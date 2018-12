Liviu Dragnea ataca UE, companiile straine si il acuza pe Iohannis de inalta tradare. Nu mai ezitati cu amnistia si gratierea!

Ziare.com v-a prezentat, LIVE , cele mai importante informatii, decizii si declaratii de la intalnirile conducerii PSD de duminica

Va rog ca dupa Anul Nou sa depuneti cererea de inalta tradare impotriva lui Klaus Iohannis

Vorbim de cazuri de mare coruptie la noi? Nu prea am vazut.

Adrian Nastase condamnat pe prejudiciu zero.

De ce cuvintele amnistie si gratiere reprezinta un fel de blasfemie?

Nu mai ezitati! PSD - ALDE are aceasta obligatie: reparati nedreptatile!

OUG pe Coduri, amnistie si gratiere

Dragnea va transmite "un mesaj extrem de important", zice Stefanescu

Ziare.

com

Dupa alegerea conducerii CN, primul discurs a fost al lui Calin Popescu Tariceanu. El a atacat UE, firmele si bancile occidentale si statul paralel. A vorbit despre protocoalele secrete si a spus ca Romania este in ultimul ceas si ca este nevoie de un moment zero, cand sa iertam, sa uitam si sa o luam de la capat. Tariceanu a sustinut ca victimele statului paralel sunt mii de romani, dintre care politicienii sunt un procent nesemnificativ.A urmat discursul premierului Dancila, care nu s-a remarcat prin nimic deosebit si apoi aproape doua ore de discurs tinut de Liviu Dragnea, care a atacat companiile straine, UE, serviciile de informatii, dar si pe Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat de inalta tradare. In ce priveste amnistia si gratierea, dupa un atac sustinut impotriva Justitiei, Dragnea a cerut Guvernului sa nu mai ezite, daca nu gaseste o alta solutie sa indrepte nedreptatile create.A fost prezentat un filmulet cu realizarile PSD. Dragnea spune ca asta e realitatea pe care o mistifica unii. Vorbeste despre rezultatul alegerilor din 2016, "cea mai mare incredere pe care romanii au acordat-o de la revolutie incoace"."Doi ani in care au incercat sa ne opreasca cu orice pret si cu orice mijloace sa nu realizam toate aceste lucruri. De ce? Pentru ca romanii sa nu fie fericiti, sa fie in continuare suparati, nefericiti, pentru a putea insamanta semintele urii in acest popor".Dragnea spune ca s-a incercat sfasierea si dezbinarea PSD, atat din interiorul tarii, cat si din exterior, atat din interiorul partidului, cat si din exterior, ca PSD, guvernul, premierul s-au aflat sub un atac furibund.Dragnea mai spune ca cei care i-au atacat "au sperat ca vom esua din punct de vedere economic spunand minciuni si nu au iesit niciodata ei sau Iohannis sa spuna ca au gresit".Despre programul national de dezvoltare locala - "eu l-am inventat impreuna cu Sevill Shaiddeh, s-a nascut foarte greu si este cel mai curajos, amplu si complex program de dezvoltare locala de la revolutie incoace, despre care nu se vorbeste. (...) A inceput sa ridice nivelul de trai din fiecare localitate si se simte asta. Cel putin cu sumele din 2018, nu cu propunerea din proiectul de buget care a plecat de la Ministerul de Finante. Trebuie sa fie o suma in crestere de la an la an, asa ca va doresc succes dna prim ministru miercuri, la intalnirea de la CSAT"."Le-am spus romanilor sa indrazneasca sa creada in urma cu doi ani ca o sa aiba o viata mai buna si se vede asta", "poate sa fie o tara mai buna cu o conditie: sa fie un guvern romanesc", mai spune Dragnea.Vorbeste despre dreptul romanilor de a avea acces la o justitie independenta, necapusata de servicii.Pozitia Romaniei in cadrul UE a fost vulnerabilizata in ultime vreme, spune Dragnea, care zice ca Romania a fost acuzata de lucruri care se intampla peste tot in Europa. Il saluta pe Tudorel Toader, prezent in sala: "Este frumos si interesant la PSD"."Ni s-a cerut sa oprim niste proceduri legale de numire si revocare a procurorilor sefi, sa nesocotim decizii ale CCR, sa modificam si propria