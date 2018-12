Clovnul resentimentar a revenit in Romania: Liviu Dragnea si populismul postsovietic

Ziare.

Liviu Dragnea aplica Romaniei aceeasi tehnica pe care a aplicat-o partidului, inca din anii in care pasea milimetric in spatele lui Victor Ponta. Paraziteaza tara, asa cum a parazitat partidul. Confisca institutii, asa cum a confiscat subterane, cat sa isi asigure spatele si, mai ales, cat sa poata raspandi toxicitatea prin gurile de aerisire.Cand il auzi vituperand si cerand punerea sub acuzare pentru inalta tradare a presedintelui Klaus Iohannis, cand il auzi vorbind despre romanitate si romanesc, nu inchizi sonorul. Nu opresti televizorul care, duminica de duminica, transmite mesajul catre tara al lui Liviu Dragnea. Iti vine sa razi, dar intelegi ca esti captivul frustrarilor unui politician care s-a cocotat peste tara si, de la inaltimea acestui tron purtat pe brate de camarila, scuipa tutunul dintre dinti.Nu-i pasa de dezgustul celor de jos, cei ale caror biografii sunt legate de tara asta, cei care muncesc in tara asta, isi construiesc case, isi duc copiii la gradinita, doneaza pentru cauze sociale, construiesc spitale din donatii. Pentru ca din acest dezgust al oamenilor de bun-simt isi extrage Liviu Dragnea resentimentul. Din buna-credinta a celor care incearca sa isi traiasca viata in Romania, ingrijindu-si spatiul privat, isi extrage Liviu Dragnea furia de a prada tara.La Bucuresti, discursul eurofob, nationalist, periculos, dictatorial, dezgustator de mediocru al lui Liviu Dragnea poate sa para inofensiv. Aici, in Capitala, sunt librarii, se citeste in cafenele, oamenii lucreaza in hub-uri creatoare.Iesiti din Bucuresti, insa, si veti afla o tara care exista in afara celor cateva mari orase, o tara abrutizata spiritual, o tara cu orase fara librarii si scoli fara biblioteci, o tara care a renuntat sa se mai ridice, sa isi educe copiii, sa mai spere ca va fi vreodata relevanta in decizia politica. Aceasta tara deloc profunda, ci cat se poate de la suprafata este poporul la care face apel Liviu Dragnea, atunci cand cere ajutor contra strainilor care nu il lasa sa umple tara de bogatii si imbogatiti. Tinut in saracie endemica, dar amenintat ca strainii ii vand alimente otravite, cu scolile distruse si lipsite de profesori, dar speriat ca strainii ii vor ocupa pamantul, cu dispensare parasite de medici, dar infuriat ca strainii ii vor copiii, acesta este poporul caruia Liviu Dragnea ii promite puterea suprema.De altfel, teoria exista. Dictatura populista nu este o inventie a lui Liviu Dragnea, Juan Peron a fost mai inainte cel care, in Argentina, a incercat sa dea forma unei dictaturi fundamentate pe sprijinul claselor de jos. In Brazilia, aminteste Robert Adam, intr-un studiu serios, "Doua veacuri de populsim romanesc", este cazul lui Getulio Vargas, cel care le ofera celor "de jos" iluzia ca guverneaza in numele lor, dar fara ca acestia sa aiba un minim rol, fie si de aparenta, in ecuatia puterii. Revenind la Peron, sa ne amintim ca mesianismul lui politic s-a bazat pe doua elemente: independenta economica si justitia sociala, adica un fel de amestesc intre comunism si populism.Niciuna dintre dictaturile populiste ale Americii Latine nu a sfarsit bine. Nu pentru poporul prin care s-au legitimat si pe care l-au jefuit pana la ultima respiratie. Pana la urma, toate regimurile acestea se destrama, asa cum s-a intamplat si cu comunismul, si nu din cauza inchisorilor politice si a cartilor interzise, ci pentru ca au esuat economic. Oricate experimente de putere ar fi facut liderii care s-au anuntat a fi mesianici, oricate reinvieri nationale ar fi promis politicienii care si-au construit retele de putere, pana la urma, orice regim autoritar inchide usile si ramane fara bani si mancare.Tehnica la care recurge astazi liderul PSD, de a se intemeia pe poporul din afara elitelor demne de dispret, poate sa para ridicola la Bucuresti, dar ea nu ramane atat de opaca cat ar fi sanatos intr-o buna parte a Romaniei.Este un moment extrem de periculos pentru tara, si nu pentru ca guvernul Partidului Social-Democrat va adopta o Ordonanta a amnistiei si gratierii ori pentru ca prim-ministrul Dancila, la ceas aniversar, va majora taxele pentru companiile straine, ci pentru ca,