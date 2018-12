Tara cu 1.000 de dragnisti

De la 1.000 de comunisti la regimul care a ramas in subterane si dupa 1989

La venirea comunistilor la putere, in tara erau 1.000 de comunisti, povesteste Lucian Boia.O spune si Norman Manea, intr-un interviu pe care mi l-a acordat zilele trecute:"La intrarea Armatei Rosii in tara, in 1944, erau cam 1.000 de comunisti legitimati, un numar infim, la o populatie de cam 20 de milioane. In 1989, la prabusirea comunismului european, erau aproape 4 milioane de membri PCR, dar greu mai gaseai intre ei 1.000 de comunisti adevarati.De altfel, multi au si schimbat repede camasa rosie pe una imaculata sau chiar pe una verde. Se poate usor deduce amestecul complex de oportunism, duplicitate, naivitate, frica, ferocitate, care a compus adeziunea la militantismul Puterii si, ulterior, grabita separare".La venirea lui Dragnea la putere, nu cred sa fi fost in tara mai multi dragnisti.Iar cei care erau nu aveau nici macar justificarea din 1944, ca nu stiau ce dezastru va urma pentru tara si, pana la urma, si pentru vietile lor. Pentru ca nicio putere politica discretionara, oricat de ferit incearca unii sa isi duca viata, amagindu-se ca in patria lor mica isi fac un rost onest, nu omite, pana la urma, pe nimeni.Nici comunistii nu s-au facut iubiti. Dovada sunt fugile din tara, cu riscul de a-si gasi mormant pe malul celalalt al Dunarii, bancurile de surogat, turnatoriile mizerabile, in iluzia ca ele te vor salva pe tine sau pe familia ta. S-au facut insa folositori.Si-au creat singuri spatiile marginale, cum a fost Cenaclul Flacara, l-au incredintat pe om ca regimul va dura o eternitate, nu exista alta asteptare decat aceea de a te strecura in increngaturile lui si de a incerca sa obtii si pentru tine ceva.Lucian Boia da o explicatie care functioneaza si astazi. Stergeti 1944 si scrieti 2016."Aici a jucat un rol foarte important fractura sociala.Perioada interbelica la care facem referire atat de des si pe care o idealizam, o mitologizam, a adus lucruri foarte interesante si cat se poate de valabile in multe privinte si, in orice caz, in cultura romaneasca. Dar vorbim despre o elita, si o elita destul de subtire, chiar foarte subtire.Formarea in masa a populatiei nu se afla insa deloc la un nivel comparabil cu situatia sociala din Europa Occidentala sau macar din Europa Centrala. Era multa saracie si multa incultura in societatea romaneasca".Asta a speculat comunismul, distanta dintre o elita occidentalizata fragila si marea tara, analfabeta, saraca, inca nedeprinsa cu exercitiul votului. Dupa venirea comunistilor, si bruma de intelegere a libertatii a fost confiscata si distrusa.Iata-ne, 29 de ani mai tarziu, cu o clasa politica neiubita si nerespectata, cu o bruma de elita occidentalizata, atat economic, cat si cultural - sa nu uitam ca elita inseamna si mijloace economice care permit accesul la educatie si cultura -, la o distanta enorma fata de tara saraca si abrutizata spiritual. O tara in care la liceele mari din Capitala ultimele medii de admitere trec de 9.50, in vreme ce sunt scoli intregi in rural si urbanul mic unde niciun copil nu a fost capabil sa ia mai mult de 4 la matematica, la testele nationale.Tot Lucian Boia, intr- un interviu in care am vorbit despre monarhii Romaniei si cum i-a sters comunismul din istorie:"Fiecare sistem politic si fiecare regim ii educa si nu ma feresc sa spun manipuleaza pe oameni intr-un sens sau altul. Oamenii au invatat odata cu Carol I sa aprecieze, sa iubeasca monarhia, sa se simta atasati de monarhie, dar dupa aceea comunismul a intors-o, i-a facut pe oameni obedienti fata de regimul comunist si apoi i-a facut sa se obisnuiasca de-a binelea cu regimul comunist.Am vazut ca, dupa iesirea din comunism, dupa decembrie 1989, la primele alegeri, cele din 1990, 85% au votat cu Iliescu, un soi de neo-comunist in fond".Sigur, comunismul a reusit in felul in care a reusit si pentru ca a venit cu forta ocupatiei armate. Alternativele fiind distruse, aruncate in puscarii, era usor de crezut ca nu mai urmeaza nimic dupa Groza, Dej si Ceausescu.Este ceea ce incearca si Liviu Dragnea astazi, cu metode adaptate vremurilor, pentru ca nimeni nu mai poate crede ca o revenire a dictaturii comuniste mai e posibila.- Institutul Cultural Roman, Academia Romana, gata sa fabrice insotitorul ideologic ideal, a se vedea Apelul academicienilor catre unitate, Biserica Ortodoxa Romana;: Curtea Constititionala, partial DNA, asaltul asupra Procurorului General;fata de Partid;- cazul Presedintiei;- Romania pesedista e tara marilor reusite: stiloul, Gerovitalul, insulina, granele aurii si varfurile expresive de munte, Programul de Guvernare si, cu voia Vioricai Dancila, amnistie de Centenar.Daca am cutreia tara in lung si in lat, nu s-ar gasi nici macar 1.000 de dragnisti. PSD e un partid neiubit si nici macar Ion Iliescu nu cred sa il mai aiba la suflet.Doar ca asta nu e suficient pentru un vot respirabil. Pentru asta, va trebui sa se inventeze cu adevarat acel partid care sa inteleaga asa cum intelege PSD-ul fracturile sociale si culturale, dar care sa nu le perverteasca si adanceasca pentru a castiga, ci, din contra, sa faca punti.O prima punte se poate construi la primul scrutin, pentru Parlamentul European, PSD si-a fabricat deja mesajul, unul eminamente eurofob - nu eurosceptic, pentru ca euroscepticismul nu e atat de lesne de manipulat -, pe care il poarta deja pe toate ulitele. "Europa ne da refugiati, PSD ne da stiloul inventat de un roman si inca un salariu pentru profesori".Ce poveste despre Europa spun partidele de opozitie (cu mentiunea ca partidul lui Victor Ponta este unul marginal puterii, dar nu de opozitie), care sa iasa din Bucuresti si din orasele mari?Ce se intampla la Cotroceni, a doua zi dupa ce presedintele s-a saturat de penali si infractori la carma Romaniei si ce inseamna asta pentru tara?