Constitutie - avizata de Comisia de la Venetia! - de ce ar trebui sa o modificam? Sa dam mai multe puteri presedintelui Iohannis"."Despre Romania se spune ca este prea corupta ca sa fim membru cu drepturi depline in UE si a fost votata o rezolutie nedreapta in care ni se reproseaza lucruri care se intampla peste tot. S-a spus ca jandarmii romani au actionat cu o forta disproportionata impotriva unor protestatari pasnici - care dadeau foc, distrugeau mobilier urban, o bateau pe jandarmerita.L-am auzit pe Iohannis spunand ca are vesta galbena in portbagaj - i-a spus si lui Macron sau acolo tace malc? (...) In mod nedrept si jignitor, tara noastra a fost transformata in tap ispasitor al jocurilor de putere dintre grupurile politice europene. (...) Tara noastra, ca orie alta tara, are dreptul sa isi decida propria soarta. Niste parlamentari romani, tradatori, au votat impotriva Romaniei, mintind si prezentand alta realitate decat se intampla in Romania si insista in continuare sa se faca rau Romaniei"."Deasupra tuturor este Iohannis, care tradeaza dur Romania". (se ineaca si cere apa - n.r.) "".Romania nu va accepta sa fie tratata ca o tara de mana a doua in UE, mai spune Dragnea. "Inteleg ca noi avem dreptul de a pune la dispozitie toate resursele acestei tari", dar este "dreptul nostru ca popor sa ne fie mai bine, ne dorim ca toate companiile care lucreaza in Romania sa plateasca taxele aici". "Sunt foarte deschis, foarte cinstit, deranjant de sincer, dar nu accept sa nu ai dreptul sa iti spui punctul de vedere. E ca si cum nota depusa de Maior si Coldea ajungea in final sa fie rechizitoriu. Asa si cu cei de acolo. E important sa avem si noi drepturi si dreptul de a ne spune opinia"., cu oameni care fac rau tarii mele. Suntem intr-o familie europena cu care nu vreau sa ne ajute, dar macar sa ne asculte. De ce? Pentru ca Romania este prea corupta, inteleg... Ce coruptie? Marele caz de coruptie al Olgutei Vasilescu? Un judecator de la Inalta Curte scos cu catuse si ulterior achitat? De indemnul meu de a cere romanilor sa mearga la referendum? De inregistrari falsificate, contrafacute?Dar am vazut in alte tari - fraude bancare de miliarde, nu am vazut condamnari, dar am vazut in RomaniaNu este facuta oare aceasta constructie pentru ca sa inchida gura? De ce niciun oficial european nu a scos nicio vorba despre protocoalele ilegale? In tarile UE aceste lucruri sunt permise? A cerut cineva rezolutie impotriva actiunii jandarmilor din Franta? In Romania se cerceteaza jandarmii de ce, pentru ca a cerut Iohannis?".O acuza de tupeu pe Carmen Iohannis, care nu s-a prezentat la audieri la Parchet si il intreaba pe Tudorel Toader - "in Constitutie nu scrie ca presedintele Romaniei nu poate fi anchetat.Acolo vorbim de case luate cu japca prin fals, si cateva sute de mii de euro luate de la statul roman pe care nu vrea sa ii dea".Se intoarce la bancile si multinationalele din Romania, care fac profituri uriase in Romania si carora le cere sa plateasca taxele aici, in Romania. "Prea multa vreme Romania a fost tinuta in chingi cu MCV-ul. A plecat de la patru tinte initiale care au ajuns la 14-18. MVC este ca linia orizontului. Puteam sa facem orice zice in MCV, anul viitor vor veni alte patru, sapte obiective, furnizate din interior, de Macovei, de Iohannis. De ce nu a intrat pana acum Romania in Schengen? Este asa o intelegere: nu vrem noi sa intre in Schengen".Se uite pe foile pe care le are in fata si se intoarce la marea coruptie si vorbeste de strutii si caprele lui Toni Grebla si inalta tradare la premier. Vorbeste despre "un fel de coruptie despre care nu vorbeste nimeni": "coruptia de putere, care in Romania este la cel mai mare nivel din toate tarile democratice din lume" - coruptia pe baza protocoalelor secrete, pe baza ordonantei Ciolos - Pruna."Avem coruptie de putere la cel mai inalt nivel - mii de oameni trimisi in inchisoare nevinovati, de