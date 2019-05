Un medic iesit dintr-o garda de 24 de ore nu a fost lasat sa mearga acasa din cauza mitingului PSD din Targoviste

Ziare.

"Sunt plina de furie. Am trait un abuz de putere specific tarii unui PSD fara limite.'Restrictiile' de circulatie prevazute in anunturile oficiale s-au transformat in 'interdictii' de intrare in oras inaintea orei anuntate oficial. La ora 9.55 mi s-a interzis sa vin la domiciliu cu masina, desi am cerut permisiunea mai multor agenti, fiind dupa o garda de 24 de ore la UPU Titu.Nu mi s-a permis nici pe Calea Bucuresti, nici pe Gimnaziului, nici pe Aleea Sinaia la podul Mihai Bravu, desi circulau masini din sens invers, iar restrictiile au fost anuntate de la ora 10, Aleea Sinaia nefiind mentionata", a scris pe Facebook medicul respectiv.Medicul a explicat ca a fost nevoit sa mearga pe jos doi kilometri pentru a ajunge acasa."Oare daca spuneam ca intru in garda, ar fi inteles? As vrea sa stiu daca legile din Romania prevad aceasta interdictie de a ma intoarce la domiciliu cu masina, daca este legal sa mi se limiteze accesul spre domiciliu. Astept raspunsuri. Multumesc", a completat medicul.Presa a relatat ca Targovistea a fost practic blocata duminica din cauza mitingului PSD, masinile neavand voie sa intre in oras.Politia Locala Targoviste anuntase ca mai multe strazi din oras vor fi inchise circulatiei rutiere in intervalul orar 10.00 - 16.00.Epoch Times Romania a transmis, insa, ca mai multi cetateni s-au plans ca nu au fost lasati sa ajunga in centrul orasului nici pe jos si nici cu masina.