Toti ambasadorii Romaniei, evaluati, la cererea lui Dancila, dupa anuntul facut de Dragnea. Tinta - George Maior?

Anuntul ca urmeaza sa se faca o evaluare a diplomatilor romani a fost facut de Liviu Dragnea la cel mai recent congres al PSD. Unul dintre cei vizati de aceasta verificare este ambasadorul Romaniei in SUA, Liviu Maior, fost sef al SRI, la adresa caruia liderul PSD a facut mai multe acuzatii in aceasta saptamana, legate de modul in care s-au facut in 2013 numirile in Guvern.Ministrul de Externe a confimat laca a primit o solicitare de la Viorica Dancila, in acest sens."Nu exista nicio lista de ambasadori, nici primul, nici al doilea, este vorba de o cerere pentru evaluarea activitatii ambasadelor si asta inseamna implicit si a sefilor de misiuni care raspund de activitatea diplomatica in exterior. E o chestiune care la noi se face anual, fiecare ambasada la sfarsitul anului transmite un raport de activitate in decursul lunii ianuarie si pe aceasta baza cererea doamnei prim-ministru a fost de a face o evaluare foarte clara a modului in care s-au desfasurat activitatile in oficiile diplomatice, urmand ca dupa aceea sa se ajunga la anumite concluzii", a spus Melescanu, al Antena 3.- Vom mentine coordonatele europene si nord-atlantice, parteneriatele strategice, dar vrem o noua dimensiune economica in activitatea diplomatica. Vrem ca intreaga retea a ambasadorilor, consulilor si a atasatilor comerciali sa se orienteze spre obiective masurabile economic.- Vrem o cuantificare a performantei externe nu doar prin contacte politice, ci si prin contracte semnate, prin deschiderea de piete noi si de noi rute comerciale. Diplomatia inseamna o corporatie externa prezenta in peste o suta de tari, cu un potential urias, pe care e cazul sa incepem sa il folosim.- E cazul sa ne ocupam serios, prin Ministerul de Externe, prin ministerele economiei si comertului si prin intreaga noastra retea diplomatica, de redeschiderea pietelor pierdute de Romania dupa 1990, pe continentul asiatic si african, in Orientul Apropiat si Mijlociu. Vrem sa recuperam tot ceea ce au reusit altii sa ne ia.- Si in acest context, le solicit ferm Ministrului de Externe si Ministrului Comertului sa prezinte in fata Premierului si a Coalitiei de guvernare o analiza in care sa vedem ce avantaje a avut statul roman de pe urma activitatii sefilor de misiuni diplomatice si a atasatilor comerciali.Dupa anuntul de la Congres, Liviu Dragnea a facut mai multe acuzatii la adresa fostului sef al SRI, George Maior, acuzat ca s-a implicat in formarea guvernelor si numirea unor ministri.In context, solicitarea de evaluare a ambasadorilor poate fi interpretata ca un scenariu pentru debarcarea lui George Maior, in prezent ambasadorul Romaniei in SUA.Intrebat daca dezvaluirile despre implicarea SRI in formarea de Guverne, in procesele, dosarele din Justitie ar justifica o retragere de la post a ambasadorului George Maior, Teodor Melescanu a afirmat ca singurul lucru pe care-l poate face este sa evalueze activitatea in postura de sef de misiune diplomatica a oricarei persoane."Din punctul meu de vedere, singurul lucru pe care pot sa-l fac este sa evaluez activitatea in postura de sef de misiune a oricarei persoane si nu pot sa ma refer la circumstante care au privit activitatea sa anterioara sau alte lucruri. Deci, evaluarea se face strict pe nivelul modului in care se indeplinesc sarcinile care revin fiecarei ambasade", a precizat ministrul de Externe, citat de Agerpres.Intrebat daca e normal ca directorul SRI sa se implice in formarea guvernelor, ministrul de Externe a raspuns ca "nu"."Nu, nu cred ca este normal. Formarea unui guvern depinde exclusiv de vointa majoritatii parlamentare care a castigat alegerile. Din acest punct de vedere, guvernul este o formula politica in masura sa asigure responsabilitatea indeplinirii in activitatea guvernamentala a prioritatilor cu care partidele au castigat alegerile sau pe care le-au prezentat populatiei", a spus Teodor Melescanu.El a precizat ca nu a avut nicio discutie cu Maior, dupa audierea la Comisia parlamentara pentru controlul SRI."Nu, nu am avut nicio discutie si, oricum, daca as fi avut vreo discutie, ea s-ar fi cantonat foarte clar in modul in care-si indeplineste atributiile ca ambasador la Washington. Nu pot eu sa am elementele necesare pentru a face judecati de valoare in legatura cu alte activitati", a mentionat seful diplomatiei romane.Melescanu a declarat ca Ambasada de la Washington este unul dintre oficiile diplomatice cele mai importante pe care le are Romania."Trebuie sa intelegeti ca avem 169 de oficii diplomatice, dintre care unele sunt foarte mari, altele sunt compuse dintr-o singura persoana, deci conteaza foarte mult si echipa cu care se lucreaza. Din acest punct de vedere, eu n-as cota la ora actuala nici ca foarte bun, nici ca foarte prost oficiul Washington. In mare masura o sa vedem ce reiese din analiza cantitativa si calitativa pe care o avem in curs la Ministerul de Externe", a adaugat el.Intrebat daca i-a cerut cineva sa-l schimbe pe George Maior, Melescanu a negat."Nu mi-a cerut nimeni sa-l schimb pe domnul Maior. In mod normal, o asemenea decizie trebuie luata dupa o evaluare a modului in care se desfasoara activitatea la un oficiu sau altul", a mentionat ministrul.