niste completuri infiintate in mod nelegal. Aveti impresia ca s-a schimbat ceva in atitudinea procurorilor? Nici vorba. Daca aflati cum se procedeaza in continuare in anchete, va ingroziti. Ei spun ca nu o sa avem puterea sa mergem pana la capat si o sa fie restauratia statului paralel. Avem coruptie de putere care i-a pus pe unii procurori in functii inalte -In continuare Iohannis, Kovesi, Coldea, Maior, Dumbrava, Lazar cred ca sunt mai presus decat legea"."Nu am gasit niciun rand in MCV in care sa se vorbeasca despre independenta judecatorilor - niciun rand! Nu-i intereseaza independenta judecatorilor. Ca atunci apare speranta in Romania sa crezi ca daca esti nevinovat nu patesti nimic. Acesti procurori si purtatori de epoleti au frant cu adevarat independenta Justitiei.De ce tac oficialii europeni? Pentru ca asa le convine sa fie in aceasta tara.Eu nu ma tem sa pronunt aceste cuvinte. Daca cineva gaseste alte instrumente, masuri legisative, orice alt tip de actiune care sa repare in totalitate toate nedreptatile din Romania, abuzurile din justitie fara amnistie si gratiere, va avea tot ajutorul PSD. Daca nu?Si ca sa nu-si mai taie venele cei din presa cu epoleti, platiti de Sorosica, prin bitcoins - inventati ceva, gasiti o prevedere intr-o decizie a CCR, o virgula, sa spuneti - 'aceste acte nu-i sunt aplicabile lui Liviu Dragnea' si inchideti subiectul.La mine este legat de vizita in America. Ii spun dlui Uncheselu (procurorul DNA Uncheselu - n.r.) sa mearga la un ambasador si atunci sa il vad daca il tin genunchii!"Justitia din aceasta tara trebuie resetata"."Este un presedinte santajat si santajabil, nu este un papusar, este o papusa. Cand se mai uita cate cineva la un dosar devine foarte docil"."Vreau ca statul paralel sa fie demontat, distrus, piesa cu piesa. Nu mai avem mult, trebuie sa avem genunchii tari si patriotism si victoria va fi a noastra, a tuturor.Vreau sa adresez niste intrebari unor buni prieteni ai mei si ai dvs. Lupta se duce si in strada, uneori manipuland cetateni de buna credinta si pe retele de socializare platite cu milioane de euro.care vad miliardari straini care se cred Dumnezei planetari care finanteaza actiuni anarhiste in Romania ca sa rastoarne guverne si sa transforme Romania intr-un maidan general? Ma intereseaza daca aceste institutii actioneaza romaneste. 99% dintre ofiterii SRI, SIE sunt buni patrioti. Problema este la 1% care vor sa ii duca in alte directii.Se intoarce la companiile straine: "Cum sa crezi in onestitatea unui mare lant de hypermarket-uri care are profit de 0,5% si afli ca cumpara sticla de suc nu cu 90 de bani din Romania, ci cu 2,20 lei din afara? Daca ar cumpara din Romania s-ar impozita profitul aici. O mare companie energetica are profit de 0,8 la mie. O firma mare de telefonie, cu epoleti, profit raportat 1.500 de lei! Eu le spun tuturor acestora ca Romania nu e sat fara caini. De maine, sa finanteze din nou toate atacurile impotriva mea, a premierului, a guvernului, dar le spun ca Romania nu e sat fara caini.Pretul la gaze - vorbim de gazele din subsolul Romaniei. Inteleg ca companiile din domeniu intentioneaza sa declanseze noi cresteri de preturi. Au un pret de cost de circa 40 de lei si vezi ca le vinde cu peste 70 de lei si te intrebi ce s-a intamplat? Sunt gazele noastre. Vreau sa instituim reguli cinstite, reguli corecte.Cred ca guvernul nu mai trebuie sa tolereze si va cer sa interveniti de urgenta: in energie, in gaze, in justitie, la jocurile de noroc (acum este impozit pe profit, dar ei nu au profit) . Uitati-va la sistemul bancar - toata lumea se asteapta sa faca profit ca sa sprijine economia. Nu sprijina economia. Eu zic ca. Cel care conduce ANPC, Autoritatea Sanitar Veterinara sunt aici? Am avut discutii cu voi, se pare ca degeaba.. Ce va lipseste sa incepeti programul pentru copiii si poporul roman sa nu mai consume alimente otravite? Doamna premier, va rog sa