Continua problemele cu completurile de 5 de la Inalta Curte: O noua decizie ii vizeaza si pe Dragnea, Tariceanu sau Grebla

Cazul lui Victor Mocanu

Decizia CSM

Ziare.

com

Asta dupa ce Sectia de judecatori din CSM a stabilit ca toate dosarele repartizate la completurile de 5 judecatori de la ICCJ, in 13 decembrie, sa fie judecate in 2019 de aceiasi judecatori, fara a fi organizata o tragere la sorti in privinta lor. Decizia CSM era in contradictie cu jurisprudenta Inaltei Curti.Decizia de a sesiza Sectiile unite a fost luata de Completul 1 Penal, care este condus de vicepresedintele Inaltei Curti Iulian Dragomir. Din complet mai faceau parte: Simona Nenita, Marius Foitos, Ionut Matei si Geanina Arghir.Discutiile au aparut in timpul in care se judeca apelul in care fostul senator Victor Mocanu, fost presedinte al Consiliului Judetean Buzau, a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu, in legatura cu fraudarea unor contracte de achizitie de aparatura medicala pentru Maternitatea Spitalului Judetean."Completul de 5 judecatori, vazand dispozitiile hotararii CSM prin care s-a stabilit ca toate dosarele repartizate in 13 decembrie sa ramana la Completurile trase la sorti in decembrie anul trecut, avand in vedere jurisprudenta care arata ca dosarele raman doar la Completurile care au inceput administrarea probelor, punem in discutie sesizarea Sectiilor Unite in vederea schimbarii jurisprudentei. Stabilim sesizarea Sectiei Penale pentru a spune un punct de vedere. Punem in discutie suspendarea proceselor", a aratat instanta.Dosarele aflate pe rolul acestui complet au fost amanate astazi, iar cazul lui Victor Mocanu a fost suspendat.Judecatorii CSM au stabilit, in sedinta din 19 decembrie 2018, ca toate dosarele repartizate la completurile de 5 judecatori de la ICCJ, in 13 decembrie 2018, sa fie judecate in 2019 de aceiasi judecatori, fara a fi organizata o noua tragere la sorti.Astfel, dosarele celebre repartizate la completurile de 5 judecatori de la instanta suprema vor continua sa fie judecate de aceiasi magistrati si in anul urmator. In acest context, aceste dosare nu au mai fost incluse in tragerea la sorti de la inceputul lui 2019, potrivit deciziei.Printre VIP-urile vizate de decizie se afla Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, Victor Ponta, Toni Grebla, toti judecati in apel la ICCJ de cate un complet de 5 magistrati proaspat tras la sorti la finalul lui 2018.