia de politie, dar nu a fost de fata cand s-a intocmit contraventia.Marian Raduna, unul dintre fondatorii postului TV online Rezistenta TV, a anuntat pe Facebook ca vor face plangeri penale impotriva agentului contestator si al sefului acestuia."Acest abuz facut de Jandarmeria Romana este inadmisibil," sustine Raduna.Peste 40 de asociatii si miscari civice ii solicita ministrului de Interne, Carmen Dan, sa demisioneze dupa incidentele care au avut loc vineri la Topoloveni, apreciind ca a fost vorba despre o "procedura abuziva de intimidare si de forta a jandarmilor".Reamintim ca mai multi protestatari pasnici si un corespondent al Rezistenta TV au fost saltati de jandarmi si dusi la sectia de politie, unde au fost retinuti pana cand Liviu Dragnea a parasit zona Casei de Cultura din localitate. Jandarmii au sustinut ca era vorba despre un eveniment privat si ca protestatarii trebuiau evacuati pentru ca participau la o adunare nedeclarata si refuzau sa evacueze zona.In replica, mai multi specialisti in drept consultati de Ziare.com au spus ca Jandarmeria Arges a comis mai multe abuzuri.I.S.