Tot mai multe indicii ca actiunea represiva si violentele de vineri au fost premeditate. La MAI au circulat mesaje despre un plan "vizat" de Liviu Dragnea

"Nu este o intoxicare, nu este un bluf, nu este un extras dintr-o discutie purtata la MAT-ul din sat"

Carmen Dan, un ministru care a muncit pana la 3 dimineata, dar n-a coordonat nimic

Prea multe ambulante pentru o dimineata calma. Apoi, a urmat Iadul

Ce rol au jucat membrii galeriilor si importul de huligani

Cum au fost instigati jandarmii la violenta impotriva protestatarilor chiar de catre sefii lor

De ce Liviu Dragnea a vrut sa compromita mitingul diasporei?

In cursul zilei de joi, atat pe canale oficiale, cat si pe unele neoficiale, jurnalisti, dar si reprezentanti ai societatii civile au primit mesaje si semnale ca la protestul diasporei vor fi violente.Pentru prima data de la inceperea seriei de proteste, din ianuarie 2017, Jandarmeria organizeaza o conferinta de presa la care lanseaza "amenintari" la adresa celor care vor veni in Piata: "Nu vom accepta niciun fel de insubordonare civica sau actiuni care urmaresc destabilizarea sociala. Toti cei care vor lansa mesaje de instigare vor raspunde si vor suporta consecintele prevazute de lege", au declarat reprezentantii Jandarmeriei intr-o conferinta de presa.Miercuri 8 august, Ovidiu Grosu a fost retinut de DIICOT pentru "instigare la violenta". Acesta, sustinand ca e unul dintre initiatorii protestului diasporei, a afirmat, in seara de marti, 7 august, la postul de televiziune Antena3 ca: "Eu vorbesc de o revolutie, nu de un protest. (...) Trag acum un semnal de alarma, un avertisment catre fortele de ordine: oricine va incerca sa reprime aceste manifestari va fi judecat de Tribunalul Penal International, pentru ca avem drept inclusiv sa ucidem in aceste conditii (...) .Daca jandarmul imi pune bastonul in gat sau pistolul in cap, eu am dreptul sa-i iau viata".Reprezentantii PSD si sustinatorii lor au facut mare caz de declaratiile barbatului pentru a induce teama printre protestatari si pentru a oferi reprezentantilor Jandarmeriei posibilitatea sa anunte ca fortele de ordine vor interveni in forta.De asemenea, in cursul zilei de joi, mai multe persoane au primit informatii neoficiale despre posibilitatea ca jandarmii sa actioneze cu violenta la mitingul ce urma sa se desfasoare a doua zi.O sursa apropiata de reprezentanti ai Ministerului de Interne care a dorit sa-si pastreze anonimatul a declarat pentruca, in dupa-amiaza zilei de joi, la ora 16:23 a primit pe WhatsApp un mesaj de atentionare de la "o cunostinta care lucreaza in structurile de informatii si pe care o cunosc din 2004. Eram anuntat ca la nivelul Ministerului de Interne s-a creat un plan de interventie in forta"."Nu este o intoxicare, nu este un bluf, nu este un extras dintr-o discutie purtata la MAT-ul din sat. Se intampla de trei zile: echipa operativa multi si pluridisciplinara, organizata de doamna Carmen Dan (...) a elaborat un plan de actiunede dl. Liviu Dragnea. Prin acesta se urmareste crearea momentelor de interventie in forta de catre jandarmi", se arata in mesajul transmis pe WhatsApp.De asemenea, sursaa precizat ca, inca de joi seara, imediat dupa ce l-a primit, a postat mesajul "in grupurile de discutii inchise" ale angajatilor din Ministerul de Interne, "iar cei de acolo stiu despre ce e vorba".Pe parcursul zilei de sambata, 11 august, ministrul de Interne Carmen Dan a sustinut in doua randuri, la interval de cateva ore, ca ea nu a coordonat operatiunile Jandarmeriei din seara precedenta."Am fost prezenta ieri la MAI. Mi-am intrerupt concediul, dar asta nu inseamna ca am intervenit in misiunea operativa de aseara. Invit public sa iasa orice angajat al