faceti planul de masuri, necesarul de fonduri si sa le puna in aplicare pana la finele anului. Nu sunt in stare, sa mearga acasa. Oamenii asta asteapta de la noi.Doamna premier m-a anunta ca pana la finele anului vor fi aprobate Fondul de investitii locale de 10 miliarde de euro, fondul de dezvoltare a sistemului balnear - 310 milioane pentru 31 de statiuni si schema de ajutor de stat pentru 1000 de gradinite olimpice cu profil sportiv.Asigura ca in 2019 vor creste punctul de pensie si pensia minima si ca" - se adreseaza Dragnea lui Darius Valcov si lui Eugen Teodorovici, prezenti in sala.Vorbeste despre majorarile de salarii ale profesorilor si functionarilor publici si cere sa se ia masuri sa creasca si performanta acestora. Nu uita nici de autostrazi, ii traseaza sarcini premierului Dancila si da asigurari ca nu e problema de bani ca sa se faca autostrazi. "Doamna prim ministru, aveti toata sustinerea noastra ca aceste autostrazi, din master plan, la care sa adaugati si autostrada Nordului (aplaude timide in sala), sa le declarati investitii de interes strategic pentru securitatea nationala a Romaniei. Veti fi certata ca vreti sa iesim din UE, dar sa inceapa sa se faca si sa circule romanii pe autostrazi". Cere modificarea procedurilor actuale, cu contestari la contestatii si diverse clauze contractuale cu care nu este de acord.Cere guvernului sa se ocupe si de descentralizare - in ianuarie va fi prezentat proiectul de descentralizare si o reorganizare a ministerelor si a agentiilor din Romania. "Dragnea este pregatit de concluzii, dupa aproape doua ore de discurs: "Deranjam interese din tara si din afara, dar asta imi spune ca suntem pe calea cea buna si ca Romania nu mai este la cheremul acestor interese straine. Nu e usor sa iei decizii bune pentru tara ta, pentru ca deranjeaza niste interese. Chiar daca aceste interese, intretinute de institutii cu forta neconstitutionala si cu resurse uriase,".Se adreseaza salii: "Si va intreb: voi vreti sa cedati? Vreti ca Romania sa capituleze?" Din sala se aude unanemic. "Nu am auzit". Intreaba din nou: "Vreti ca Romania sa capituleze? Sala raspunde cu un nu ceva mai viguros. "Asa da", spune multumit Dragnea.Dupa care chiar termina: "Mergem inainte si vom castiga. Doamne ajuta!".. Ea invoca o perioada grea de cand guverneaza si spune ca s-a confruntat cu o avalansa de jigniri. Spune ca e o zi speciala pentru ea si e mai sentimentala ca in alte momente (este ziua ei de nastere - n.r.) . Ii multumeste pentru sustinere lui Liviu Dragnea.. Am aceasta datorie fata de toti colegii, fata de romani si Romania pentru ca impreuna sa facem lucruri bune", spune Dancila.Premierul adauga ca dupa castigarea alegerilor, PSD a fost sub asediu, dar guvernul PSD a reusit cresterea sustantiala a salariilor, pensiilor, scaderea ratei somajului si cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene. "Sunt lucruri care au schimbat viata multor romani".Enumera indicatori economici si sociali care au crescut in perioada de guvernare PSD. Romanii au un nivel de trai mai ridicat, au mai multe bunuri in posesie, spune Dancila, care afirma si ca a scazut ponderea datoriei Romaniei in PIB, fata de momentul preluarii guvernarii de la guvernul Ciolos. "Am ajuns sa avem cel mai mare numar de angajati - 5,5 milioane de persoane, cu 6,5 milioane de contracte de munca active". Dancila mai sustine ca peste 800.000 de romani care au depasit salariul brut de 1.000 de euro si peste 800.000 de romani au iesit din starea de "deprivare materiala".Vorbeste si despre majorarile de salarii ale medicilor si profesorilor, care acum sunt mult mai motivati, iar medicii sunt multi care se intorc in tara. Investitiile au ajuns la maximul ultimilor cinci ani, mai spune premierul, iar investitiile straine au crescut cu 10%, ceea ce arata ca "Romania este una dintre cele mai atractive tari pentru investitorii straini din estul Europei".Dancila