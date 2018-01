Sociolog: Dragnea e toxic pentru PSD. Badalau are sanse la sefie, Tudose nu are sprijinul partidului

Ziare.

In opinia sociologului, singura varianta posibila ar putea fi actualul presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau "Oamenii incep sa isi dea seama ca, desi a condus partidul catre o victorie in alegeri. Din ce in ce mai multi se gandesc la continuarea dupa Dragnea. Unul dintre cei care este intr-o pozitie sa gandeasca mai multe la aceasta temaDeci sunt foarte putini oameni capabili sa isi asume o conducere a partidului, si anume o conducere pozitiva a partidului.", a mai spus Teodorescu intr-o interventie telefonica la Digi24 Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, a transmis, luni, o scrisoare liderilor social-democrati in care a precizat ca partidul a acceptat suspendarea democratiei interne , lucru pe care il considera o eroare care trebuie asumata de partid."Pas cu pas,, iar acest lucru a fost o eroare pe care trebuie sa ne-o asumam:; decizii economice majore, precum impozitul pe gospodarie, au fost anuntate si apoi abandonate; fluiditatea schimbarii in functiile ministeriale este prea mare pentru ca un guvern sa poata cu adevarat performa; n", se arata in scrisoarea lui Badalau.Liviu Dragnea a declarat ca scrisoarea lui Badalau este "un document bun" si ca acesta va fi discutata la urmatoarea sedinta a Comitetului Executiv, impreuna cu alte "puncte de vedere".. E un document bun, care face parte dintr-un set de documente, care poate fi adoptat la CEx-ul de la Iasi, atat in cee ace priveste activitatea partidului, functionarea partidului, infiintarea departamentelor, despre modul cum o sa functionam si sa ne organizam in 2018.. Nici domnul Badalau nu a spus ca e de necompletat".Liderii social-democratilor s-au intrunit, luni, pentru a discuta in cadrul Comitetului Executiv despre numirea senatorului Ioan Denes in locul Donei Pana la sefia Ministerului Apelor si Padurilor. Saptamana trecuta, Doina Pana si-a anuntat demisia motivand ca starea de sanatate nu ii mai permite sa continue activitatea in Guvern.Urmatoarea sedinta CEx va avea loc la Iasi, la finalul lunii ianuarie. Atunci se va discuta iarasi despre remanierea sau chiar restructurarea Guvernului. Premierul Mihai Tudose a anutat din nou, luni seara, ca nu renunta la ideea restructurarii Executivului pe care il conduce.