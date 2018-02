Pe cine si-a pus Dancila sefa de cabinet la Guvern: Un martor necredibil din Dosarul Referendumul, care a lucrat la minister cu Liviu Dragnea

Martor cheie

A ridicat din umeri

Ce a declarat Zobuian la Inalta Curte

Intrebarile Liviei Stanciu

Ce se arata in motivarea sentintei

Iuliana Mihaela Zobuian a fost director de cabinet al lui Liviu Dragnea in perioada decembrie 2012 - mai 2015, cand politicianul ocupa functia de ministru al Dezvoltarii.Potrivit unei declaratii pe care aceasta a dat-o in fata magistratilor Curtii de Apel Bucuresti, in dosarul fostului secretar de stat Valentin Raducu Preda, ea este membru PSD din anul 2003. Dupa ce a plecat din postul de director de cabinet de la Ministerul Dezvoltarii, Zobuian a ocupat functia de director al departamentului de organizare din PSD.Zobuian a fost numita in octombrie 2014 membru in Consiliul de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Potrivit celei mai recente declaratii de avere, din mai 2017, ea a castigat in aceasta calitate, in 2016, suma de 19.647 de lei. In plus, a mai castigat si 53.155 de lei salariu de la PSD.Zobuian a ocupat in ultimul deceniu mai multe functii in ministere sau in AGA ale unor companii de stat.Dar cel mai important, Zobuian a fost unul dintre martorii cheie in Dosarul Referendumul, caz in care Liviu Dragnea, care ocupa functia de secretar general al PSD, a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare. Femeia a dat o declaratie in instanta favorabila liderului PSD.Concret, Liviu Dragnea era judecat, printre alte acuzatii, ca ar fi trimis o adresa catre filialele locale ale partidului pentru organizarea de tombole pentru alegatorii care merg la referendumul din 2012 pentru demiterea lui Traian Basescu.Dupa ce si-a dat seama ca incalca legea electorala, Dragnea a trimis o alte adresa de revocare a celei dintai.Zobuian era angajata la secretariatul PSD in 2012. In fata completului de 5 judecatori condus de Livia Stanciu la ICCJ, Zobuian a aratat ca nu a stiut cine a dispus efectuarea adresei privind organizarea de tombole: "am gasit-o pe contul de email al secretariatului, dar nu stiu cine a redactat-o"."Cand i-am aratat adresa, reactia lui Liviu Dragnea a fost extrem de nervoasa si mi-a reprosat mie si colegei Frunzette ca nu stim sa gestionam activitatea din sediul PSD", a adaugat Zobuian.Ea a sustinut in fata Inaltei Curti ca Dragnea nu ar fi stiut de emiterea acestei adrese sau de continutul ei. "E-mailul secretariatului general era un cont comun la care aveau acces foarte multe persoane", a relatat martora.Judecatorul Livia Stanciu a intrebat-o pe Zobuian si despre cine a trimis celebrele SMS-uri in ziua referendumului. "Drepturi de a trimite SMS-uri aveau Alexandru Batagui, eu, Iulia Frunzetti, Ionut Ciobotariu si mai multi tineri din PSD", a explicat martora.- "Mesajele citite astazi in instanta, al caror continut a reprezentat SMS-uri transmise organizatiilor din teritoriu, fac precizarea ca nu stiu cine a expediat aceste mesaje in teritoriu si nici cine a redactat continutul acestor mesaje";- "Domnul Dragnea nu se ocupa de crearea sau expedierea acelor mesaje";- "Nu pot sa precizez cine decidea continutul acelor mesaje ce urmau a fi expediate";- "Nu s-a stabilit o persoana anume care sa redacteze mesajele si sa le trimita. Exista posibilitatea ca orice persoana care avea username sau parola sa redacteze SMS-ul si sa -l trimita fara a avea aprobare de la cineva din staff-ul de campanie."Livia Stanciu a avut un mic dialog cu Zobuian in timpul procesului, dupa ce martora a repetat de mai multe ori ca nu Liviu Dragnea a trimis adresa si ca nu stie sau nu-si aminteste mai multe detalii relevante despre cum se lucra in PSD.Nici domnul Dragnea nu a decis emiterea acelei adrese.Ati spus-o de cinci ori!...Liviu Dragnea a luat masuri pentru mustrarea persoanelor care au emis adresa?Nu am identificat persoana care a redactat adresele si a decis expedierea lor. Nici eu, nici domnul Dragnea nu am identificat persoana.Potrivit motivarii condamnarii lui Liviu Dragnea, completul de 5 judecatori a apreciat ca declaratiile date de martoriii Iuliana Zobuian si Alexandru Batagui (care se ocupa cu IT-ul in sediul PSD - n.red) "nu reflecta decat partial realitatea si vin in contradictie cu celelalte probe (inclusiv declaratiile lui Liviu Dragnea), care pun in evidenta modul de organizare a campaniei electorale pentru referendumul din 29 iulie 2012, a echipei de campanie si a staff-ului din cadrul Secretariatului General al PSD, inclusiv a modului restrictionat de acces la computere, parole si semnatura electronica"."Desi s-a incercat sa se acrediteze ideea ca la sediul PSD era un mediu de lucru dezorganizat si haotic, unde aveau acces necontrolat foarte multe persoane, atat din staff-ul de campanie, cat si voluntari, declaratiile martorilor Zobuian Iuliana, Batagui Alexandru si Frunzete Claudia nu sunt credibile sub acest aspect, in masura in care sugereaza ca oricine trecea prin sediul PSD avea acces la e-mailul Secretariatului General si la semnatura scanata a inculpatului Dragnea si putea concepe, redacta, atasa semnatura electronica si transmite o comunicare e-mail catre adresele de contact ale membrilor staff-ului de campanie din tara, ba chiar sa inregistreze adresa respectiva in Registrul de intrari-iesiri, fara a fi observat de martori sau de alte persoane din sediu", arata Inalta Curte."Conceperea, semnarea si difuzarea unor instructiuni de tipul si importanta celor continute de adresa nr.687/SG din 13 iulie 2012 implicau alocarea, la nivelul partidului, de resurse umane si financiare importante (tombole cu premii, acces gratuit la evenimente, indeplinirea unor formalitati administrative, incheierea unor acorduri cu ziare si posturi radio-TV locale, oferirea de bilete la concerte, filme, carti, vacante, cartele de telefon), fiind exclusa ipoteza ca asemenea cheltuieli si eforturi sa poata fi angajate la initiativa unor simpli membri ai echipei de campanie sau a unor voluntari din sediul PSD, fara aprobarea inculpatului Dragnea Liviu Nicolae", a aratat instanta de ce aceasta decizie trebuia luata de liderul PSD.