Sociolog: Dragnea e cel mai slab orator dintre toti presedintii PSD. Oamenii au alergat, nu mers, spre autobuze

Remarca apartine sociologului Barbu Mateescu care arata ca practic toti prezidentiabilii evidenti ai PSD/ALDE "s-au prabusit ca popicele". Intr-o postare pe blogul sau , numita, acesta a facut cateva observatii dupa mitingul PSD.a fost artagoasa si neplacuta, departe de imaginea de- anii de primarie au inrait-o si i-au redus atractivitatea.e prea indepartat si doct, un Nastase fara putere.si-a ratat ultima sansa de a fi prezidentiabila, neavand nici 1% din forta de persuasiune a lui Vadim.Presedintele partidului,, a inotat obosit la culme printr-un discurs complex, reafirmarea unei naratiuni sofisticat-paranoice total irelevanta pentru o profesoara din Vaslui sau un batranel din Slatina. Per total, a parut un secretar general al partidului eficient si priceput la jocuri de culise, dar incapabil sa creeze emotie - poate cel mai slab orator dintre toti presedintii PSD (sau la egalitate cu Oliviu Gherman, care n-a candidat la prezidentiale vreodata) ", scrie Mateescu.Pe de alta parte, acesta a arata ca, in cazul protestului, capacitatea de organizare in sensul aducerii de enorm de multi oameni in centrul Capitalei a fost impecabila: "Aici nota 10".Mesajele transmise catre cei din public au arata ca in acest caz "coeziunea intre generali si soldati este uluitor de slaba"."Scandarile anti-Iohannis, anti-Basescu siau primat, excitand macar un sfert din participanti. Cu exceptia unei tentative scurte a PSD Teleorman, nu s-a scandat numele niciunui lider. Iar numele lui Liviu Dragnea e usor de scandat", arata Mateescu.Sociologul arata ca un moment lejer si usor de supra-speculat este ratarea imnului si a unei poze simbolice cu luminitele."Oamenii au alergat, nu mers, spre autobuze. Intr-o Romanie cu drumuri terci, e greu sa ajungi acasa la Buzau sau la Oradea in timp util. Aici partidul si-a jucat siesi un renghi - dupa ce a guvernat 5 ani din ultimii 6, el culege roadele propriului dezinteres pentru infrastructura", conchide Mateescu.Citeste integral analiza "" - pe blogul lui Barbu Mateescu. I.S.