mai spune ca, din pacate, toate aceste realizari nu au fost comunicate cum trebuie."Nu mai vrem sa stam pasivi. Toata aceasta propaganda a dezastrului promovata de unele partide ale Opozitiei este daunatoare", spune Dancila, care il citeaza pe guvernatorul BNR si afirma ca minciunile trebuie demontate pentru ca genereaza panica in randul populatiei si al investitorilor.In acesti doi ani de zile, economia Romaniei si salariile au inregistrat cele mai mari cresteri de dupa 1989, mai spune Dancila, care adauga ca simultan au scazut si taxele. "Puteti sa mergeti si sa le spuneti romanilor: ne-am tinut de cuvant!"Trece in revista si performante agricole.Vorbeste despre presedintia UE, pe care Romania o va prelua de la 1 ianuarie. "Vom sustine consolidarea UE pe baza valorilor sale fundamentale.". Dancila mai spune ca "tara noastra va avea cu siguranta o presedintie de succes. Va fi succesul fiecarui roman. Romania are sansa sa iasa cu o pozitie intarita la nivel european. Nu ma pot baza pe sprijinul altor partide sau altor persoane care ar trebui sa fie mult mai implicate si atasate proiectului european. Imi doresc o Romanie demna si vreau ca romanii sa fie tratati cu respect".Referitor la alegerile din 2019, spune ca PSD este un partid care "stapaneste" bine economia si "nu ne pot opri. Au incercat sa ne intarzie, dar nu ne pot opri. Avem un plan, o misiune politica, o datorie fata de tara, o majoritate buna in Parlament si vointa de a aduce liniste si normalitate in societatea romaneasca. PSD are forta si resursele necesare sa duca pana la capat aceasta batalie"."Am fost intrebata ce imi doresc astazi., ca sa putem sa aducem cat mai multe lucruri bune pentru Romania si pentru romani, Romania sa nu se mai incadreze in tarile de mana a doua, sa fie respectata si pentru acest lucru trebuie ca fiecare dintre noi sa ne aducem contributia", mai spune Dancila.- Mihai Fifor prezinta lista cu departamentele CN al PSD- Marian Oprisan spune ca PSD trebuie sa duca la capat reforma Justitiei, sa faca dreptate pana la capat. El cere deschis amnistie si gratiere."PSD trebuie sa faca dreptate pana la capat. Guvernul, Parlamentul trebuie sa duca la capat reforma Justitiei, pentru ca cetatenii sa fie convinsi ca li se va face dreptate, doamna premier si domnule ministru al Justitiei. Va rog si va incurajez sa facem dreptate, sa va folositi de Constitutie si sa dati amnistia si gratierea in Romania", spune Marian Oprisan.El are un mesaj si pentru "tradatorii" din PSD: "PSD reprezinta poporul roman si daca vrei sa tradezi PSD, tradezi Romania, guvernarea, idealurile colegilor tai. Cei unii spun ca << nu ma inteleg cu Dragnea >> . Daca nu te intelegi, esti liber sa o spui, dar la Biroul Permanent, la CEX, dar nu sa faca un laitmotiv pentru a justifica propria constiinta si caracter, care te determina ca in momente grele sa faca pact cu dusmanii partidului".- Vorbeste presedintele Organizatiei de Femei a PSD Rovana Plumb, care sustine ca e nevoie de consens politic pentru presedintia Consiliului UE."PSD a cel care a dus Romania in NATO si UE. Si tot PSD e cel care va prelua peste cateva saptamani presedintia Consiliului UE. Suntem pregatiti pentru a face fata provocarilor politice. Facem asta pentru ca Guvernul e unul european, facem parte si suntem sustinuti de partide politice europene si sunt convinsa ca vom reusi ca vom duce la indeplinire tot ce am promis", a declarat Rovana Plumb, citata de Mediafax.Ea a adresat un mesaj Opozitiei: "Sa dam dovada de intelepciune politica, de solidaritate si unitate. (...) Romanii s-au saturat de scandal si conflicte. Au nevoie de oameni politici de stat care sa ia masuri bune pentru ei", spune Rovana Plumb.