Senatorii PSD au chiulit de la intalnirea cu Isarescu din Parlament

Rata inflatiei a urcat la 4,72% in februarie

"Multumesc colegilor care sunt prezenti astazi, aici, multumesc domnului Isarescu si BNR. (...) As vrea sa spun ca suntem mai putini senatori astazi in comisie, din pacate, colegii de la PSD au decis sa nu vina astazi aici, dar am inteles ca ne urmaresc live, online, poate asa vor invata si ei ceva", a declarat senatorul Florin Citu la inceputul dezbaterilor.Absenta lor de la sedinta vine dupa ce, luna trecuta, liderul PSD, Liviu Dragnea, parea foarte interesat de motivele cresterii inflatiei si care a fost implicarea BNR.Acesta a declarat ca ii va scrie guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, pentru a-i cere lamuriri pe aceasta tema."Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator cu niste puncte de vedere adunate de la mai multi specialisti si din partea mea. Si vreau sa primesc niste raspunsuri. Nu vreau sa discut acum pe genunchi, pentru ca e un subiect foarte important. As vrea sa vad si care a fost implicarea BNR in asta, pentru ca este o chestiune foarte serioasa", a adaugat Dragnea.Intrebat si daca apreciaza ca BNR ar fi vinovata de acest lucru, Dragnea a raspuns: "Doamne fereste, nu, dar trebuie niste raspunsuri".Purtatorul de cuvant al bancii centrale, Dan Suciu, a confirmat, pentru Ziare.com, ca Liviu Dragnea i-a trimis o scrisoare guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, dar deocamdata nu s-a pus problema unei intalniri intre cei doi."A fost o scrisoare, nu a fost o invitatie. Daca doreste dansul sa ne intalnim, ne intalnim, pentru ca este presedintele Camerei Deputatilor. Ar fi o intalnire institutionala. Dar nu s-a pus problema unei intalniri deocamdata", a declarat Dan Suciu. Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72% , cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%.Cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in februarie, la citrice (5,98%), fructe proaspete (3,54%) si la alte legume si conserve de legume (2,17%).La inceputul lunii februarie, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a anuntat ca inflatia va inregistra o crestere in acest an, atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5% Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR afirmase atunci ca inflatia va atinge 3,2% la finalul anului 2018.