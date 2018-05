Un medic din Brasov il critica dur pe Dragnea: Incearca sa asigure realegerea PSD prin promisiuni pentru pensionari

Ziare.

Medicul Dan Grigorescu, seful Sectiei de Chirurgie Plastica de la Spitalul Judetean Brasov, spune joi, dupa ce Liviu Dragnea a afirmat ca PSD va sustine intodeauna o viata mai buna pentru pensionari, ca este, intr-adevar, nevoie ca statul sa aiba grija de ei, insa cei cativa lei cu care va creste pensia minima nu vor acoperi cresterea actuala a preturilor.Grigorescu spune ca afirmatiile lui Liviu Dragnea ascund, de fapt, un alt mesaj, social-democratii asigurandu-si prin promisiuni pentru pensionari realegerea, insa atunci nu vor mai fi bani: "Si atunci sa vedeti mariri de pensii, dragii nostri batrani, toti obositi de multii ani de munca, dar si de mai multii saci de amagiri care v-au fost pusi in carca in loc de bunastare!"."Da, e nevoie sa avem grija de pensionarii amarati si obositi de atata munca. Dar. Cred ca nu le vor ajunge unora nici de niste mici si-o bere saptamanal!", scrie medicul Dan Grigorescu pe pagina sa de Facebook.El considera ca afirmatiile liderului PSD ascund, de fapt, un alt mesaj."Dupa agitatia din sanatate din aceste zile legata de faptul ca 's-a dat, dar nu cat s-a promis, pentru ca nu prea sunt bani', iata ca s-a lansat un alt subiect adiacent finantelor publice. 'Sunt bani pentru pensionari! Stim unde sa-i gasim! Asteptam sa ne votati, pentru ca daca nu mai iesim noi, ailalti nu va vor mai da nimic in plus!', ar fi mesajul subliminal din peroratia domnului Dragnea", afirma medicul.Dan Grigorescu mai scrie ca in curand se va gasi un vinovat pentru neprimirea la timp a pensiei, dupa schimbarea perioadei de distributie: Posta Romana."Mie, ca nespecialist, nu mi-e greu sa observ ca, pentru inceput, nu prea sunt suficienti nici pentru prezent. Ca de-aia au inceput sa nu-i primeasca unii la termenul stabilit. Ce-i de facut? Pentru inceput, modificam perioada de distribuire, ca sa-i derutam rau de tot pe toti. Apoi pregatim peste o luna un vinovat de serviciu: Posta Romana! Ca si-asa trebuie sa-i schimbam conducerea cu "de-ai nostri" si nu prea avem motiv! Totul pentru a castiga timp ca sa intram in toamna-iarna, cand apetenta pentru proteste se mai domoleste in conditii de frig, ploaie si vant", afirma medicul din Brasov.El continua, spunand ca, odata ajunsi la guvernare, bazandu-se pe votul in urma promisiunilor, nu vor mai fi bani pentru mariri de pensii."Da' nu va faceti probleme, dragi pensionari simpli (i-am exclus pe cei cu pensii speciale, prietenii stiu de ce! - ei sunt primii la plati, doar au carduri si-i primesc on-line, nu de la factorul postal, ce naiba!) . Chiar daca nu vor avea pe termen lung banii promisi, ii vor face rost pentru cateva luni, acolo. Dupa care, ajunsi din nou la guvernare datorita voua, Dragnea si ai lui se vor gasi in fata unui buget secatuit, care nu a mai fost umplut de o guvernare nepopulista, ca data trecuta. Si atunci sa vedeti mariri de pensii, dragii nostri batrani, sanatosi sau bolnavi, toti obositi insa de multii ani de munca, dar si de mai multii saci de amagiri care v-au fost pusi in carca in loc de bunastare!", conchide Dan Grigorescu.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca partidul sau a fost acuzat mereu ca este partidul pensionarilor, spunand ca PSD a fost, este si va fi partidul care sustine fara ezitare o viata mai buna pentru pensionari. El a afirmat ca cinismul caracterizeaza partidele de dreapta.