- Calin Popescu Tariceanu tine un discurs in care sustine ca Romania este discriminata de UE, ca bancile occidentale practica dobanzi mult mai mari decat in vest si obtin profituri mari pe seama romanilor, ca firmele occidentale aduc in Romania produse de calitate inferioara. El sustine ca nu este un discurs nationalist, ci ca urmareste sa sustina o Uniune Europeana cu o singura viteza si fara cetateni de mana a doua. Din cand in cand se aud din sala aplauze."Protestele din vara au fost tratate pentru a stigmatiza, dar in Franta protestele sunt tratate cu manusi, ca sa nu mai spun de protestele din Belgia, Germania. Actiuni mult mai dure din tari europene sunt considerate legitime, in timp ce aici au fost catalogate ca stat corupt si totalitar", a declarat Calin Popescu Tariceanu, la sedinta PSD."Nu ma mira ca romanii spun ca tara e tratata incorect si Romania este tratata ca o tara de mana a doua. Se vand produse de calitate inferioara pentru cetatenii nostri, considerati de mana a doua. Aceleasi firme vand produse de calitate altor state UE, dar second hand pentru tari second hand. Unul din pericole este promovarea unui discurs nationalist. E cazul sa promovam o Uniune fara dubla masura, fara cetateni de mana a doua. E singura agenda si strategie prin care tara isi poate asigura dezvoltarea", a mai spus Tariceanu.Tariceanu enumera realizarile guvernarii PSD-ALDE si sustine ca s-ar fi putut face mai mult daca ar fi gasit in presedintele Klaus Iohannis un partener, care s-ar fi gandit in primul rand la tara si nu la al doilea mandat."Am fi putut face mai mult daca gaseam in presedinte un partener onest. Am sperat si eu sa avem un partener care sa ne ajute in stoparea erodarii sistemului de justitie, am sperat sa avem un partener pentru o Romanie puternica si demna. Am sperat un partener echilibrat, un presedinte care sa se gandeasca la tara si abia in al doilea rand la un mandat", a declarat Calin Popescu Tariceanu.Continua discursul cu abuzurile din Justitie - Coldea, Maior, Kovesi si Livia Stanciu, nominalizati printre cei vinovati. Abuzurile din justitie sunt de vina si pentru intarzierile din infrastructura, sanatate, educatie, in opinia lui Tariceanu. El sustine ca judecatorii dadeau decizii in baza unor informatii, nu probe, primite in plic, aceasta fiind esenta protocoalelor secrete, in timp ce alte dosare erau tinute in dulap pentru santaj.Tariceanu mai sustine ca mii de romani sunt victimele unitatilor de elita ale DNA si dintre acestia, politicienii sunt un procent minor. Trebuie sa existe un moment zero, spune Tariceanu si trebuie sa o luam de la capat. El mai sustine ca suntem in ultimul ceas in care se pot lua masuri, ca a venit timpul sa iertam, sa ne unim si sa intoarcem o pagina care este rusinea noastra. Tariceanu spune ca trebuie protejate mii de familii de romani aflate in aceasta situatie.- Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, este ales presedinte al Consiliului National al PSD, cu unanimitate de voturi.- la sedinta informala se discuta despre Fondul pentru autoritatile locale anuntat de Liviu Dragnea, dar si despre prioritatile PSD pe acest final de an, potrivit Antena 3. La finalul zilei, vor tine discursuri Liviu Dragnea, Viorica Dancila, dar si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu- Si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, participa la sedinta informala a PSD. Tariceanu a ajuns in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor cu 10 minute inainte de ora 16.00, ora la care este programata sedinta Consiliului National, informeaza Mediafax.- Printre liderii PSD prezenti in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, se numara premierul Viorica Dancila, ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache si Marian Oprisan, informeaza Mediafax. Premierul Viorica Dancila a venit impreuna cu ministrul de Interne, Carmen Dan, la intalnirea informala a social-democratilor.Liviu Dragnea a convocat mai multi lideri de filiale judetene la o intalnire informala inainte de sedinta Consiliului National. Apropiatii presedintelui PSD au fost convocati de la ora 14:30 la Palatul Parlamentului, informeaza Realitatea TV.