Sunday Times scrie despre coruptia din Romania: Liviu Dragnea este maestrul papusar

a publicat un articol despre ceremonia care a avut loc la Ateneul din Bucuresti, remarcand absenta sefului PSD, Liviu Dragnea."Nimeni nu se indoieste ca Liviu Dragnea este cel mai puternic om din Romania. Dar, la inceputul acestei luni, cand tara a preluat oficial presedintia Uniunii Europene, maestrul papusar nu a fost vazut", scriu jurnalistii britanici, intr-un articol intitulat " Coruptia din Romania in lumina reflectoarelor, cat tara detine Presedintia Consiliului UE ".Jurnalistii au mai remarcat cum la ceremonia fastuoasa au participat preoti ortodocsi si patriarhul, imbracat in alb, si cum fetele bisericesti se amestecau printre comisarii europeni. N-a fost trecut cu vederea nici videoclipul cu dealurile si castelele de piatra ale Transilvaniei, proiectat pe ecrane uriase, si nici interpretarea imnului UE de catre orchestra Uniunii, infiintata din dorinta Vioricai Dancila. "Cu toate acestea, Dragnea - condamnat pentru fraude electorale si care are interzis sa ocupe functii publice oficiale - a fost absent. A fost un semnal de sfidare, spun criticii veteranului politic de 56 de ani, care conduce Partidul Social-Democrat", arata Sunday Times.Publicatia mai scrie ca increderea publica in Liviu Dragnea este de doar 5%, dar si ca acesta este omul care a decis schimbarea premierilor atat de des in ultimul timp.De la preluarea presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, PSD si seful acestuia, Liviu Dragnea, au fost permanent in atentia presei internationale care nu i-a menajat deloc.Preluarea presedintiei UE promitea sa fie un simbol al integrarii cu succes a Romaniei, insa, in mod contrar, a atras atentia lumii asupra exceselor si abuzurilor partidului care se afla la putere.O poza cu Liviu Dragnea insoteste doua articole publicate recent de Financial Times, primul dintre ele luand forma unei caracterizari chiar a liderului PSD, "sforarul condamnat" aflat in vizorul Uniunii Europene, in timp ce al doilea lanseaza un avertisment privind necesitatea consolidarii apararii democratiei in Uniunea Europeana, in contextul in care Romania a preluat carma.