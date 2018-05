Ce patesti daca circuli ca Liviu Dragnea fara inspectia tehnica periodica valabila

Ziare.

Incepand cu data de 20 mai 2018, soferii care vor circula cu o masina care nu are ITP valabil li se va radia automobilul din circulatie. Aceeasi lucru se va intampla daca un sofer va circula cu un automobil vandut, dar care nu a fost trecut pe numele noului proprietar in termen de 90 de zile."Daca eu vand astazi un autovehicul unei alte persoane, acea persoana este obligata ca in termen de 90 de zile sa solicite si sa efectueze transcrierea vehiculului pe numele sau. In situatia in care nu va face acest lucru, va interveni suspendarea inmatricularii si aceasta va fi sanctionata contraventional, plus vor fi retinute documentele de inmatriculare ale vehiculului", a explicat pentru Radio Romania Actualitati Florin Catana, seful Directiei Permise si Inmatriculari.