MAI de la orice nivel care a primit vreun ordin direct de interventie operativa de la ministrul Carmen Dan. Ce s-a intamplat aseara a fost grav, dar nimeni nu poate acuza jandarmii", a spus Carmen Dan intr-o declaratie de presa sustinuta sambata.Reactia ei de sambata are legatura si cu acuzatia directa facuta de Klaus Iohannis, in aceeasi zi, dar cu cateva ore mai mai devreme, la adresa Ministerului de Interne, cum ca reprezentantii acestuia nu au "pregatit operativ desfasurarea si actiunea fortelor de ordine".In plus, presedintele Romaniei anunta ca au existat atentionari publice despre posibilitatea aparitiei provocarilor si ale actelor de violenta."Protestul masiv care a avut loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti, a fost anuntat cu saptamani in urma, asadar, a existat un timp suficient pentru structurile specializate ale Ministerului de Interne sa pregateasca din punct de vedere operativ desfasurarea si actiunea fortelor de ordine.In acelasi timp, numeroase informatii publice induceau ideea pregatirii unor provocari, cu accente de violenta stradala, de catre persoane sau grupuri organizate", a declarat Klaus Iohannis. Mitingul diasporei din 10 august a debutat cu o atmosfera relaxata, lumea incepand sa se adune inca de la primele ore ale diminetii. In jurul orei 11:00, deja in Piata Victoriei si in jurul ei se aflau cateva sute de oameni.Neobisnuit pentru seria de manifestatii antiPSD incepute la sfarsitul lunii ianuarie 2017, pe Bulevardul Kiseleff, la ora 13:00, se afla un lung sir de ambulante parcate, iar jandarmii calare defilau deja pe trotuarele din jurul Pietii, desi numarul participantilor la miting nu trecuse de o mie.La ora 16:30, cand in Piata erau in jur de 10.000 de persoane, jandarmii trag prima sarja de gaze iritante asupra unei coloane de manifestanti venite dinspre Piata Universitatii care incerca sa ajunga la gardul Guvernului."De aceasta data nu au fost grupuri organizate din galerii, asa cum s-a intamplat la mitingul din data de 1 februarie", a declarat pentru Ziare.com o persoana care urmareste de ani buni fenomenul violentelor de pe stadioanele din Bucuresti si care a dorit sa-si pastreze anonimatul."In Piata Victoriei au fost oameni din galerii, dar au venit singuri sau in grupuri de cate doi, trei. Am vazut tipi si de la Steaua, si de la Corsicani, o aripa a galeriei Rapid care e proPSD si care e folosita de organizatiile locale ale partidului in campanii electorale, la mitinguri, lipit afise si alte operatiuni politice", ne-a spus sursa. La mitingul din 1 februarie , atunci cand grupari din galeriile de fotbal au incercat sa compromita protestul fata de OUG 13, a existat o mobilizare a acestora pe Facebook, au existat propuneri pentru actiuni violente venite pe retelele sociale.De data aceasta au lipsit, iar huliganii "au fost cumparati la bucata, iar multi au fost adusi din provincie", a declarat Dumitru Coarna, lider de sindicat din Politie, pentru Ziare.com, acesta sustinand ca au fost doua grupuri de instigatori de cate o suta de persoane, unul pozitionat in dreapta Guvernului, spre strada Paris, iar cealalalt inspre Bulevardul Lascar Catargiu."Iti dadeai seama ca acolo sunt huliganii, dar cei din galeriile bucurestene nu recunosteau pe nimeni", a spus persoana apropiata de fenomenul galeriilor, confirmand declaratiile liderului de sindicat al politistilor."Vom lua masuri pentru identificarea celor care au provocat aceste conflicte. Vor fi cautati toti aceia care au aruncat asupra fortelor de ordine cu obiecte contondente, cu bucati din carosabil, au fost folosite inclusiv pungi cu urina si excremente care au fost aruncate in directia fortelor de ordine. Si persoane care protesteaza au fost