*********Duminica este asteptat sa se ia si o decizie cu privire la adoptarea unei OUG, pana la finele anului, privind unele modificari ale Codurilor Penale, dar si amnistia si gratierea.La finalul Comitetului Executiv National al PSD de luni, premierul Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta au fost discutii despre oportunitatea unei ordonante de urgenta de modificare a Codurilor Penale pentru ca articolele declarate constitutionale sa intre in vigoare, urmand ca articolele neconstitutionale sa revina in Parlament De asemenea, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat pentru Agerpres ca va participa la sedinta Comitetului Executiv National al PSD de duminica. Intrebat de jurnalisti daca a fost invitat la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, Toader a raspuns: "Da, am fost invitat. Si da, voi participa. Acum inteleg ca sunt mai multe sedinte. Eu, la cea de la ora 16:00".Si Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, a sustinut ca in sedinta Comitetului Executiv al PSD de duminica "se va veni cu o propunere" legata de o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere. "Se va discuta. Va fi pe ordinea de zi. Asa am stabilit la ultimul CEx si nu am avut nicio alta parere ca nu discutam. S-a luat act si secretarul general, dl Codrin Stefanescu, va pune pe ordinea de zi (...). Ori e alba, ori e neagra, nu merge pe pierdut timpul. Se va veni cu o propunere, din ce stiu, si se va vota, e bine, nu e bine, si atunci stim clar, se face sau nu se face", a declarat Dan Tudorache pentru Stiri pe Surse In plus, el a precizat ca se va discuta despre adoptarea unei OUG, nu despre o posibila lege. "Nu lege, stam cinci ani pe lege, care oricum nu va fi promulgata de presedinte. Nu, e vorba de ordonanta", a precizat Dan Tudorache.In schimb, vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a declarat ca nu stie daca va fi luata o hotarare in CEx PSD de duminica, insa, din punctul sau de vedere, ar trebui sa existe un "moment zero in care sa se discute despre amnistie si gratiere"."Dupa CEx vom vedea daca se discuta sau nu (OUG pe amnistie si gratiere - n.red.) . Eu va spun dupa CEx. Nu stiu acum ce se va discuta. In acest moment, sunt mai multe proiecte. Eu nu am vazut in CEx in acest moment discutia despre amnistie si gratiere. (...) Fara indoiala in CEx se poate discuta orice fel de problema, fie ca discutam de legea peniilor, fie ca discutam de o astfel de ordonanta. (..)Asa cum stiti eu am fost promotorul unei legi care vizeaza amnistia si gratierea. Este o lege care sta de doi ani in Parlament: Eu, personal, am spus ca ar trebui un moment zero in care sa se discute despre amnistie si gratiere. (...) La anumite legi importante cum este si aceasta trebuie si o decizie in CEx. Nu stiu daca se va lua in acest CEx", a declarat Florin Iordache.Mai multi lideri ai PSD cer in continuare Guvernului Dancila sa adopte o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, insa premierul a declarat recent ca nu are in intentie asa ceva.In schimb, atat sefa Executivului, cat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au confirmat ca se lucreaza la o OUG privind Codurile Penale.Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a sustinut si ca, duminica, la Consiliul National al social-democratilor, presedintele partidului, Liviu Dragnea, va transmite "un mesaj extrem de important, care va crea foarte multe ecouri"."Cel mai important lucru la acest Consiliu National va fi mesajul catre tara, catre romani, pe care il va transmite presedintele partidului, Liviu Dragnea. Si ii sfatuiesc pe toti sa fie foarte atenti la acest mesaj, va crea foarte multe ecouri, va fi extrem de important. Si, in primul rand, membrii nostri de partid, simpatizantii si electoratul nostru asteapta in mod clar acest mesaj", a declarat Codrin Stefanescu.