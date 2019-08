Tribunalul respinge cererea lui Liviu Dragnea, care contesta noua conducere PSD

Ziare.

com

Instanta a incuviintat modificarile de statut ale formatiunii politice facute la ultimul congres din 29 iunie.In cadrul procesului au fost depuse doua cereri de interventie, printre care una formulata de Liviu Dragnea, aflat in penitenciar.Decizia nu este definitiva si poate fi contestata cu apel.Practic, Dragnea contesta alegerea in functiile de conducere a partidului a presedintelui Viorica Dancila, a presedintelui-executiv Orlando Teodorivici si a secretarului general Mihai Fifor.Fostul lider PSD sustine, in cererea de interventie adresata Tribunalului Bucuresti, ca, avand in vedere ca cele doua angajate de la Directia Copilului care au lucrat in realitate la PSD Teleorman au comis fapte de frauda, activitatea organizatiei judetene a fost ilicita in perioada 2006-2012, ceea ce duce, potrivit legii, chiar la dizolvarea acesteia."In conditiile in care la votarea modificarilor de statut din 29 iunie au participat inclusiv reprezentanti ai PSD Teleorman, Liviu Dragnea sustine ca PSD si-a insusit actul ilegal comis de organizatia Teleorman, ceea ce ar putea duce chiar la dizolvarea intregii formatiuni", se arata in cererea de chemare in judecata, publicata de MainNews.ro. Dragnea arata magistratilor ca punctul de plecare al solicitarii de interventie il constituie o cerere de informatii adresata pe 25 iulie.Acesta a cerut sa afle daca, in intervalul 27 mai - 25 iulie, PSD a dispus sau nu dizolvarea organizatiei PSD Teleorman, daca a comunicat sau nu, in termenul legal, aceste modificari la statut Tribunalului Bucuresti si daca, in acelasi interval, Tribunalul Bucuresti a inregistrat sau nu cerere/sesizare din partea Ministerului Public prin care sa fi investit instanta cu cerere de dizolvare a Organizatiei PSD Teleorman sau chiar cu cerere de dizolvare a partidului politic PSD insusi, cerere de dizolvare care sa fi fost formulata in conformitate cu prevederile din legea partidelor politice, care sa fi avut ca punct de plecare sentinta instantei.