lovite de catre obiectele aruncate din multime", a declarat Georgian Enache , purtator de cuvant al Jandarmeriei Romane, intr-o interventie la Digi24.In jurul orei 18:00, Georgian Enache a intervenit in direct si la alte posturi TV, transmitand acelasi mesaj cum ca asupra jandarmilor s-ar fi aruncat pungi cu urina si excremente.Un alt episod violent si generator de violenta, care va fi cercetat indeaproape de procurorii militari, e cel petrecut in jurul orei 22:45, atunci cand, in urma unei sarje a unui pluton de jandarmi prin mijlocul Pietei, doi dintre ei sunt lasati in urma si atacati de multimea infuriata.Inainte de a se intampla o nenorocire, jandarmii sunt salvati de cativa protestatari care-i apara cu trupurile lor de loviturile in serie ale huliganilor. Acestia sunt scosi din multime, dar din acel moment, in jurul Stefaniei, jandarmerita de 23 de ani, lovita de huligani se creeaza o intreaga legenda cum ca ar fi fost ranita si e "suspecta de fractura de coloana", conform unei declaratii oficiale a lui Marius Militaru, un alt purtator de cuvant al Jandarmeriei.Aceasta a fost internata cu forta in spital, iar Carmen Dan a jucat a doua zi o intreaga piesa de teatru in fata presei, vorbind despre "ranile grave" ale fetei, desi aceasta a fost fotografiata si filmata de jurnalistii de la Libertatea la scurt dupa incidentele violente din Piata. Tanara era pe propriile picioare si a strigat la colegii ei: "Fratilor, unde dracu' m-ati dus?"Femeia a realizat ingrozita ca a fost dusa de sefii plutonului de jandarmi intr-un loc periculos si lasata acolo. Pistolul incarcat cu munitie de razboi al Stefaniei a fost sustras in incaierare. Abia luni noaptea, cel care a furat arma jandarmeritei a fost retinut de politisti. Autorul este un "tanar din Ilfov".Acest episod al "atacarii" jandarmilor a fost folosit de catre conducerea institutiei pentru declansarea represiunii asupra manifestantilor pasnici si golirea Pietii."Cel mai grav dintre toate, insa, este mesajul iresponsabil al presedintelui Iohannis de vineri seara, in care critica interventia jandarmilor, desi acestia si-au facut datoria potrivit legii si au luat toate masurile necesare pentru restabilirea ordinii publice.Declaratia presedintelui Iohannis este practic un act de subminare a autoritatii statului si un indemn la reluarea violentelor la protestul anuntat pentru sambata, cu scopul vadit de rasturnare a Guvernului actual si inlocuirea lui cu Guvernul sau, asa cum a mai procedat o data in acest mandat.Prin aceasta atitudine, presedintele Iohannis dovedeste inca o data ca este sponsorul politic al violentei si al manifestarilor extremiste. Mai mult, prin cererea adresata Parchetului de a ancheta jandarmii, el timoreaza fortele de ordine, asezandu-se cu premeditare de partea grupurilor agresoare, impotriva institutiilor pe care Constitutia ii cere sa le sprijine", a declarat Liviu Dragnea, presedintele PSD, sambata, 11 august."In orice alt stat european, unde astfel de conflicte violente au loc mult mai frecvent ca in Romania, statul intervine in forta pentru restabilirea ordinii si sigurantei publice. Cred ca toti cetatenii au avut ocazia sa vada cum se desfasoara astfel de interventii de restabilire a ordinii publice in orice alt stat democratic", a declarat Carmen Dan, ministrul de Interne. Toate elementele din acest moment crediteaza scenariul ca actiunile decise de lideri ai PSD de compromitere cu orice pret si pana la capat a protestelor la adresa Guvernului Dancila, a lui Liviu Dragnea, dar si a PSD au fost puse in practica cu ajutorul unui grup de "cateva persoane" din Ministerul de Interne, grup din care au facut parte ministrul Carmen Dan si Gheorghe Cucos, seful Jandarmeriei Romane.